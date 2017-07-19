19.07.2017 09:41  Релиз видеоплеера MPV 0.26 с поддержкой JavaScript

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Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.26, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией GPLv2, некоторые части поставляются под LGPL.
В новой версии:
- Добавлена возможность подключения сценариев на языке JavaScript, для выполнения которых встроен интерпретатор MuJS. Поддержка JavaScript реализована по аналогии с ранее доступными средствами для создания расширений на языке Lua;
- Значительная часть кода плеера перелицензирована под LGPL. Работа ведётся с целью устранения лицензионных ограничений, мешающих связыванию продуктов с libmpv. Под GPLv2 остаются компоненты filter/af* (намечены для удаления из-за несогласия их автора поменять лицензию),
audio/out/ao_jack.c,
audio/out/ao_alsa.c,
audio/out/ao_oss.c,
demux/demux_tv.c,
stream/ai_*,
stream/audio_in.*,
stream/dvb*,
stream/frequencies.*,
stream/stream_dvb.*,
stream/stream_smb.c,
stream/stream_tv.c,
stream/tv*,
video/vaapi.*,
video/vdpau.c;
- Включена по умолчанию поддержка плагинов на языке Си ("--enable-cplugins");
- Для задействования средств аппаратного декодирования
VA-API/VDPAU теперь требуется наличие FFmpeg как минимум версии 3.3;
- По умолчания отключена поддержка DVB, которая приводит к проблемам при запуске на системах с некоторыми старыми ядрами;
- По умолчания отключена встроенная поддержка V4L TV, вместо которой следует использовать URL "av://v4l2".
- Добавлена поддержка сборки libmpv с использованием архитектуры приложений UWP (Universal Windows Plaform);
- В csputils добавлена поддержка цветового пространства Sony S-Gamut;
- В модуле вывода vo_opengl задействован по умолчанию новый алгоритм сопоставления тонов HDR (опция "--tone-mapping-desaturate" и параметр tone-mapping-param), добавлена поддержка цветовых пространств Sony s-log1 и s-log2, а также функций оптического преобразования OOTF.
- В модуль hwdec_cuda добавлена возможность использования отдельных устроойств для декодировния и отображения;
- Удалены устаревшие опции выбора звукового устройства:
"--alsa-device", "--oss-device", "--ao-sndio-device" и т.п.