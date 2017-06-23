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23.06.2017 19:36  Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали обновление дистрибутива Raspbian. Для загрузки подготовлены две сборки - сокращённая (297 Мб) для серверных систем и полная (1.5 Гб), поставляемая с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

В поставку нового выпуска включена специальная редакция визуальной системы программирования Scratch 2.0, пригодная для обособленного использования. Напомним, что в отличие от ветки 1.x среда Scratch 2.0 переписана на Flash и рассчитана на удалённую работу через браузер. Для решения первой проблемы разработчики договорились с Adobe о поставке плагина Flash на базе Pepper API в составе Raspbian. Вторая проблема была решена через подготовку offline-варианта Scratch 2, запускаемого локально без загрузки данных с сайта проекта и оформленного в виде обособленного приложения на базе платформы Electron. К сожалению Flash-плагин может работать только на Raspberry Pi 2 и 3. Raspberry Pi Zero и первая модель Raspberry Pi не поддерживаются.

Кроме того, запущен ресурс ScratchX, на котором предоставлены расширения для взаимодействия Scratch-приложений с внешним оборудованием и локальными сервисами. В том числе подготовлено расширение "Pi GPIO", которое предоставляет набор блоков для доступа к GPIO из программ на Scratch 2.0.

В состав включена интегрированная среда разработки Thonny, которая может использоваться для обучения новичков написанию приложений на языке Python. В отличие от ранее поставляемой среды IDLE, проект Thonny сочетает в одном решении простоту освоения начинающими и продвинутые возможности для опытных программистов, такие как пошаговое выполнение кода и инспектирование переменных.

Из изменений также выделяется модернизация набора пиктограмм - для улучшения внешнего вида контуры значков сделаны более тонкими. В остальном в новой версии отмечаются только исправления ошибок и небольшие обновления версий.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Начались поставки варианта Raspberry Pi 3 в форм-факторе планки памяти
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi выпустил пользовательское окружение PIXEL для ПК и ноутбуков
  4. OpenNews: Новый выпуск Raspbian c изменениями, направленными на усиление безопасности
  5. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил пользовательское окружение PIXEL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: raspbian
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  • 1, Аноним, 19:39, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Что же в нём нового, если это до сих пор Jessie, а не Stretch?
     
  • 2, Аноним, 19:50, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Stretch-у от роду неделя Сам жду свежего Orange pi one ждёт своей учести Толь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Какаянахренразница, 19:56, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть ли более/полностью свободный аналог Scratch?
     
     
  • 4, Аноним, 20:32, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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