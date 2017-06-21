21.06.2017 09:53  Выпуск генератора файлов сборки GNU Automake 1.15.1

Сформирован релиз Automake 1.15.1, утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU. Выпуск подготовлен спустя два с половиной года с момента прошлого выпуска и после почти полутора лет остановки разработки GNU Automake. В качестве ключевой цели выпуска отмечается устранение отображения предупреждений, связанных с переводом в разряд устаревших некоторых возможностей Perl и gzip. В скрипте compile по аналогии с Microsoft C Compiler добавлена поддержка Windows-версии компилятора icс (Intel C Compiler).

В примечании к выпуску GNU Automake 1.15.1 также включено уведомление о ряде нарушений совместимости в будущей ветке Automake 2.0, разработка которой последние годы находилась в заброшенном состоянии. Например, работа Automake 2.0 будет возможна только вкупе с пакетом Autoconf 2.70+. Будет прекращена поддержка имени 'configure.in' в качестве входного файла для Autoconf, скрипты будут рассчитаны на работу с POSIX shell, все внешние m4-файлы (в директориях $ACLOCAL_PATH и aclocal) будут иметь более высокий приоритет по сравнению со встроенными макросами. Будет удалена поддержка MS-DOS и Windows 95/98/ME.



