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01.07.2017 07:25  Вышел Calculate Linux 17.6

Представлен релиз отечественного дистрибутива Calculate Linux 17.6, сформированный в честь 10-летия проекта. Дистрибутив построен на основе Gentoo Linux, поддерживает непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизирован для быстрого развёртывания в корпоративной среде. Дистрибутив доступен в нескольких редакциях, собранных для архитектур i686 и x86_64: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM) и Xfce (CLDX), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS), Calculate Scratch Server (CSS), серверная сборка Timeless и редакция для контейнеров Calculate Linux Container (CLC). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает 9546 бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

  • Началось формирование сборки Calculate Linux Container (CLC), предназначенной для установки системы в изолированных контейнерах LXC/LXD, а также предоставлены средства для создания своих образов контейнеров;
  • Добавлена поддержка создания тем оформления. Оформление можно изменить в настройках профиля при помощи конфигурационного файла /etc/calculate/ini.env. Для перенастройки тем в состав включена утилита cl-setup-themes. Добавлено фоновое изображение в терминале;
  • Обеспечена автоматическая пересборка пакетов с выявленными неописанными зависимостями, что положительно отразилось на стабильности бинарных пакетов. Добавлена поддержка поиска автоматических зависимостей;
  • Добавлена возможность установки пароля на изменение параметров загрузки ядра в загрузчике;
  • В Calculate Console предоставлены средства для передачи пользователям отдельных прав на выполнение обновления системы;
  • При установке с Live-образа теперь по умолчанию используется автоматическая разбивка дисковых разделов. Отключено создание раздела bios_boot при авторазметке для UEFI;
  • Из готовых сборок исключены зависимости необходимые только для сборки пакетов;
  • В репозитории реализовано кэширование индекса бинарных пакетов, который теперь обновляется вместе с портежами. Поддерживается работа со сжатым индексным файлом, размер которого не превышает 1 Мб.


Состав пакетов (iso-образы и torrent-ы):

  • CLD (KDE), i686 - 1.8 G, x86_64 - 2.0 G: KDE Frameworks 5.35, KDE Plasma 5.9.5, KDE Applications 17.04.2, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0;
  • CLDC (Cinnamon), i686 - 1.6 G, x86_64 - 1.8 G: Cinnamon 3.4, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Evolution 3.22.6, Gimp 2.8.22, Rhythmbox 3.4.1;
  • CLDM (MATE), i686 - 1.7 G, x86_64 - 1.8 G: MATE 1.18, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1;
  • CLDX (Xfce), i686 - 1.5 G, x86_64 - 1.7 G: Xfce 4.12, LibreOffice 5.2.7.2, Firefox 54.0, Claws Mail 3.15.0, Gimp 2.8.22, Clementine 1.3.1;
  • CDS (Directory Server), i686 - 682 M, x86_64 - 722 M: OpenLDAP 2.4.44, Samba 4.5.10, Postfix 3.1.6, ProFTPD 1.3.5e, Bind 9.11.0_p5;
  • CLS (Linux Scratch), i686 - 748 M, x86_64 - 872 M: Xorg-server 1.19.3, ядро Linux 4.9.34;
  • CSS (Scratch Server), i686 - 464 M, x86_64 - 504 M: ядро Linux 4.9.34, Calculate Utilities 3.5.5.6
  • Timeless (сборка с новым набором утилит Calculate для настройки сервера), i686 - 489 M, x86_64 - 529 M: OpenLDAP 2.4.44, Calculate Utilities 3.5.5.6


  1. Главная ссылка к новости (http://www.calculate-linux.ru/...)
  2. OpenNews: Вышел Calculate Linux 17 с рабочим столом Cinnamon
  3. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 17
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Ключевые слова: calculate, linux
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  • 1.1, Антон, 09:46, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Достойный дистрибутив.Поздравляю с релизом.
     
  • 1.2, Аноним, 10:02, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Никогда не понимал почему в госкомпаниях не продвигают вот такие дистрибутивы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 10:16, 01/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По той же причине, по которой пользуются продукцией мелкомягких 8212 тамошние... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:17, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тихо, без демагогии и огромных денежных вливаний уже десять лет развивается отли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Michael Shigorin, 10:27, 01/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > в отличие от навязываемых для импортозамещения пересборок RHEL, на которые утекают
    > миллиарды, наняты сотни переливающих из пустого в порожнее работников, а на деле
    > дистрибутивом занимается один-два человека.

    Справедливости ради, пересборка _RHEL_ как раз вроде одна пока наблюдалась -- остальные понабежавшие такого рода ковыряют CentOS, хотя бывает и ещё забавней.

    Насчёт миллиардов сильно не уверен, хотя любые потраченные на такое средства мне кажутся выкинутыми ("тогда уж в centos project и участвуйте, хоть толк будет").

    После такого начинаешь особенно сильно любить и ценить людей, которые именно что тихо делают дело, да ещё и делятся им.

     
  • 1.5, Michael Shigorin, 10:23, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ба!  Поздравляю разработчиков и пользователей с юбилеем и выпуском :-)

    PS: мы, кстати, отключать создание bios boot partition под UEFI не стали из тех соображений, что может пригодиться при необходимости перетащить/склонировать установку под BIOS.

     
  • 1.7, Аноним, 10:50, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда оно заработает на Radeon HD 7560 Раньше работало только на fglrx, а тепер... весь текст скрыт [показать]
     

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