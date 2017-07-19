19.07.2017 12:51  Выпуск LeoCAD 17.07, среды проектирование моделей в стиле Lego

Доступен выпуск среды автоматизированного проектирования LeoCAD 17.07, рассчитанной на создание виртуальных моделей, компонуемых из деталей в стиле конструкторов Лего. Код программы написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для большого числа дистрибутивов Linux, а также в универсальном формате AppImage.

Программа сочетает интуитивно понятный интерфейс, позволяющий новичкам быстро освоится с процессом создания моделей, с богатым набором возможностей для опытных пользователей, включая средства для написания скриптов автоматизации и наложения своих текстур. LeoCAD совместим с инструментами LDraw, может читать и записывать проекты в форматах LDR и MPD, а также загружать блоки из библиотеки LDraw, насчитывающей около 10 тысяч элементов для сборки.

В новом выпуске добавлен режим отрисовки с небольшим затененмем (сравнение с плоской отрисовкой см. на скриншоте ниже), обеспечена поддержка импорта файлов из программы LEGO Digital Designer, добавлен диалог для выделения элементов по их цвету, реализован инструмент для дублирования блоков и добавлены новые опции командной строки (--viewpoint, --orthographic, --camera, --model).