03.07.2017 19:19  Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.2

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|1.6, Нектарин, 19:59, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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Понимаю, что вопрос о том, лучше - Cinnamon, Mate, KDE или Xfce - во многом холиварный, но всё же хотел бы услышать от пользователей этого дистрибутива, какую именно из DE вы предпочитаете и почему?
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|2.14, llolik, 20:09, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Если ноутбук позволяет - Cinnamon. Как по мне, GNOME3 "в стиле" второгнома. Работает нормально, с версий 3.* тормозов не заметно, "жручесть" примерно такая же, как и у GNOME3/KDE. В целом, мне нравится.
Если ноутбук слабый - MATE. Второгном, как второгном, только уже на GTK3. Хотя, ЕМНИП сейчас перед ними встал вопрос: как делать композитор для Wayland. Посмотрим, что будет дальше.
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|3.27, Михрютка, 21:12, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Хотя, ЕМНИП сейчас перед ними встал вопрос: как делать композитор для
> Wayland. Посмотрим, что будет дальше.
хуль там смотреть. года три потерпим на 17-м, а там либо хромось чем-то разродится, либо микрософт, либо эппл.
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|1.22, Аноним99, 20:43, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Лучший дистр с наименьшим количеством е*ли с плясками!
Еслиб еще и L2TP улучшили (в иделае включить в дистр по умолчанию) то для меня этот дистр замена винды на все 100%. просто года 2 назад ставил и задолбался искать нужные мне пацеты для запуска этого соединения. Приходилось грузиться субунту на флешке, смотреть какие пакеты тампакеты стоят и качать их с убунтовского сайта, загружаться с минта и ставить их Морока была на 3 часа. Ибо не все гладко выходило приходилось искать еще и на других дистрах подобные пакеты. Но всетаки каким-то чудом собрал.
Хотел бы плюнуть в морду тому де*илу который сказала что L2TP устарело и нужно убрать его из дистров по умолчанию. Имхо: Пакеты для быстрого построения/ соединения локальных сетей это мастхэв! чобыдаже в случае ядерной войны можно было замутить свою сеть кинув кабель и связать ЛЮБЫЕ компы между собой... да, даже дедушкин комп 1980х.
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