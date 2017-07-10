10.07.2017 09:16  Для FreeBSD реализована поддержка Weston и Qt5-Wayland

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|2.4, iZEN, 11:42, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Если в линуксе "выстрелит", значит во FreeBSD тоже можно будет использовать.
Но здесь смысл обратный: если во FreeBSD заведётся, то значит и в Linux можно будет использовать. К тому же в популярных дистрибутивах Linux библиотеки Mesa DRI давно уже не самые свежие, в отличие от FreeBSD. На чём тестировать - вопрос ясен.
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|3.17, Andrey Mitrofanov, 13:28, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>в популярных дистрибутивах Linux
>в отличие от FreeBSD.
Э-э-э?? "Поопулярные дистрибутивы FreeBSD"? Правда?
Ну, то есть, чтобы не сравнивать апельсины с мокрым.
> На чём тестировать - вопрос ясен.
На федоре. Приступай.
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|1.6, gizmo, 12:09, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Наблюдаю вот, что фрю пилят и контрибьютят любые не русские имена, различные подкасты (BSDNow на Jupeterpodcasting) и саммиты организуются не в России и не русскими (был ruBSD дважды, помню). Интересно, почему в нашей большой стране набитой высококлассными разрабами, она не настолько популярна. Даже наоборот - в России собрались отцы и их хватает только подквакивать: фря не нужна. Молодцы парни ( все ).
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|2.7, iZEN, 12:12, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Фря прямо-таки с остервенением выпиливается из RU-продакшена и заменяется на Debian, Ubuntu или Red Hat Linux.
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|3.10, gizmo, 12:22, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Я без остервенения, но тоже выпилил из прода и последние 6 лет в продах не видел FreeBSD. Но в личных целях использую, она мне нравится и контрибьючу где могу, отторжения нет. Сейчас KDE plasma 5 пишу это сообщение на фре, wayland еще не пробовал.
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|2.14, Ан0н, 12:54, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Все высококлассные разрабы уже переехали за границу. Да и в рунете в целом популярность linux и bsd падает, тогда как в остальном мире обратная тенденция.
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