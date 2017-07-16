16.07.2017 10:09  Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.13

Доступен выпуск свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.13, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболе безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC. В новом выпуске: Реализован набор функций crypto_box_curve25519xchacha20poly1305_seal*();

Решены проблемы со сборкой в OpenBSD;

Обновлён скрипт компиляции для Android (появилась поддержка NDK r14b);

В сборки для iOS добавлены armv7s-оптмизиации;

Добавлена новая реализация хэш-функции Argon2 - Argon2id, а также представлен вариант функции округления для Argon2, оптимизированный при помощи инструкций AVX2. Для обеспечения обратной совместимости умолчанию продолжает использоваться старая реализация Argon2i;

В репозиторий NuGet включены пакеты с libsodium для платформы .NET.



