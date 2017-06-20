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20.06.2017 10:25  Более 150 Linux-cерверов хостинг-оператора Nayana оказались поражены вредоносным шифровальщиком

Компания Trend Micro предупредила пользователей о появлении варианта вредоносного шифровальщика Erebus для платформы Linux. Жертвой Erebus уже стал южнокорейский хостинг-оператор Nayana, содержимое 153 серверов которого, на которых размещались данные 3400 клиентов, оказались зашифрованы. Nayana выразил готовность выплатить вымогателям миллион долларов, что является одной из самых крупных выплат в результате применения вредоносных шифровальщиков. Два из трёх платежей уже переведены и часть данных расшифрована.

Утверждается, что на серверах Nayana использовалось устаревшее ПО, не обновляемое уже около 10 лет. Метод проникновения остаётся не ясен, Trend Micro намекает на атаку через PHP 5.1.4 и Apache httpd 1.3.36, но при этом ссылается на уязвимости в совершенно других продуктах - web-панели Plesk и Apache Struts, путая http-сервер Apache и web-фреймворк Apache Struts. При этом на хостинг-системах более вероятным является проведение атаки на уязвимые типовые web-приложения с дальнейшей эксплуатацией локальных уязвимостей для повышения привилегий, таких как уязвимость Dirty COW (на хостинге использовалось ядро Linux 2.6.24.2 (Debian Etch?), собранное в 2008 году).

В Erebus шифрование выполняется на уровне отдельных файлов, которые разбиваются на 500 Кб блоки и шифруются при помощи RC4 со случайно сгенерированным ключём. Созданные RC4-ключи затем кодируется при помощи AES, а применяемая для кодирования AES скрытая фраза шифруется с использованием открытого ключа RSA-2048 и сохраняются в файле. Таким образом, каждый фал имеет свой набор RC4/AES-ключей и один общий для всех открытый ключ RSA-2048. Ключи RSA-2048 формируются локально, при этом необходимый для расшифровки закрытый ключ сохранён в виде, зашифрованном при помощи дополнительного ключа AES, сформированного на основе известной только злоумышленникам последовательности и идентификатора текущей системы. Шифрование выполняется для 433 типов файлов и каталогов, включая содержимое /var/www и файлов баз данных MySQL.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.trendmicro.com/tre...)
  2. OpenNews: Трём миллионам уязвимых JBoss-серверов угрожает атака вредоносного шифровальщика
  3. OpenNews: В BitTorrent-клиенте Transmission 2.90 выявлено вредоносное ПО для OS X (дополнено)
  4. OpenNews: Уязвимость в вымогательском ПО для Linux/FreeBSD свела стойкость шифрования на нет
  5. OpenNews: Выявлено вымогательское вредоносное ПО, шифрующее файлы на серверах с Linux и FreeBSD
  6. OpenNews: Число серверов MongoDB, поражённых шифровальщиком, увеличилось до 28 тысяч
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ransomware
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  • 1.1, Аноним, 10:28, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Все это напоминает истории с самолийскими пиратами которым с начала все платили ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Hellraiser, 10:56, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    думается, Trendmicro сильно продешевил, запросив с наяны всего 1 млн; либо знал - что с наяны больше не сострижёшь
     
  • 2.20, Аноним, 11:43, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Их бизнес всё ещё процветает Несколько эсминцев погоды не делают, а сопровождат... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, Аноним, 13:22, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 автоматчик решает проблему же Может его просто нельзя иметь в цивилизованных ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, юМНМХЛ, 13:33, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    оН ЯЯШКЙЕ РШ ЪБМН МЕ УНДХК вРН-Ф, НФХДЮЕЛН хГ МЮОХЯЮММНЦН РЮЛ ЛНФМН ЯДЕКЮРЭ ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, Andrey Mitrofanov, 13:43, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    $ <<<'аНКЕЕ 150 Linux-cЕПБЕПНБ УНЯРХМЦ-НОЕПЮРНПЮ Nayana НЙЮГЮКХЯЭ' recode -f ..koi8,1251..
    Более 150 Linux-cерверов хостинг-оператора Nayana оказались
    $ _

    У меня вопрос: этот индивид воспользовался каким-то "уникальным" броузером или просто спамилку кривит наживую?

     
     
  • 6.37, Michael Shigorin, 14:16, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня вопрос: этот индивид воспользовался каким-то "уникальным" броузером

    Судя по раскодировке (koi2win), похоже на то.  И ещё он зачем-то "что ж" пишет через дефис.

     
  • 5.40, Бугога, 14:44, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    бНОПНЯ
     
  • 4.33, юМНМХЛ, 13:33, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    оНОШРЙЮ 2 оН ЯЯШКЙЕ РШ ЪБМН МЕ УНДХК вРН-Ф, НФХДЮЕЛН хГ МЮОХЯЮММНЦН РЮЛ ЛНФ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, Michael Shigorin, 14:17, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > оНОШРЙЮ 2:

    я СБЮФЕМХЕЛ!

     
  • 5.39, Аноним, 14:38, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ъ-линуксоедъ! Без systemЖ и даже без UTF! Вот так надо!
     
     
  • 6.41, Аноним, 15:08, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    IE 11, капча вуаля Есть подозрение, что сайт криво автоопределяет кодировку ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.49, Andrey Mitrofanov, 15:19, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > IE 11, капча = вуаля
    > Есть подозрение, что сайт криво автоопределяет кодировку.

    Или это ваше #11 не умеет в кои8.  Сейчас Максим придйт, повесит табличку [[выкиньте этот ваш микрософ на... гуль]] для соотв.юзер-югентов.

     
  • 6.43, Аноним, 15:10, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Часть текста копировалась с сайта по ссылке выше Попробуй, может у тебя получит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.51, Аноним, 15:24, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В период с 20 июля по 30 декабря захвачено 38 судов, включая две парусные яхты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:30, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Я чего-то не понимаю в этой жизни, или регулярное резервное копирование правда с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:38, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +14 +/
    Какое еще резервное копирование у того кто за 10 лет не обновился ниразу. Как студент один раз поставил дебиян, так и стояло до сих пор
     
  • 1.3, username, 10:30, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Га га, веб панель, по не обновляемое уже 10 лет. Нет бекапов, гагага)))
     
     
  • 2.10, имя, 10:48, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    странно что они заработали миллион..
     
     
  • 3.16, Аноним, 11:05, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Как видно, важно не только заработать миллион, но и сохранить его.
     
     
  • 4.19, Andrey Mitrofanov, 11:14, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > Как видно, важно не только заработать миллион, но и сохранить его.

    Во-во, "веб панель, по не обновляемое уже 10 лет. Нет бекапов" == PROFF1 ^W сэкономленный миллион! И не один, судя по всему, - бузинес-то процветает.  #зависть #небудувбэкапы10летиябогат

     
  • 2.18, Аноним, 11:08, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Есть хотите?
     
  • 2.31, Аноним, 13:24, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Открытое ПО же Да еще и стабильное Какие претензии Зато за 10 лет ни единого ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Отражение луны, 10:32, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > путая http-сервер Apache и web-фреймворк Apache Struts

    Хорошее чувство юмора у людей)

     
  • 1.5, Аноним, 10:37, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    пойду обновлюсь ...
     
  • 1.7, Аноним, 10:45, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Идиоты, что тут скажешь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, миливольт, 13:03, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем не менее, каждый 3-й заявляет: "Нафига мне апдейты? Работает - и ладно. а то сломается еще чего-нибудь"
     
  • 1.9, А, 10:48, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Trend Micro намекает на атаку

    TM этим сообщением подтвердило их собственный уровень.

     
  • 1.11, Аноним, 10:51, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где-же восторженные возгласы доктор веба?
     
     
  • 2.13, A.Stahl, 10:56, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Они с Касперским мордобой устроили за право первыми написать спам-статью. Им туда ещё пивас-студию добавить и получилось бы отличное зрелище.
     
  • 2.17, boss_sas_, 11:06, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    там и не при чем linux наверно.. не одним ядром живем
     
  • 1.21, Аноним, 12:20, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Админы делятся на тех, кто не делает бэкапы и кто уже делает бэкапы.
     
     
  • 2.24, Michael Shigorin, 12:33, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Админы делятся на тех, кто не делает бэкапы и кто уже делает бэкапы.

    Браво бэкапить уже зашифрованное может оказаться не шибко полезно, бэкапы бэкапам рознь.

     
  • 2.28, A.Stahl, 13:03, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А есть ещё админы которые познали дзен, осознали тлен и уже не делают бекапы.
     
  • 1.22, Crazy Alex, 12:26, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мда, санитары леса, что тут ещё сказать
     
  • 1.23, Michael Shigorin, 12:33, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Apache httpd 1.3.36

    Ммм... а что там у нас было-то (http://packages.altlinux.org/ru/Sisyphus/srpms/apache/changelog):

    CVE-2006-3747 (mod_rewrite+ldap, "на локального юзера")
    CVE-2007-1349 (mod_perl DoS)
    CVE-2007-3304 (scoreboard DoS)
    CVE-2006-5752 (mod_status XSS)
    CVE-2007-3847 (mod_proxy DoS на windows/netware)
    CVE-2007-5000 (mod_imap XSS)
    CVE-2007-6388 (mod_status XSS)
    CVE-2010-0010 (mod_proxy DoS/RCE)

    Кто-нибудь может сказать, зачем бы хостеру mod_proxy?

     
     
  • 2.45, пох, 15:13, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто-нибудь может сказать, зачем бы хостеру mod_proxy?

    --enable-shared=max   и вперед, по кочкам.
    в виду стильно-модно-современных решений с conf.d - хостер может даже и не узнать, какие модули ему включила без спросу продвинутая контрол-панель с тупoрылыми саппортерами.

    но скорее всего, действительно, трендмикра в своем репертуаре - второй-то миллион им достался, за консультацию.

    А дырка где-нибудь в самой панели. Или, действительно, в миллион лет не обновлявшемся юзером drupal/жумле/что там еще было модно в 2006м году?
    Причем сделать хостер вряд ли с этим что-то мог.

     
     
  • 3.50, Andrey Mitrofanov, 15:23, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >второй-то миллион им достался, за консультацию.

    Вы, конечно, ближе к теме, но -- теперь ставка за посредничество в передаче денег бандитам  аж +100% ?

     
  • 1.25, Мимоанон, 12:35, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >коммерческий хостинг
    >php 5.1.4

    ну вот КАК? как такое возможно.

     
     
  • 2.47, пох, 15:14, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>коммерческий хостинг
    >>php 5.1.4
    > ну вот КАК? как такое возможно.

    рискнешь поменять на хостинге с 4000 клиентов? (и, главное - смысл?)

    Но клиенты, похоже, действительно были преудивительными.

     
  • 1.26, ABATAPA, 12:45, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > южнокорейский хостинг-оператор Nayana
    > устаревшее ПО, не обновляемое уже около 10 лет
    > ядро Linux 2.6.24.2 (Debian Etch?), собранное в 2008 году

    Нет слов. :|

     
  • 1.27, woodman, 12:56, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего вы в бизнесе не понимаете, Nayana отмывает деньги, неплохо обналичили пару миллионов. Хорошая схема.
     
  • 1.35, Аноним, 13:59, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Звучит как 10 лет назад имел незащищённый половой контакт с проституткой Сегод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, AlexYeCu_not_logged, 14:06, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >имел незащищённый половой контакт с проституткой
    >Метод проникновения остаётся не ясен

    Где противоречие?

     
     
  • 3.46, Аноним, 15:13, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вы я вижу, баальшой затейник. :-)
     
  • 1.42, dep, 15:09, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это просто банальное жлобство: миллионы на выкуп есть, а обновить и держать хотя бы в какой-то актуальности - денег нет.
     
  • 1.44, ввввв, 15:10, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот интересно, как они налоговый аудит пройдут?

    Кто докажет, что это выплаты, а не отмывание?

    p.s. мне кажется, что у этих товарищей бизнес процветал, а теперь ещё и на налогах сэкономили))

     
     
  • 2.48, пох, 15:18, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > p.s. мне кажется, что у этих товарищей бизнес процветал, а теперь ещё

    не, херня- 3400 копеечных клиентов на древних серверах (это сколько - 200 клиентов на сервер, что-ли?), это не бизнес. Жалкое выживание. Понятно, почему они не рисковали апгрейдиться.

     
  • 2.52, Andrey Mitrofanov, 15:26, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вот интересно, как они налоговый аудит пройдут?
    > Кто докажет, что это выплаты, а не отмывание?
    > p.s. мне кажется, что у этих товарищей бизнес процветал, а теперь ещё
    > и на налогах сэкономили))

    Точно! Отмывают чёрные[black ops] платежи Микрософта за чёрный анти-линакс пиар.  #сорватьвсёчтоскрыто

     
  • 1.53, Аноним, 15:31, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А без работы всё равно ты, $username :)
     

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