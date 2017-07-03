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03.07.2017 19:19  Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.2

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 18.2, второго обновления ветки Linux Mint 18.x, формируемой на пакетной базе Ubuntu 16.04 LTS и поддерживаемой до 2021 года. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.18 (1.6 Гб), Cinnamon 3.4 (1.6 Гб), KDE Plasma 5.8 (1.9 Гб) и Xfce 4.12 (1.95 Гб).

Основные новшества Linux Mint 18.2 (MATE, Cinnamon, KDE и Xfce):

    В состав включены новые версии десктоп-окружений MATE 1.18 и Cinnamon 3.4, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами.

    Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. В новой версии Cinnamon реализованы средства автоматического выравнивания пиктограмм на рабочим столе по сетке, линиям или столбцам. Пиктограммы также могут быть автоматически отсортированы по имени, размеру, типу и дате изменения. Размер пиктограмм теперь может быть изменён в один клик. Обработка пиктограмм на рабочем столе вынесена в отдельный процесс, который не привязан к окнам с Nemo. Различные плагины демона управления настройками также вынесены в отдельные процессы и теперь работают независимо. Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование JavaScript-движка SpiderMonkey 38.

    Введён в строй новый каталог дополнений для Cinnamon через который можно установить темы оформления, апплеты и расширения для рабочего стола, созданные сторонними разработчиками. Сайт поддерживает OAuth-аутентификацию через учётные записи Google, Facebook и Github, позволяет оставлять комментарии и ставить лайки понравившимся продуктам.

    MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3. В новой версии MATE используется только GTK+3. В панель добавлены дополнительные опции для выполнения действий на рабочем столе. Добавлена поддержка спецификации StatusNotifier. В экранных уведомлениях реализована поддержка размещения пиктограмм для выполнения действий. Добавлена возможность использования libinput для работы с мышью и тачпадом.

  • Редакция с KDE основана на пакетной базе Kubuntu, использует PPA-репозиторий с бэкпортами приложений из новых версий Kubuntu и поставляется с рабочим столом KDE Plasma 5.8;
  • Основной набор приложений в редакции Xfce по-прежнему основан на Xfce 4.12, но оконный менеджер xfwm4 уже обновлён до версии Xfce 4.13 с поддержкой VSync для подавления разрывов при выводе (tearing) и масштабированием курсора при увеличении. Плагин xfce4-whiskermenu с альтернативной реализацией меню для панели обновлён до версии 1.7.2 в которой появилась возможность редактирования ланчеров из контекстного меню, поддержка действий с рабочего стола, режим мгновенной загрузки приложений и возможность скрытия названий категорий в настройках.
  • Представлен новый интерфейс для настройки Bluetooth и сопряжения устройств. В новый интерфейс добавлен раздел настроек, обеспечена встроенная поддержка передачи файлов через протокол OBEX, реализована возможность смены имени текущей системы. Для панели подготовлен специальный апплет для управления Bluetooth;
  • Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. Функции подобных программ, универсальные для различных рабочих столов, например, управление мониторами и раскладкой клавиатуры, вынесены в отдельную библиотеку libxapp и доступны для использования в других программах;
  • Улучшен интерфейс текстового редактора Xed (ответвление от Pluma/Gedit), реализованы автоматически адаптируемые для редактируемого контента боковая и нижняя панели, которые можно скрыть одним кликом. Добавлен выбор между светлой и тёмной темами оформления. В меню добавлена возможность включения/выключения переноса слов и функция сортировки содержимого выделенного фрагмента. Обеспечена возможность масштабирования размера текста через меню, горячими клавишами или колесом мыши. В поиск добавлена поддержка регулярных выражений. Добавлена возможность подключения дополнений, на писанных с использованием Libpeas и Python, что значительно упростило портирование дополнений, созданных для Gedit 3;
  • В мультимедийном проигрывателе Xplayer (ответвление от Totem) модернизировано расположение полосы прокрутки и кнопок управления воспроизведелением, удалена статусная строка. Добавлена поддержка тёмной темы оформления. Горячие клавиши унифицированы с MPV. Обеспечена автоматическая загрузка файлов с субтитрами, но сами субтитры по умолчанию не показываются (для включения следует нажать S). Добавлена горячая клавиша L для смены языка и звуковой дорожки;
  • В менеджере фотографий Pix (ответвление от gThumb) упрощена навигация, переработано управление через горячие клавиши, улучшен интерфейс, в панели и меню задействованы символьные пиктограммы, добавлена поддержка тёмной темы оформления;
  • В просмотрщике документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) изменено оформление панелей инструментов и боковой панели, на панель добавлены кнопки быстрого переключения режимов просмотра, добавлены символьные пиктограммы и тёмная тема оформления, реализована поддержка сенсорных экранов и управления через экранные жесты (масштабирование щипком и т.п.);
  • В просмотрщике изображений Xviewer (ответвление от Eye of GNOME) переработано оформление панели и добавлена поддержка тёмной темы оформления;
  • В менеджере установки обновлений представлена большая порция улучшений. Оптимизированы уровни обнвления: большинству обновлений теперь присвоен уровень 2, программам не образующим ОС - уровень 1, тулкитам, библиотекам и окружениям рабочего стола - уровень 3, ядру и критичным обновлениям - уровень 4. Уровень 5 предназначен для пометки опасных или повреждённых дополнений. Представлена исчерпывающая справка с описанием особенностей работы менеджера обновлений. В секцию обновлений ядра добавлена поддержка обновлений с ядрами Ubuntu HWE. Многие востребованные опции перенесены в основное окно, такие как перезагрузка индексов или выбор уровня применяемых обновлений. В состав включена утилита mintupdate-tool, предоставляющая все возможности графической утилиты и позволяющая управлять установкой обновлений из командной строки или через cron.
  • В интерфейс управления источниками установки приложений (Software Sources) добавлены кнопки "Select All", упрощающая удаление или откат до прошлой версии сторонних пакетов, которые не доступны в репозиториях или версии которых отличаются от пакетов в репозиториях.
  • Предложен новый экран входа в систему, основанный на дисплейном менеджере LightDM, интерфейсе "Slick" и конфигураторе "LightDM Settings". Новый интерфейс входа поддерживает гостевые сеансы, HiDPI, NVIDIA prime, многомониторные конфигурации и предоставляет обширные возможности по настройке;
  • Из базовой поставки исключена программа для записи CD/DVD Brasero, которая по-прежнему доступна в репозитории;
  • По умолчанию блокирован вход под учётной записью root, а для выполнения привилегированных команд рекомендовано использовать утилиту sudo;
  • В apt добавлена поддержка команд "markauto" и "markmanual" для пометки автоматически и вручную установленных пакетов;
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 4.8.0-53, а набор прошивок linux-firmware до выпуска 1.157.10.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.linuxmint.com/?p=3...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива Linux Mint Debian Edition
  3. OpenNews: Выпуск редакций дистрибутива Linux Mint 18.1 с рабочими столами Xfce и KDE
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры Linux Mint привёл к распространению ISO-образов с бэкдором
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linuxmint
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  • 1.1, Аноним, 19:42, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Гы 1 Я обновился, раньше обновиться можно было через несколько дней после выхо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 20:26, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Держите нас в курсе!
     
  • 1.2, Аноним, 19:47, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    етот дистрибьютив лудшый?
     
     
  • 2.4, ЛинуксНуженЛи, 19:53, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для переезжающих с Винды - да.
     
  • 2.20, A.Stahl, 20:36, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лудшее етого тольк Арч.
     
  • 2.26, Аноним, 21:03, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ентот дестрибьютиф лутьшый Довайти уш песать граматна, а ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, VINRARUS, 21:17, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    шо ты сдэлаеш, у нас в школах росийкий язык не учят ;-)
     
  • 1.5, fsdgsdfsagsdfasdf, 19:54, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Хватит норкоманить, ставьте manjaro или стоковую убунту на худой конец.
     
     
  • 2.10, Аноним, 20:04, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    худой конец надо лечить чтобы стоял
     
     
  • 3.16, fsdgsdfsagsdfasdf, 20:25, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    кто о чем, а рюзге о своем
     
  • 2.17, Аноним, 20:25, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вчера поставил манжару Упала после перезагрузки Стабильненько, ага А сегодня ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Нектарин, 19:59, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Понимаю, что вопрос о том, лучше - Cinnamon, Mate, KDE или Xfce - во многом холиварный, но всё же хотел бы услышать от пользователей этого дистрибутива, какую именно из DE вы предпочитаете и почему?
     
     
  • 2.11, Аноним, 20:05, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На свой кома тупо поставим Cinnamon, как самый продвинутый Знакомой на ноутбук ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.12, User, 20:05, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Fedora + Gnome + Wayland.
    Xorg - бесперспективная несовременная хрень.
     
     
  • 3.25, Михрютка, 20:59, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Windows + WSL, битчь.

    Gnome + Wayland не получил приз самой бесперспективной хрени 2016 года, потому что РеактОС оказался еще бесперспективнее.

     
  • 2.13, Dkg, 20:07, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Mate самое то!
     
  • 2.14, llolik, 20:09, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Если ноутбук позволяет - Cinnamon. Как по мне, GNOME3 "в стиле" второгнома. Работает нормально, с версий 3.* тормозов не заметно, "жручесть" примерно такая же, как и у GNOME3/KDE. В целом, мне нравится.
    Если ноутбук слабый - MATE. Второгном, как второгном, только уже на GTK3. Хотя, ЕМНИП сейчас перед ними встал вопрос: как делать композитор для Wayland. Посмотрим, что будет дальше.
     
     
  • 3.27, Михрютка, 21:12, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хотя, ЕМНИП сейчас перед ними встал вопрос: как делать композитор для
    > Wayland. Посмотрим, что будет дальше.

    хуль там смотреть. года три потерпим на 17-м, а там либо хромось чем-то разродится, либо микрософт, либо эппл.

     
  • 2.28, VINRARUS, 21:13, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    KDE, потому шо QT должно быть многооооо :)
    Мне оно нравится количеством возможностей из коробки.
    Cinnamon красивенько но бедненько, а в KDE всё по богатому как то.
     
  • 1.7, Аноним, 20:02, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Плохо всё же, что у них нет автоматической установки пусть и не всех, но важных ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 20:18, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Поставить unattended-upgrades религия не позволила?
     
  • 1.8, Amet13, 20:02, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    За что люблю Mint, за то что обновления всегда проходят гладко. В этот раз точно так же.
     
     
  • 2.29, Михрютка, 21:13, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > За что люблю Mint, за то что обновления всегда проходят гладко. В
    > этот раз точно так же.

    а это потому что Клем всегда говорит: "Нет жгучих причин обновиться - не обновляйся".

     
  • 1.9, Dkg, 20:03, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ура товарищи! Лучший дистрибутив.
     
  • 1.19, Аноним, 20:27, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    наконец то пропал тиринг на интеле без всяких танцев. теперь годнее дистра нет
     
     
  • 2.23, 0x0, 20:48, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ((( Не понятно только одно: почему на таких радостях хотя бы с теми же бубнами считается чем-то зазорным и не разрешается танцевать? )))
     
     
  • 3.24, 0x0, 20:59, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    [[[ С такими успехами ещё пару релизов пройдёт и на пожизненно -ть начтут: что-то, типа, за то, что Петю с собой привёл ]]]
     
  • 1.21, Senpos, 20:39, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они все ещё поставляют несколько оконных менеджеров в редакции с MATE и Xfce?
     
  • 1.22, Аноним99, 20:43, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучший дистр с наименьшим количеством  е*ли с плясками!
    Еслиб еще и L2TP улучшили (в иделае  включить в дистр по умолчанию) то для меня этот дистр замена винды на все 100%. просто года 2 назад ставил и задолбался искать нужные   мне  пацеты для запуска этого соединения. Приходилось грузиться субунту на флешке, смотреть какие пакеты тампакеты стоят и качать их с убунтовского сайта, загружаться с минта  и ставить их Морока была  на  3 часа. Ибо не все  гладко выходило   приходилось искать еще и на других дистрах подобные пакеты. Но всетаки каким-то чудом собрал.
    Хотел бы  плюнуть в морду тому де*илу который сказала что L2TP устарело и нужно убрать его из дистров по умолчанию. Имхо: Пакеты для быстрого построения/ соединения локальных сетей это мастхэв! чобыдаже в случае  ядерной  войны можно было замутить свою  сеть кинув кабель и связать ЛЮБЫЕ компы между собой... да, даже дедушкин комп 1980х.
     

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