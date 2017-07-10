10.07.2017 09:16  Для FreeBSD реализована поддержка Weston и Qt5-Wayland

> Если в линуксе "выстрелит", значит во FreeBSD тоже можно будет использовать. Но здесь смысл обратный: если во FreeBSD заведётся, то значит и в Linux можно будет использовать. К тому же в популярных дистрибутивах Linux библиотеки Mesa DRI давно уже не самые свежие, в отличие от FreeBSD. На чём тестировать - вопрос ясен.

