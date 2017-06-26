26.06.2017 19:30  Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.4

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.3.4, четвёртого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.3 "fresh". Версия 5.3.4 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.2.7. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 102 исправления (RC1), в том числе устранены проблемы, связанные с совместимостью с документами RTF и OOXML.



