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19.07.2017 12:51  Выпуск LeoCAD 17.07, среды проектирование моделей в стиле Lego

Доступен выпуск среды автоматизированного проектирования LeoCAD 17.07, рассчитанной на создание виртуальных моделей, компонуемых из деталей в стиле конструкторов Лего. Код программы написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для большого числа дистрибутивов Linux, а также в универсальном формате AppImage.

Программа сочетает интуитивно понятный интерфейс, позволяющий новичкам быстро освоится с процессом создания моделей, с богатым набором возможностей для опытных пользователей, включая средства для написания скриптов автоматизации и наложения своих текстур. LeoCAD совместим с инструментами LDraw, может читать и записывать проекты в форматах LDR и MPD, а также загружать блоки из библиотеки LDraw, насчитывающей около 10 тысяч элементов для сборки.

В новом выпуске добавлен режим отрисовки с небольшим затененмем (сравнение с плоской отрисовкой см. на скриншоте ниже), обеспечена поддержка импорта файлов из программы LEGO Digital Designer, добавлен диалог для выделения элементов по их цвету, реализован инструмент для дублирования блоков и добавлены новые опции командной строки (--viewpoint, --orthographic, --camera, --model).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/leozide/leo...)
  2. OpenNews: 3D-редактор Substance Painter будет доступен для Linux
  3. OpenNews: Компания LEGO представила конструктор для создания роботов с прошивкой на базе Linux
  4. OpenNews: Открыты исходные тексты Urbi, операционной системы для роботов
  5. OpenNews: Lego-подобный конструктор для энтузиастов открытого ПО
  6. OpenNews: Компания LEGO открыла исходные тексты прошивки для своих игрушек-роботов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: leocad, lego, cad
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  • 1.1, Аноним, 13:09, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Пиксел девил одобряет
     
  • 1.5, Аноним, 13:45, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    OBS опять зарулил всё сущее, прям крутотень
     
  • 1.6, Хряк, 13:53, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Лучше бы нормальный какой-нибудь свободный cad помогли доделать.
     

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