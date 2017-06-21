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21.06.2017 09:53  Выпуск генератора файлов сборки GNU Automake 1.15.1

Сформирован релиз Automake 1.15.1, утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU. Выпуск подготовлен спустя два с половиной года с момента прошлого выпуска и после почти полутора лет остановки разработки GNU Automake. В качестве ключевой цели выпуска отмечается устранение отображения предупреждений, связанных с переводом в разряд устаревших некоторых возможностей Perl и gzip. В скрипте compile по аналогии с Microsoft C Compiler добавлена поддержка Windows-версии компилятора icс (Intel C Compiler).

В примечании к выпуску GNU Automake 1.15.1 также включено уведомление о ряде нарушений совместимости в будущей ветке Automake 2.0, разработка которой последние годы находилась в заброшенном состоянии. Например, работа Automake 2.0 будет возможна только вкупе с пакетом Autoconf 2.70+. Будет прекращена поддержка имени 'configure.in' в качестве входного файла для Autoconf, скрипты будут рассчитаны на работу с POSIX shell, все внешние m4-файлы (в директориях $ACLOCAL_PATH и aclocal) будут иметь более высокий приоритет по сравнению со встроенными макросами. Будет удалена поддержка MS-DOS и Windows 95/98/ME.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.gnu.org/archive/h...)
  2. OpenNews: Выпуск генератора файлов сборки GNU Automake 1.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: automake, make
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  • 1, Аноним, 10:56, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Зачем Ну вот Как теперь свежий LibreOffice под него собирать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 11:01, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    пока ещё можно
     

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