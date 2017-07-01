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30.06.2017 23:56  Первый выпуск сетевой библиотеки HumbleNet, поддерживающей работу в браузере

Разработчики из сообщества Mozilla представили первый релиз проекта HumbleNet, в рамках которого развивается кроссплатформенная сетевая библиотека, а также необходимые для её работы серверные компоненты (peer-server). Библиотека предоставляет простой C API для создания сетевых приложений, но для обработки сетевых соединений использует протоколы WebRTC и WebSockets, что позволяет применять её не только на традиционных системах, таких как Windows, macOS и Linux, но и в web-браузере с задействованием Asm.js и WebAssembly. Код библиотеки написан на языке С++ (для компиляции в Asm.js и WebAssembly при меняется Emscripten) и поставляется под лицензией BSD.

Изначально проект был создан в рамках инициативы Humble Bundle и нацелен на организацию сетевого взаимодействия в многоплатформенных играх, которые выпускаются не только для стационарных систем, но и в виде web-приложений. Разработчикам предоставляется P2P API для обнаружения узлов (peer) и отправки им данных. Канал связи создаётся при помощи WebRTC поверх UDP, что позволяет организовать прямое сетевое взаимодействия между приложениями, без необходимости трансляции трафика чрез централизованный сервер.

При этом серверный компонент требуется лишь для развёртывания сервиса обнаружения узлов, взаимодействие с которым осуществляется через соединение при помощи WebSocket. Использование UDP позволяет применять HumbleNet для координации работы клиентов в многопользовательских играх, требующих минимальных задержек в доставке пакетов. В том числе на HumbleNet уже переведены браузерные порты таких игр, как Quake 2 и Quake 3, а также демонстрационные приложения на базе движка Unity3D.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2017...)
  2. OpenNews: План развития в Firefox технологий, необходимых для разработки компьютерных игр
  3. OpenNews: Проект Mozilla ввёл в строй сервис TogetherJS для совместной работы над контентом
  4. OpenNews: Проект Mozilla TowTruck позволяет интегрировать средства для совместной работы на любой сайт
  5. OpenNews: Представлен встраиваемый на сайты видеочат на базе P2P-технологий и WebRTC
  6. OpenNews: WebRTC позволяет узнать внутренний IP-адрес пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: humblenet, websocket, webrtc
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  • 1, Ненужно, 00:29, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >для обработки сетевых соединений использует WebRTC

    Уносите, ненужно

     
  • 2, Аноним, 00:40, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > mozila, c++

    Почему не раст?

     
     
  • 3, Crazy Alex, 01:12, 01/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А они для раста вообще компиляцию а asm.js/webassembly сделали?

    Но вообще очевидный ответ - потому что это библиотека, которая должна быть пригодна для использования всем подряд, а не только софтом на расте.

     
     
  • 4, nazarpc, 01:20, 01/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Я вас, наверное, удивлю, но код на Rust можно использовать с C++, как и наоборот.
     

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