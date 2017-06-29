29.06.2017 09:25  GitHub выступил с инициативой "Открытая пятница"

GitHub представил инициативу Открытая пятница, в рамках которой попытался простимулировать компании и индивидуальных разработчиков на участие в разработке открытых проектов. GitHub призывает последовать его примеру и предоставить возможность сотрудникам тратить два часа рабочего времени по пятницам для работы над открытыми проектами, которые так или иначе используются в повседневной деятельности. Например, это время может быть потрачено на исправление имеющихся проблем и создание недостающей функциональности.

Для координации работы GitHub запустил специальный сайт opensourcefriday.com, на котором можно делиться информацией о проделанной работе, отслеживать своё пятничное участие в разработке открытого ПО и планировать задачи на будущее. На сайте также представлен календарь-планировщик для организации регулярной работы над открытыми проектами и подборка материалов, которые помогут убедить работодателей присоединиться к инициативе. Код сайта опубликован на GitHub под лицензией MIT.



