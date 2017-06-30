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30.06.2017 09:36  Релиз почтового клиента Sylpheed 3.6.0

Доступен релиз легковесного почтового клиента Sylpheed 3.6.0, построенного с использованием GTK+ и распространяемого под лицензией GPL.

Основные новшества:

  • Добавлена возможность использования нескольких подписей в одной учётной записи;
  • Добавлено меню для открытия каталога с настройками и вложениями ('Tools - Open configuration/attachments folder');
  • Обеспечено сохранение настроек макета страницы и параметров вывода на печать;
  • В адресной книге улучшен диалог редактирования групп, добавлена возможность выбора сразу нескольких элементов и отображения групп в дереве папок.


  1. Главная ссылка к новости (http://sylpheed.sraoss.jp/en/n...)
  2. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.5.0
  3. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.3.1
  4. OpenNews: Релиз почтового клиента Sylpheed 3.3.0
  5. OpenNews: Релиз почтовых клиентов Sylpheed 3.2 и Claws Mail 3.8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sylpheed, mail
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