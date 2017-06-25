25.06.2017 08:03  Третий бета-выпуск FreeBSD 11.1

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Подготовлен третий бета-выпуск FreeBSD 11.1. Выпуск FreeBSD 11.1-BETA3 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, GUMSTIX, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.1 запланирован на 26 июля.
С новшествами FreeBSD 11.1 можно ознакомиться в анонсе первого бета-выпуска. По сравнению со вторым бета-выпуском в FreeBSD 11.1-BETA3 отмечены следующие изменения:
- Драйвер mlx4en переведён с динамической на статическую нумерацию устройств;
- Устранено зацикливание в утилите patch, проявляющееся при обработке определённым образом оформленных входных данных;
- В инсталляторе bsdinstall проведена работа по целостному использованию конфигурации разделов EFI на всех поддерживаемых платформах;
- Устранён системный крах, проявляющийся при загрузке на системах с одним CPU;
- Устранён системный крах, вызванный ошибкой в драйвере vmxnet3, проявляющейся при включенном LRO (Large Receive Offloading);
- Решены проблемы, возникающие если Ethernet-адаптер не выдаёт информацию о прекращении связи ("no carrier") после отключения сетевого кабеля;
- Прошивка для драйвера qlnxe обновлена до версии 8.30.0.0.