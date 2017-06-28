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28.06.2017 08:37  Выпуск nginx 1.13.2

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.2, в котором реализованы следующие изменения:

  • В модуле ngx_http_headers реализована директива "add_trailer", через которую можно определить дополнительное поле, которое будет добавлено в конец ответа, если код ответа равен 200, 201, 206, 301, 302, 303, 307 или 308;
  • Nginx теперь возвращает код ответа 200 вместо 416, если для пустого файла запрошена передача диапазона, начинающегося с нуля;
  • Решены проблемы со сборкой в окружениях Cygwin и NetBSD, а также при использовании 64-разрядного инструментария MSYS2 / MinGW;
  • Устранён крах рабочего процесса, который мог произойти при использовании SSI с большим числом включений и переменными proxy_pass;
  • Исправлены ошибки в модуле ngx_http_v2.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.1
  3. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
  4. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.0
  6. OpenNews: Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx, http
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  • 1.2, istepan, 08:56, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Решены проблемы со сборкой в окружениях Cygwin

    Ээээээ... Позвольте спросить, - ЗАЧЕМ?

     
     
  • 2.4, pkdr, 09:24, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Для того, чтобы можно было собирать в окружении Cygwin.
    С уважением, ваш Кэп.
     
  • 2.5, Аноним, 10:00, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Там все такие, для них это нормально.
     
  • 2.6, Аноним, 10:31, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Вы ещё скажите, что не понимаете, зачем нужна SAMBA в Cygwin?
     
     
  • 3.7, ryoken, 10:50, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > Вы ещё скажите, что не понимаете, зачем нужна SAMBA в Cygwin?

    Зачем нужна SAMBA в Cygwin?

     
     
  • 4.9, KonstantinB, 12:11, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чтобы пользоваться smbv1 на дырявой винде и не бояться ваннакриптов  с петями? ;)
     
  • 2.8, б.б., 12:04, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    если эти проблемы решены - значит, они у кого-то до этого возникли
     
  • 1.10, Ilya Indigo, 16:00, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Исправлены ошибки в модуле ngx_http_v2

    Это уже как множество ошибок в wine.

     

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