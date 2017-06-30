30.06.2017 09:36  Релиз почтового клиента Sylpheed 3.6.0

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Доступен релиз легковесного почтового клиента Sylpheed 3.6.0, построенного с использованием GTK+ и распространяемого под лицензией GPL.
Основные новшества:
- Добавлена возможность использования нескольких подписей в одной учётной записи;
- Добавлено меню для открытия каталога с настройками и вложениями ('Tools - Open configuration/attachments folder');
- Обеспечено сохранение настроек макета страницы и параметров вывода на печать;
- В адресной книге улучшен диалог редактирования групп, добавлена возможность выбора сразу нескольких элементов и отображения групп в дереве папок.