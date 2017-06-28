28.06.2017 08:37  Выпуск nginx 1.13.2

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.2, в котором реализованы следующие изменения: В модуле ngx_http_headers реализована директива "add_trailer", через которую можно определить дополнительное поле, которое будет добавлено в конец ответа, если код ответа равен 200, 201, 206, 301, 302, 303, 307 или 308;

Nginx теперь возвращает код ответа 200 вместо 416, если для пустого файла запрошена передача диапазона, начинающегося с нуля;

Решены проблемы со сборкой в окружениях Cygwin и NetBSD, а также при использовании 64-разрядного инструментария MSYS2 / MinGW;

Устранён крах рабочего процесса, который мог произойти при использовании SSI с большим числом включений и переменными proxy_pass;

Исправлены ошибки в модуле ngx_http_v2.



