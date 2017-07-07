07.07.2017 11:25  Выпуск hotspot 1.0.0, GUI для анализа производительности в Linux

В списке рассылки разработчиков ядра Linux представлен первый публичный выпуск приложения hotspot, в рамках которого разработан GUI для наглядного изучения отчётов, подготовленных с использованием подсистемы ядра perf, предоставляющей средства для анализа производительности.

Hotspot может выступать в качестве прозрачной замены команде "perf report" при разборе файлов perf.data, дополнительно предоставляя такие возможности как визаулизация через FlameGraph, сводный обзор состояния в стиле утилиты top, агрегация статистики по вызовам, различные виды сортировки, отображение всплывающих подсказок, встроенные механизмы поиска и возможность отображения бок о бок метрик для нескольких событий.