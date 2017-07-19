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19.07.2017 09:41  Релиз видеоплеера MPV 0.26 с поддержкой JavaScript

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.26, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией GPLv2, некоторые части поставляются под LGPL.

В новой версии:

  • Добавлена возможность подключения сценариев на языке JavaScript, для выполнения которых встроен интерпретатор MuJS. Поддержка JavaScript реализована по аналогии с ранее доступными средствами для создания расширений на языке Lua;
  • Значительная часть кода плеера перелицензирована под LGPL. Работа ведётся с целью устранения лицензионных ограничений, мешающих связыванию продуктов с libmpv. Под GPLv2 остаются компоненты filter/af* (намечены для удаления из-за несогласия их автора поменять лицензию), audio/out/ao_jack.c, audio/out/ao_alsa.c, audio/out/ao_oss.c, demux/demux_tv.c, stream/ai_*, stream/audio_in.*, stream/dvb*, stream/frequencies.*, stream/stream_dvb.*, stream/stream_smb.c, stream/stream_tv.c, stream/tv*, video/vaapi.*, video/vdpau.c;
  • Включена по умолчанию поддержка плагинов на языке Си ("--enable-cplugins");
  • Для задействования средств аппаратного декодирования VA-API/VDPAU теперь требуется наличие FFmpeg как минимум версии 3.3;
  • По умолчания отключена поддержка DVB, которая приводит к проблемам при запуске на системах с некоторыми старыми ядрами;
  • По умолчания отключена встроенная поддержка V4L TV, вместо которой следует использовать URL "av://v4l2".
  • Добавлена поддержка сборки libmpv с использованием архитектуры приложений UWP (Universal Windows Plaform);
  • В csputils добавлена поддержка цветового пространства Sony S-Gamut;
  • В модуле вывода vo_opengl задействован по умолчанию новый алгоритм сопоставления тонов HDR (опция "--tone-mapping-desaturate" и параметр tone-mapping-param), добавлена поддержка цветовых пространств Sony s-log1 и s-log2, а также функций оптического преобразования OOTF.
  • В модуль hwdec_cuda добавлена возможность использования отдельных устроойств для декодировния и отображения;
  • Удалены устаревшие опции выбора звукового устройства: "--alsa-device", "--oss-device", "--ao-sndio-device" и т.п.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.25
  3. OpenNews: Выпуск видеоплеера MPV 0.24
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.3.0
  5. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mpv, mplayer
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  • 1.1, Аноним, 09:46, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Norm
     
  • 1.2, Аноним, 09:52, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Ну вот еще один хороший проект ушел по наклонный Вспомнити npm leftpad... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Роскомнадзор, 09:53, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Замените скриншот в новости, чтоб было без пропаганды курения.
     
     
  • 2.5, Роскомментнадзор, 10:11, 19/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Удалите свой комментарий, чтоб было без пропаганды глупости.
     
  • 1.4, fi, 10:01, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    странно что его даже на rhel7 не собирают, что с ним не так?
     
  • 1.6, Аноним, 10:14, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Перепробовав много видеоплееров, понял, что лучше VLC пока ничего нет.
     

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