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10.07.2017 09:16  Для FreeBSD реализована поддержка Weston и Qt5-Wayland

Адриан де Гроот (Adriaan de Groot), занимающихся сопровождением пакетов с KDE для FreeBSD, сообщил о результатах работы по подготовке портов, необходимых для сборки KDE с поддержкой Wayland. В частности, в дополнение к ранее доступному порту с Wayland в репозиторий Area51 добавлены порты с композитным сервером Weston и библиотеками Qt5-Wayland. При проверке работоспособности было запущено несколько тестовых приложений для оценки работы Wayland-клиента в Weston, началась работа по обеспечению работы KWin поверх Wayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://euroquis.nl/bobulate/?...)
  2. OpenNews: В основные нестабильные сборки KDE Neon Developer Edition добавлена поддержка Wayland
  3. OpenNews: В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию
  4. OpenNews: Выпуск Live-дистрибутива для тестирования Wayland с новым десктоп-окружением Liri
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.13
  6. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива для тестирования работы десктоп-окружений поверх Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd, wayland
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  • 1.1, Аноним, 11:19, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Замечательно Если в линуксе выстрелит , значит во FreeBSD тоже можно будет исп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, iZEN, 11:42, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Если в линуксе "выстрелит", значит во FreeBSD тоже можно будет использовать.

    Но здесь смысл обратный: если во FreeBSD заведётся, то значит и в Linux можно будет использовать. К тому же в популярных дистрибутивах Linux библиотеки Mesa DRI давно уже не самые свежие, в отличие от FreeBSD. На чём тестировать - вопрос ясен.

     
     
  • 3.17, Andrey Mitrofanov, 13:28, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >в популярных дистрибутивах Linux
    >в отличие от FreeBSD.

    Э-э-э?? "Поопулярные дистрибутивы FreeBSD"?  Правда?

    Ну, то есть, чтобы не сравнивать апельсины с мокрым.

    > На чём тестировать - вопрос ясен.

    На федоре. Приступай.

     
  • 1.2, Baz, 11:20, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    шутка про "патчить KDE под FreeBSD" обретает новый виток?
     
     
  • 2.3, trdm, 11:38, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Пропатчить KDE под Linux.
     
  • 1.5, Аноним, 11:47, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну наконец пропатчили
     
  • 1.6, gizmo, 12:09, 10/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Наблюдаю вот, что фрю пилят и контрибьютят любые не русские имена, различные подкасты (BSDNow на Jupeterpodcasting) и саммиты организуются не в России и не русскими (был ruBSD дважды, помню). Интересно, почему в нашей большой стране набитой высококлассными разрабами, она не настолько популярна. Даже наоборот - в России собрались отцы и их хватает только подквакивать: фря не нужна. Молодцы парни ( все ).
     
     
  • 2.7, iZEN, 12:12, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Фря прямо-таки с остервенением выпиливается из RU-продакшена и заменяется на Debian, Ubuntu или Red Hat Linux.
     
     
  • 3.9, кверти, 12:19, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    и это правильно!
     
  • 3.10, gizmo, 12:22, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я без остервенения, но тоже выпилил из прода и последние 6 лет в продах не видел FreeBSD. Но  в личных целях использую, она мне нравится и контрибьючу где могу, отторжения нет. Сейчас KDE plasma 5  пишу это сообщение на фре, wayland еще не пробовал.
     
  • 2.12, Аноним, 12:38, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да потому что все смотрят на Изю и понимают, что бсдшниками становиться не хотят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аноним, 12:45, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не прав. https://www.linux.org.ru/news/bsd/6695111
     
  • 2.14, Ан0н, 12:54, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все высококлассные разрабы уже переехали за границу. Да и в рунете в целом популярность linux и bsd падает, тогда как в остальном мире обратная тенденция.
     
  • 2.15, Аноним, 13:20, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Systemd не портировали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Колюня, 13:26, 10/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > нашей большой стране набитой высококлассными разрабами

    хорошая шутка

     

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