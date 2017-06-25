25.06.2017 08:03  Третий бета-выпуск FreeBSD 11.1

Подготовлен третий бета-выпуск FreeBSD 11.1. Выпуск FreeBSD 11.1-BETA3 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, GUMSTIX, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.1 запланирован на 26 июля.

С новшествами FreeBSD 11.1 можно ознакомиться в анонсе первого бета-выпуска. По сравнению со вторым бета-выпуском в FreeBSD 11.1-BETA3 отмечены следующие изменения: