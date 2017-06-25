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25.06.2017 08:03  Третий бета-выпуск FreeBSD 11.1

Подготовлен третий бета-выпуск FreeBSD 11.1. Выпуск FreeBSD 11.1-BETA3 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, GUMSTIX, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.1 запланирован на 26 июля.

С новшествами FreeBSD 11.1 можно ознакомиться в анонсе первого бета-выпуска. По сравнению со вторым бета-выпуском в FreeBSD 11.1-BETA3 отмечены следующие изменения:

  • Драйвер mlx4en переведён с динамической на статическую нумерацию устройств;
  • Устранено зацикливание в утилите patch, проявляющееся при обработке определённым образом оформленных входных данных;
  • В инсталляторе bsdinstall проведена работа по целостному использованию конфигурации разделов EFI на всех поддерживаемых платформах;
  • Устранён системный крах, проявляющийся при загрузке на системах с одним CPU;
  • Устранён системный крах, вызванный ошибкой в драйвере vmxnet3, проявляющейся при включенном LRO (Large Receive Offloading);
  • Решены проблемы, возникающие если Ethernet-адаптер не выдаёт информацию о прекращении связи ("no carrier") после отключения сетевого кабеля;
  • Прошивка для драйвера qlnxe обновлена до версии 8.30.0.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск FreeBSD 11.1
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 11.1
  4. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2017 года
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1, Аноним, 08:16, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Сколько ARM-архитектур
     

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