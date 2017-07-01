01.07.2017 07:25  Вышел Calculate Linux 17.6

Представлен релиз отечественного дистрибутива Calculate Linux 17.6, сформированный в честь 10-летия проекта. Дистрибутив построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Дистрибутив доступен в нескольких редакциях, собранных для архитектур i686 и x86_64: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Scratch Server (CSS), серверная сборка Timeless и редакция для контейнеров Calculate Linux Container (CLC). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель. Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает 9546 бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя. Основные изменения: Началось формирование сборки Calculate Linux Container (CLC), предназначенной для установки системы в изолированных контейнерах LXC/LXD, а также предоставлены средства для создания своих образов контейнеров;

Добавлена поддержка создания тем оформления. Оформление можно изменить в настройках профиля при помощи конфигурационного файла /etc/calculate/ini.env. Для перенастройки тем в состав включена утилита cl-setup-themes. Добавлено фоновое изображение в терминале;

Обеспечена автоматическая пересборка пакетов с выявленными неописанными зависимостями, что положительно отразилось на стабильности бинарных пакетов. Добавлена поддержка поиска автоматических зависимостей;

Добавлена возможность установки пароля на изменение параметров загрузки ядра в загрузчике;

В Calculate Console предоставлены средства для передачи пользователям отдельных прав на выполнение обновления системы;

При установке с Live-образа теперь по умолчанию используется автоматическая разбивка дисковых разделов. Отключено создание раздела bios_boot при авторазметке для UEFI;

Из готовых сборок исключены зависимости необходимые только для сборки пакетов;

В репозитории реализовано кэширование индекса бинарных пакетов, который теперь обновляется вместе с портежами. Поддерживается работа со сжатым индексным файлом, размер которого не превышает 1 Мб.



Состав пакетов (iso-образы и torrent-ы): CLD (KDE), i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.0 G: KDE Frameworks 5.35, KDE Plasma 5.9.5, KDE Applications 17.04.2, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0;

CLDC (Cinnamon), i686 - 1.6 G, x86_64 - 1.8 G: Cinnamon 3.4, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Evolution 3.22.6, Gimp 2.8.22, Rhythmbox 3.4.1;

CLDM (MATE), i686 - 1.7 G, x86_64 - 1.8 G: MATE 1.18, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1;

CLDX (Xfce), i686 - 1.5 G, x86_64 - 1.7 G: Xfce 4.12, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1;

CDS (Directory Server), i686 - 682 M, x86_64 - 722 M: OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.10, Postfix 3.1.6, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.0_p5;

CLS (Linux Scratch), i686 - 748 M, x86_64 - 872 M: Xorg-server 1.19.3, ядро Linux 4.9.34;

CSS (Scratch Server), i686 - 464 M, x86_64 - 504 M: ядро Linux 4.9.34, Calculate Utilities 3.5.5.6

Timeless (сборка с новым набором утилит Calculate для настройки сервера), i686 - 489 M, x86_64 - 529 M: OpenLDAP 2.4.44, Calculate Utilities 3.5.5.6



