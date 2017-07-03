03.07.2017 19:19  Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.2

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 18.2, второго обновления ветки Linux Mint 18.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 16.04 LTS и поддерживаемой до 2021 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.18 (1.6 Гб), Cinnamon 3.4 (1.6 Гб), KDE Plasma 5.8 (1.9 Гб) и Xfce 4.12 (1.95 Гб). Основные новшества Linux Mint 18.2 (MATE, Cinnamon, KDE и Xfce): В состав включены новые версии десктоп-окружений MATE 1.18 и Cinnamon 3.4, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. В новой версии Cinnamon реализованы средства автоматического выравнивания пиктограмм на рабочим столе по сетке, линиям или столбцам. Пиктограммы также могут быть автоматически отсортированы по имени, размеру, типу и дате изменения. Размер пиктограмм теперь может быть изменён в один клик. Обработка пиктограмм на рабочем столе вынесена в отдельный процесс, который не привязан к окнам с Nemo. Различные плагины демона управления настройками также вынесены в отдельные процессы и теперь работают независимо. Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование JavaScript-движка SpiderMonkey 38. Введён в строй новый каталог дополнений для Cinnamon через который можно установить темы оформления, апплеты и расширения для рабочего стола, созданные сторонними разработчиками. Сайт поддерживает OAuth-аутентификацию через учётные записи Google, Facebook и Github, позволяет оставлять комментарии и ставить лайки понравившимся продуктам. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3. В новой версии MATE используется только GTK+3. В панель добавлены дополнительные опции для выполнения действий на рабочем столе. Добавлена поддержка спецификации StatusNotifier. В экранных уведомлениях реализована поддержка размещения пиктограмм для выполнения действий. Добавлена возможность использования libinput для работы с мышью и тачпадом. Редакция с KDE основана на пакетной базе Kubuntu, использует PPA-репозиторий с бэкпортами приложений из новых версий Kubuntu и поставляется с рабочим столом KDE Plasma 5.8;

Основной набор приложений в редакции Xfce по-прежнему основан на Xfce 4.12, но оконный менеджер xfwm4 уже обновлён до версии Xfce 4.13 с поддержкой VSync для подавления разрывов при выводе (tearing) и масштабированием курсора при увеличении. Плагин xfce4-whiskermenu с альтернативной реализацией меню для панели обновлён до версии 1.7.2 в которой появилась возможность редактирования ланчеров из контекстного меню, поддержка действий с рабочего стола, режим мгновенной загрузки приложений и возможность скрытия названий категорий в настройках.

Представлен новый интерфейс для настройки Bluetooth и сопряжения устройств. В новый интерфейс добавлен раздел настроек, обеспечена встроенная поддержка передачи файлов через протокол OBEX, реализована возможность смены имени текущей системы. Для панели подготовлен специальный апплет для управления Bluetooth;

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. Функции подобных программ, универсальные для различных рабочих столов, например, управление мониторами и раскладкой клавиатуры, вынесены в отдельную библиотеку libxapp и доступны для использования в других программах;

Улучшен интерфейс текстового редактора Xed (ответвление от Pluma/Gedit), реализованы автоматически адаптируемые для редактируемого контента боковая и нижняя панели, которые можно скрыть одним кликом. Добавлен выбор между светлой и тёмной темами оформления. В меню добавлена возможность включения/выключения переноса слов и функция сортировки содержимого выделенного фрагмента. Обеспечена возможность масштабирования размера текста через меню, горячими клавишами или колесом мыши. В поиск добавлена поддержка регулярных выражений. Добавлена возможность подключения дополнений, на писанных с использованием Libpeas и Python, что значительно упростило портирование дополнений, созданных для Gedit 3;

В мультимедийном проигрывателе Xplayer (ответвление от Totem) модернизировано расположение полосы прокрутки и кнопок управления воспроизведелением, удалена статусная строка. Добавлена поддержка тёмной темы оформления. Горячие клавиши унифицированы с MPV. Обеспечена автоматическая загрузка файлов с субтитрами, но сами субтитры по умолчанию не показываются (для включения следует нажать S). Добавлена горячая клавиша L для смены языка и звуковой дорожки;

В менеджере фотографий Pix (ответвление от gThumb) упрощена навигация, переработано управление через горячие клавиши, улучшен интерфейс, в панели и меню задействованы символьные пиктограммы, добавлена поддержка тёмной темы оформления;

В просмотрщике документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) изменено оформление панелей инструментов и боковой панели, на панель добавлены кнопки быстрого переключения режимов просмотра, добавлены символьные пиктограммы и тёмная тема оформления, реализована поддержка сенсорных экранов и управления через экранные жесты (масштабирование щипком и т.п.);

В просмотрщике изображений Xviewer (ответвление от Eye of GNOME) переработано оформление панели и добавлена поддержка тёмной темы оформления;

В менеджере установки обновлений представлена большая порция улучшений. Оптимизированы уровни обнвления: большинству обновлений теперь присвоен уровень 2, программам не образующим ОС - уровень 1, тулкитам, библиотекам и окружениям рабочего стола - уровень 3, ядру и критичным обновлениям - уровень 4. Уровень 5 предназначен для пометки опасных или повреждённых дополнений. Представлена исчерпывающая справка с описанием особенностей работы менеджера обновлений. В секцию обновлений ядра добавлена поддержка обновлений с ядрами Ubuntu HWE. Многие востребованные опции перенесены в основное окно, такие как перезагрузка индексов или выбор уровня применяемых обновлений. В состав включена утилита mintupdate-tool, предоставляющая все возможности графической утилиты и позволяющая управлять установкой обновлений из командной строки или через cron.

В интерфейс управления источниками установки приложений (Software Sources) добавлены кнопки "Select All", упрощающая удаление или откат до прошлой версии сторонних пакетов, которые не доступны в репозиториях или версии которых отличаются от пакетов в репозиториях.

Предложен новый экран входа в систему, основанный на дисплейном менеджере LightDM, интерфейсе "Slick" и конфигураторе "LightDM Settings". Новый интерфейс входа поддерживает гостевые сеансы, HiDPI, NVIDIA prime, многомониторные конфигурации и предоставляет обширные возможности по настройке;

Из базовой поставки исключена программа для записи CD/DVD Brasero, которая по-прежнему доступна в репозитории;

По умолчанию блокирован вход под учётной записью root, а для выполнения привилегированных команд рекомендовано использовать утилиту sudo;

В apt добавлена поддержка команд "markauto" и "markmanual" для пометки автоматически и вручную установленных пакетов;

Ядро Linux обновлено до выпуска 4.8.0-53, а набор прошивок linux-firmware до выпуска 1.157.10.



