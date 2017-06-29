29.06.2017 10:18  Сервис Let's Encrypt преодолел рубеж в 100 млн сертификатов

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о достижении рубежа в 100 млн сертификатов. Также отмечается прогресс в продвижении HTTPS - доля запросов страниц по HTTPS приближается к 60%, судя по статистике, полученной в рамках работы сервиса Firefox Telemetry. Для сравнения, 19 месяцев назад при запуске проекта Let’s Encrypt этот показатель составлял 40%, а в начале 2017 года достиг значения в 50%.

По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 56% до 70% (ChromeOS - 70%, macOS - 69%, Windows - 59%, Linux - 58%, Android - 56%). При этом на просмотра контента по HTTPS пользователи тратят от 75% до 81% времени (исключение составляет Android с показателем 56%).



