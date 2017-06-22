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22.06.2017 08:41  Агентство национальной безопасности США опубликовало каталог своих открытых проектов

Агентство национальной безопасности США ввело в строй сайт nationalsecurityagency.github.io и репозитории на GitHub с подборкой открытых проектов, разработанных или развиваемых при участии сотрудников АНБ.

В каталоге представлено 32 проекта, включая:

  • распределённая СУБД Accumulo (аналог Google BigTable);
  • система принудительного контроля доступа SELinux;
  • наработки в области проверки целостности выполнения программы CFI (Control Flow Integrity);
  • реализация языка OCIL (Open Checklist Interactive Language);
  • система поиска и индексации данных в произвольных форматах (FEMTO);
  • VPN GoSecure;
  • статический анализатор кода JPF-MANGO;
  • графоориентированная транзакционная СУБД Lemongraph, хранящая данные в одном файле в виде лога, и связанный с ней движок для обработки потоков данных Lemongrenade;
  • инструмент для оценки безопасности ARM-устройств Maplesyrup;
  • платформа для публикации и совместной обработки аналитической анформации nbgallery;
  • технология для автоматического распределения потоков данных между несколькими компьютерными сетями NiFi (NiagaraFiles);
  • платформа для создания верифицируемых решений управления облачными системами OpenAttestation;
  • фреймворк для создания web-приложений OZONE Widget Framework;
  • платформа для создания программно-определяемых радиоустройств RedhawkSDR (software-defined radio);
  • блочные шифры simon и speck;
  • стек для автоматизации управления конфигурацией SIMP (System Integrity Management Platform).


  1. Главная ссылка к новости (https://tech.slashdot.org/stor...)
  2. OpenNews: Публикация архива эксплоитов АНБ вскрыла большой пласт старых уязвимостей
  3. OpenNews: Опубликована третья порция эксплоитов АНБ
  4. OpenNews: Агентство национальной безопасности открыло код системы NiFi
  5. OpenNews: АНБ передаёт код БД Accumulo в руки фонда Apache
  6. OpenNews: ФБР заподозрили в помещении бэкдора в IPSEC-стек OpenBSD (дополнено)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nsa
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  • 1.1, trolleybus, 08:50, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Интересно, они будут принимать pull request-ы, закрывающие (возможно, специально введенные) уязвимости и дыры в безопасности?
     
     
  • 2.2, istepan, 08:51, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Скорее всего это зеркала.
     
  • 2.3, Аноним, 08:53, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Какой смысл им держать незакрытые дыры в _своих_ продуктах Утаить пару zero-day... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 09:37, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    honeypot
     
  • 1.4, Аноним, 08:54, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Список троянов с дополнительным функционалом.
     
  • 1.5, rvotb, 09:20, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    надо было на git.wikileaks.org выкладывать.
     
  • 1.7, Аноним, 09:45, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    селинукс напрягает, а остальное и так никто не использует =)
     
  • 1.8, Аноним, 09:56, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Им стоит ещё создать свой сервер хостинга открытых проектов В них, наверное, ... весь текст скрыт [показать]
     

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