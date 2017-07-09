09.07.2017 09:04  В рамках проекта Kube развивается новый почтовый клиент для KDE

Представлен второй публичный выпуск открытого коммуникационного приложения Kube, развиваемого компанией Kolab Systems совместно с проектом KDE. Отмечается, что как и первая ранняя альфа-версия, новый выпуск ещё нельзя рассматривать как готовый продукт, но он уже пригоден для решения большинства задач, возникающих при работе с электронной почтой. Kube рассчитан на предоставление доступа к почте в online и offline режимах, поддержания адресной книги, ведения заметок, списка дел и планирования совместной работы через календарь-планировщик. Привлечённые к проекту дизайнеры попытались не только придать Kube современный внешний вид, но и спроектировать интерфейс для удобной работы. Интерфейс написан на базе технологии Qt Quick (QtQuickControls2), но внутренние обработчики написаны на C++ и оптимизированы для низкого потребления ресурсов и хорошей производительности. Продукт изначально нацелен на упрощения взаимодействия и совместной работы больших групп, участники которых находятся в разных частях света и рабочие графики которых сдвинуты из-за разных часовых поясов. Вместо стратегии наращивания функциональности и реализации всех идей, что пришли в голову, разработчики Kube движутся в сторону упрощения и реализуют только функции, действительно необходимые для решения ключевых задач, не доводя проект до нагромождённого состояния, свойственного типичным Groupware-решениям. Основное внимание при разработке уделяется созданию стабильного, эффективного и понятного почтового клиента. При подготовке нового выпуска реализована базовая функциональность системы отрисовки компонентов интерфейса. Добавлена возможность применения шифрования и цифровых подписей. В адресной книге появилась поддержка CardDAV. Проведена работа над повышением удобства интерфейса чтения писем, над внутренней архитектурой приложения и приведением в порядок зависимостей (число зависимостей сокращено на 75 пакетов, благодаря избавлению от привязок к KIO, DBus и Akonadi). Оставшиеся зависимости: Qt (Qt Quick Controls2);

KIMAP2 для доступа к IMAP;

KDav2 для доступа к DAV;

KAsync для управления асинхронно выполняемыми задачами;

KMime для разбора почтовых сообщений;

KContacts для разбора VCard;

lmdb для хранения данных в формате ключ/значение;

flatbuffers - используется в реализации хранилища;

QGpgme для шифрования писем;

KCodecs - методы кодирования строк;

KPackage - фронтэнд к пакетному менеджеру;

KCoreAddons - используется в KJob;

libcurl для взаимодействия по протоколу SMTP. Из пока остающихся ограничений, которые будут устранены в будущих выпусках, отмечается необходимость выполнения ручных операций при установке новой версии (преобразование хранилища и чистка кэшей), допускается только отправка писем в текстовом формате (html отображается, но преобразуется в plaintext перед началом написания ответа), пароли к учётным записям пока хранятся в открытом виде внутри файла конфигурации, наблюдается разное поведение прокрутки на разных устройствах.



