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09.07.2017 09:04  В рамках проекта Kube развивается новый почтовый клиент для KDE

Представлен второй публичный выпуск открытого коммуникационного приложения Kube, развиваемого компанией Kolab Systems совместно с проектом KDE. Отмечается, что как и первая ранняя альфа-версия, новый выпуск ещё нельзя рассматривать как готовый продукт, но он уже пригоден для решения большинства задач, возникающих при работе с электронной почтой.

Kube рассчитан на предоставление доступа к почте в online и offline режимах, поддержания адресной книги, ведения заметок, списка дел и планирования совместной работы через календарь-планировщик. Привлечённые к проекту дизайнеры попытались не только придать Kube современный внешний вид, но и спроектировать интерфейс для удобной работы. Интерфейс написан на базе технологии Qt Quick (QtQuickControls2), но внутренние обработчики написаны на C++ и оптимизированы для низкого потребления ресурсов и хорошей производительности.

Продукт изначально нацелен на упрощения взаимодействия и совместной работы больших групп, участники которых находятся в разных частях света и рабочие графики которых сдвинуты из-за разных часовых поясов. Вместо стратегии наращивания функциональности и реализации всех идей, что пришли в голову, разработчики Kube движутся в сторону упрощения и реализуют только функции, действительно необходимые для решения ключевых задач, не доводя проект до нагромождённого состояния, свойственного типичным Groupware-решениям. Основное внимание при разработке уделяется созданию стабильного, эффективного и понятного почтового клиента.

При подготовке нового выпуска реализована базовая функциональность системы отрисовки компонентов интерфейса. Добавлена возможность применения шифрования и цифровых подписей. В адресной книге появилась поддержка CardDAV. Проведена работа над повышением удобства интерфейса чтения писем, над внутренней архитектурой приложения и приведением в порядок зависимостей (число зависимостей сокращено на 75 пакетов, благодаря избавлению от привязок к KIO, DBus и Akonadi).

Оставшиеся зависимости:

  • Qt (Qt Quick Controls2);
  • KIMAP2 для доступа к IMAP;
  • KDav2 для доступа к DAV;
  • KAsync для управления асинхронно выполняемыми задачами;
  • KMime для разбора почтовых сообщений;
  • KContacts для разбора VCard;
  • lmdb для хранения данных в формате ключ/значение;
  • flatbuffers - используется в реализации хранилища;
  • QGpgme для шифрования писем;
  • KCodecs - методы кодирования строк;
  • KPackage - фронтэнд к пакетному менеджеру;
  • KCoreAddons - используется в KJob;
  • libcurl для взаимодействия по протоколу SMTP.

Из пока остающихся ограничений, которые будут устранены в будущих выпусках, отмечается необходимость выполнения ручных операций при установке новой версии (преобразование хранилища и чистка кэшей), допускается только отправка писем в текстовом формате (html отображается, но преобразуется в plaintext перед началом написания ответа), пароли к учётным записям пока хранятся в открытом виде внутри файла конфигурации, наблюдается разное поведение прокрутки на разных устройствах.



  1. Главная ссылка к новости (https://cmollekopf.wordpress.c...)
  2. OpenNews: Представлен почтовый клиент Nylas Mail 2.0
  3. OpenNews: Релиз платформы для организации групповой работы Kolab 3.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Trojita 0.7
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Geary 0.11
  6. OpenNews: Началось бета-тестирование почтового клиента Mailpile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kube, mail, kde
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  • 1.3, Аноним, 09:25, 09/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Ключевым моментом здесь является то, что проект создаётся компанией Kolab System... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Crazy Alex, 09:37, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выглядит на редкость примитивно
     
  • 1.4, Аноним, 09:32, 09/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Слава Богу, что не на электроне опять слабали.
     
     
  • 2.11, RazrFalcon, 10:32, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    QML - это почти электрон.
     
     
  • 3.12, RazrFalcon, 10:38, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и отображение писаем там с помощью QtWebEngine. Чем не электрон.
     
  • 1.5, Аноним, 09:32, 09/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Добавлена возможность применения шифрования и цифровых подписей В России уже ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, forsimen, 09:45, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если подписано ГОСТ-шифрованием, считается аналогом бумажному документу с "живой" подписью.
     
     
  • 3.8, forsimen, 09:52, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох, ладно, сморозил глупость. Есть так называемый перечень удостоверяющих аккередитованных удостоверяющих центров, который уполномочены выпускать квалифицированные сертификаты. Так вот, если документ подписан ключом одного из этих центров, то он приравнен к бумажному. Проблема в том, что они генерируют ключи с ГОСТ шифрованием, поддержка которого не обеспечивается "из коробки" во многих системах, особенно не-windows.
     
  • 1.9, Аноним, 10:14, 09/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоть кто-то привлекает дизайнеров для разработки софта.
     
  • 1.10, Аноним, 10:29, 09/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Опять половина кде в зависимостях будет Неужели нельзя сделать по человечески н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Кедераст, 10:50, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эй, чем это я хуже тебя?!
     
  • 1.13, Дуплик, 10:38, 09/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    KMail получился плохопахнущей программой, которой никто не пользуется? Не беда! Напишем новый почтовик. Девиз KDE.
     
     
  • 2.15, Кедераст, 11:01, 09/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > KMail получился плохопахнущей программой, которой никто не пользуется? Не беда! Напишем
    > новый почтовик. Девиз KDE.

    У вас? Не сомневаюсь, ибо ставите kmail через дупу, а надо -- руками, а руки надо мыть. Попробуйте, вам понравится. Не дупой единой жив человек.

     
  • 1.16, Аноним, 11:05, 09/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит отвратительно 8212 андроидо-поделка Впрочем, как выглядит kmail пом... весь текст скрыт [показать]
     

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