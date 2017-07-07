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07.07.2017 11:25  Выпуск hotspot 1.0.0, GUI для анализа производительности в Linux

В списке рассылки разработчиков ядра Linux представлен первый публичный выпуск приложения hotspot, в рамках которого разработан GUI для наглядного изучения отчётов, подготовленных с использованием подсистемы ядра perf, предоставляющей средства для анализа производительности.

Hotspot может выступать в качестве прозрачной замены команде "perf report" при разборе файлов perf.data, дополнительно предоставляя такие возможности как визаулизация через FlameGraph, сводный обзор состояния в стиле утилиты top, агрегация статистики по вызовам, различные виды сортировки, отображение всплывающих подсказок, встроенные механизмы поиска и возможность отображения бок о бок метрик для нескольких событий.



  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/7/6...)
  2. OpenNews: Инструментарий для наглядной оценки проблем с производительностью
  3. OpenNews: perf-tools - новый набор утилит для анализа производительности в Linux
  4. OpenNews: Выход ktap 0.2, системы динамической трассировки для ядра Linux
  5. OpenNews: Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida
  6. OpenNews: Средства трассировки в ядре Linux достигли уровня DTrace
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: perf, debug, kernel
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  • 1.1, iZEN, 12:08, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –10 +/
    Зачем путать названия hotspot - это название JIT-компилятора Sun Microsystems, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:57, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Никакого Sun Microsystems, Inc. давно уже не существует.
     
     
  • 3.8, iZEN, 14:52, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Право на название HotSpot применительно к программному продукту принадлежит Orac... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 12:31, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше Valgrind запущенного из под Qt Creator помимо меньших накладных р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 13:01, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С каких это пор valgring стал профайлером ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним84701, 13:09, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Чем оно лучше Valgrind запущенного из под Qt Creator (помимо меньших накладных
    >> расходов perf)?
    > С каких это пор valgring стал профайлером?

    Сallgrind? http://valgrind.org/docs/manual/cl-manual.html
    % valgrind --tool=callgrind --dump-instr=yes ./ultimateworlddominationtool

     
  • 2.6, Аноним, 13:16, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Perf, например, умеет профилировать сразу все процессы системы, умеет собирать н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 13:43, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На Qt, значит можно юзать!
     

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