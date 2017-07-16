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16.07.2017 10:09  Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.13

Доступен выпуск свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.13, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболе безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC.

В новом выпуске:

  • Реализован набор функций crypto_box_curve25519xchacha20poly1305_seal*();
  • Решены проблемы со сборкой в OpenBSD;
  • Обновлён скрипт компиляции для Android (появилась поддержка NDK r14b);
  • В сборки для iOS добавлены armv7s-оптмизиации;
  • Добавлена новая реализация хэш-функции Argon2 - Argon2id, а также представлен вариант функции округления для Argon2, оптимизированный при помощи инструкций AVX2. Для обеспечения обратной совместимости умолчанию продолжает использоваться старая реализация Argon2i;
  • В репозиторий NuGet включены пакеты с libsodium для платформы .NET.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jedisct1/li...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск криптографической библиотеки Sodium
  3. OpenNews: Представлена новая криптографическая библиотека Sodium
  4. OpenNews: Библиотека Sodium Compat поможет реализовать верификацию обновлений в WordPress
  5. OpenNews: В основной состав PHP будет включена криптографическая библиотека Libsodium
  6. OpenNews: Проект Kryptonite развивает систему хранения закрытых ключей SSH на смартфоне
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crypt, libsodium, sodium, nacl
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  • 1.1, Аноним, 11:01, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Не понял, а где документация Ссылка на неё ведёт на ту же страницу, где она сам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:16, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подумай еще.
     
  • 2.4, ns1, 11:44, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://download.libsodium.org/doc/
     
  • 1.3, Ilya Indigo, 11:35, 16/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    А её можно использовать для генерации сертификатов и в качестве замены openSSL?
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:38, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это можно https://github.com/cloudflare/cfssl/blob/master/README.md
     
  • 2.6, Аноним, 12:48, 16/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    https i imgur com nin0Hxo png ... весь текст скрыт [показать]
     

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