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21.06.2017 22:22  Релиз Erlang/OTP 20.0

Состоялся релиз функционального языка программирования Erlang 20.0, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 20.0 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang.

В новой версии отмечена достаточно большая порция потенциальных нарушений совместности в ERTS (Erlang Run-Time System), в том числе объявлен устаревшим не-SMP Erlang VM, удален erlang:hash/2, Atoms теперь могут содержать произвольные символы unicode, удалены устаревшие модули и функции Asn1 (asn1rt, asn1ct:encode/3, decode/3). Среди изменений: включены планировщики Dirty и связанная с ними поддержка dirty BIF и dirty GC. Увеличена производительность крупных ETS-таблиц. В компиляторе улучена генерация кода и оптимизировано сопоставление шаблонов. Значительно обновлён модуль string, в котором появилось много новых функций и поддержка unicode. Добавлен новый менеджер событий для обработки сигналов ОС в Erlang. Добавлена функция math:fmod/2.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.erlang.org/news/114...)
  2. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 19.0
  3. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 18.3
  4. OpenNews: Выпуск Erlang/OTP 18.0
  5. OpenNews: Выпуск Erlang/OTP 17.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: erlang
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  • 1, Led, 22:49, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    > Значительно обновлён модуль string, в котором появилось много новых функций и поддержка unicode.

    Он не обновлён, а, фактически, заменён. Т.е. это новый модуль с названием старого (старые функции в нём пока оставлены, но все объявлены deprecated).

     

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