04.07.2017 17:14  Подкаст с разработчиком системы обнаружения DDoS-атак FastNetMon

> А почему при отсутствии возможности анализа вида трафика блокируется сразу весь трафик

> на IP? Можно ведь поэтапно пробовать блокировать наиболее вероятные виды трафика

> и смотреть результат. Например, вначале блокируем DNS/NTP/SSDP/SNMP, если не помогло блокируем

> только UDP, если опять не помогло блокируем TCP кроме 80/443 портов

> и уже потом блокируем весь трафик. Проблема именно в том, что возможность селективной блокировки трафика (читать "BGP Flow Spec") имеется крайне редко. Но почти любой оператор дает возможность блокировать весь трафик (BGP Blackhole). Кроме того, иногда возможно селективной блокировки дает оператор, как пример - RasCom.

