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26.06.2017 19:30  Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.4

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.3.4, четвёртого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.3 "fresh". Версия 5.3.4 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.2.7. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 102 исправления (RC1), в том числе устранены проблемы, связанные с совместимостью с документами RTF и OOXML.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.3
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3.2
  4. OpenNews: Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.1
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.2, Аноним, 19:57, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    На Вики написано https ru wikipedia org wiki LibreOffice D0 9F D0 BE D0 BF D... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 20:34, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Donate ? :)
     
     
  • 3.6, A.Stahl, 20:37, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Donuts!
     
     
  • 4.7, Аноним, 20:45, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ponuts!
     
     
  • 5.8, Аноним, 20:49, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Достаточно!
     
  • 2.9, ПростоГерой, 20:55, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вот программа прошлогодней конференции:

    http://conference.libreoffice.org/assets/Conference/Brno/brno-schedule.pdf

     
  • 1.11, Denis, 23:00, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда появятся простые средства для совместного редактирования, как GoogleDocs, но на своем сервере и с шифрованием? В связи с пакетом шмаровой и прогибом гулага под Роскомпозор перед нашим стартапом (15 чел) встала задача... свалить с гулага на свободный защищенный аналог. Но что-то вариантов не очень много. Пока целых ноль.
     
     
  • 2.12, Аноним, 23:19, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    За вами уже выехали.
     
  • 2.13, devnull, 23:52, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    один точно есть, onlyoffice но подходит ли вам , без понятия
     

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