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29.06.2017 10:18  Сервис Let's Encrypt преодолел рубеж в 100 млн сертификатов

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о достижении рубежа в 100 млн сертификатов. Также отмечается прогресс в продвижении HTTPS - доля запросов страниц по HTTPS приближается к 60%, судя по статистике, полученной в рамках работы сервиса Firefox Telemetry. Для сравнения, 19 месяцев назад при запуске проекта Let’s Encrypt этот показатель составлял 40%, а в начале 2017 года достиг значения в 50%.

По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 56% до 70% (ChromeOS - 70%, macOS - 69%, Windows - 59%, Linux - 58%, Android - 56%). При этом на просмотра контента по HTTPS пользователи тратят от 75% до 81% времени (исключение составляет Android с показателем 56%).

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org//2017/...)
  2. OpenNews: Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%
  3. OpenNews: Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов
  4. OpenNews: Корневой сертификат Let's Encrypt принят в список доверия Mozilla
  5. OpenNews: Comodo пытается завладеть брендом Let's Encrypt
  6. OpenNews: Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt вышел из стадии бета-тестирования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: letsencrypt
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  • 1, istepan, 10:25, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Linux - 58%

    Там такой низкий процент из-за того, что в RSS рассылки у opennet.ru стоят обычные ссылки, а не ssl.

     
     
  • 2, Аноним, 10:37, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Подписывайтесь на страницу с https , а не с http https www opennet ru o... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Andrey Mitrofanov, 10:50, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > По поводу статистики, в Linux меньше в социальных сетях и прочих массовых
    > сервисах зависают, вот процент и ниже.

    Зачем для "зависания в соц.сетях" _получать_ ssl-сертификат? Разве поспорта гражданина РФ не достаточно  >?<

     

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