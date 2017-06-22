22.06.2017 08:41  Агентство национальной безопасности США опубликовало каталог своих открытых проектов

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Агентство национальной безопасности США ввело в строй сайт nationalsecurityagency.github.io и репозитории на GitHub с подборкой открытых проектов, разработанных или развиваемых при участии сотрудников АНБ.
В каталоге представлено 32 проекта, включая:
- распределённая СУБД Accumulo (аналог Google BigTable);
- система принудительного контроля доступа SELinux;
- наработки в области проверки целостности выполнения программы CFI (Control Flow Integrity);
- реализация языка OCIL (Open Checklist Interactive Language);
- система поиска и индексации данных в произвольных форматах (FEMTO);
- VPN GoSecure;
- статический анализатор кода JPF-MANGO;
- графоориентированная транзакционная СУБД Lemongraph, хранящая данные в одном файле в виде лога, и связанный с ней движок для обработки потоков данных Lemongrenade;
- инструмент для оценки безопасности ARM-устройств Maplesyrup;
- платформа для публикации и совместной обработки аналитической анформации nbgallery;
- технология для автоматического распределения потоков данных между несколькими компьютерными сетями NiFi (NiagaraFiles);
- платформа для создания верифицируемых решений управления облачными системами OpenAttestation;
- фреймворк для создания web-приложений OZONE Widget Framework;
- платформа для создания программно-определяемых радиоустройств RedhawkSDR (software-defined radio);
- блочные шифры simon и speck;
- стек для автоматизации управления конфигурацией SIMP (System Integrity Management Platform).