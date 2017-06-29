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29.06.2017 09:25  GitHub выступил с инициативой "Открытая пятница"

GitHub представил инициативу Открытая пятница, в рамках которой попытался простимулировать компании и индивидуальных разработчиков на участие в разработке открытых проектов. GitHub призывает последовать его примеру и предоставить возможность сотрудникам тратить два часа рабочего времени по пятницам для работы над открытыми проектами, которые так или иначе используются в повседневной деятельности. Например, это время может быть потрачено на исправление имеющихся проблем и создание недостающей функциональности.

Для координации работы GitHub запустил специальный сайт opensourcefriday.com, на котором можно делиться информацией о проделанной работе, отслеживать своё пятничное участие в разработке открытого ПО и планировать задачи на будущее. На сайте также представлен календарь-планировщик для организации регулярной работы над открытыми проектами и подборка материалов, которые помогут убедить работодателей присоединиться к инициативе. Код сайта опубликован на GitHub под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/blog/2386-c...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
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  • 1.2, Аноним, 09:31, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Аналогия с курением Количество часов потраченных на опенсорс будет вычитаться и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 09:33, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У тебя вычитывают перекуры? Ты уверен что хочешь там работать?
     
     
  • 3.5, Аноним, 09:35, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, у меня нет курящих. Иногда это требование работодателя.
     
     
  • 4.7, A.Stahl, 09:36, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну х.з. Может где-то на элеваторе или станции ГСМ это и нормальное правило. Но тогда при чём тут вычеты если никто не курит?
     
     
  • 5.8, Аноним, 09:38, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Примеры приводятся не только из собственного опыта, я могу знать о такой практик... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 09:35, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это время, потерянное для компании А время - деньги Если не госконтора, конечн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, EHLO, 09:56, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    для компании это как минимум обучение сотрудника.
     
     
  • 3.12, Аноним, 09:59, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вертела компания твоё обучение,работать кто будет пока ты там обучаешься
     
     
  • 4.13, EHLO, 10:03, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    если в компании не предусмотрено обучение, это не компания, а шарага
     
  • 4.14, Andrey Mitrofanov, 10:03, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >работать кто будет пока ты там

    Э-гм... Не уловил связи работы в угольном забое или на потогонном конвейере с опенсорсом из ваших рассуждений. Не уточните?


     
  • 2.15, Crazy Alex, 10:09, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "над открытыми проектами, которые так или иначе используются в повседневной деятельности" - это никоим образом не потерянное время.
     
  • 1.11, Аноним, 09:58, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Каким образом работодатель убедиться что ты 2 часа занимался opensource Навер... весь текст скрыт [показать]
     

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