22.06.2017 08:41  Агентство национальной безопасности США опубликовало каталог своих открытых проектов

Агентство национальной безопасности США ввело в строй сайт nationalsecurityagency.github.io и репозитории на GitHub с подборкой открытых проектов, разработанных или развиваемых при участии сотрудников АНБ. В каталоге представлено 32 проекта, включая: распределённая СУБД Accumulo (аналог Google BigTable);

система принудительного контроля доступа SELinux;

наработки в области проверки целостности выполнения программы CFI (Control Flow Integrity);

реализация языка OCIL (Open Checklist Interactive Language);

система поиска и индексации данных в произвольных форматах (FEMTO);

VPN GoSecure;

статический анализатор кода JPF-MANGO;

графоориентированная транзакционная СУБД Lemongraph, хранящая данные в одном файле в виде лога, и связанный с ней движок для обработки потоков данных Lemongrenade;

инструмент для оценки безопасности ARM-устройств Maplesyrup;

платформа для публикации и совместной обработки аналитической анформации nbgallery;

технология для автоматического распределения потоков данных между несколькими компьютерными сетями NiFi (NiagaraFiles);

платформа для создания верифицируемых решений управления облачными системами OpenAttestation;

фреймворк для создания web-приложений OZONE Widget Framework;

платформа для создания программно-определяемых радиоустройств RedhawkSDR (software-defined radio);

блочные шифры simon и speck;

стек для автоматизации управления конфигурацией SIMP (System Integrity Management Platform).



