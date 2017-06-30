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30.06.2017 08:39  Выпуск Tor 0.3.0.9 с устранением уязвимости

Представлен корректирующий выпуск инструментария Tor 0.3.0.9, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Помимо исправления накопившихся ошибок в новой версии устранена специфичная для ветки 0.3.x уязвимость (CVE-2017-0377), связанная с алгоритмом выбора сторожевых узлов (guard). Уязвимость допускает использование клиентом сторожевого узла в той же подсети, в которой выбран выходной шлюз (т.е. цепочка входа и выхода из Tor производится из одной подсети).

Разработчики также предупредили о скором прекращении поддержки некоторых старых веток: поддержка Tor 0.2.4, 0.2.6, и 0.2.7 будет прекращена 1 августа 2017 года, 0.2.8 - 1 января 2018 года, Tor 0.2.5 - 1 мая 2018 года. LTS-ветку 0.2.9 планируется поддерживаться до 1 января 2020 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/bl...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor 0.3.0.8 с устранением DoS-уязвимостей в обработчике скрытых сервисов
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 7.0
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tor
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  • 1, DmA, 09:01, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    С утра нужно включать новости(но не через телевизор и не по Интернету как-то и смотреть какие уязвимости в ПО и только потом включать комп
     

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