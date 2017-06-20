20.06.2017 10:25  Более 150 Linux-cерверов хостинг-оператора Nayana оказались поражены вредоносным шифровальщиком

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|5.34, Andrey Mitrofanov, 13:43, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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$ <<<'аНКЕЕ 150 Linux-cЕПБЕПНБ УНЯРХМЦ-НОЕПЮРНПЮ Nayana НЙЮГЮКХЯЭ' recode -f ..koi8,1251..
Более 150 Linux-cерверов хостинг-оператора Nayana оказались
$ _
У меня вопрос: этот индивид воспользовался каким-то "уникальным" броузером или просто спамилку кривит наживую?
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|7.49, Andrey Mitrofanov, 15:19, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> IE 11, капча = вуаля
> Есть подозрение, что сайт криво автоопределяет кодировку.
Или это ваше #11 не умеет в кои8. Сейчас Максим придйт, повесит табличку [[выкиньте этот ваш микрософ на... гуль]] для соотв.юзер-югентов.
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|4.19, Andrey Mitrofanov, 11:14, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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> Как видно, важно не только заработать миллион, но и сохранить его.
Во-во, "веб панель, по не обновляемое уже 10 лет. Нет бекапов" == PROFF1 ^W сэкономленный миллион! И не один, судя по всему, - бузинес-то процветает. #зависть #небудувбэкапы10летиябогат
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|1.9, А, 10:48, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Trend Micro намекает на атаку
TM этим сообщением подтвердило их собственный уровень.
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|2.45, пох, 15:13, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Кто-нибудь может сказать, зачем бы хостеру mod_proxy?
--enable-shared=max и вперед, по кочкам.
в виду стильно-модно-современных решений с conf.d - хостер может даже и не узнать, какие модули ему включила без спросу продвинутая контрол-панель с тупoрылыми саппортерами.
но скорее всего, действительно, трендмикра в своем репертуаре - второй-то миллион им достался, за консультацию.
А дырка где-нибудь в самой панели. Или, действительно, в миллион лет не обновлявшемся юзером drupal/жумле/что там еще было модно в 2006м году?
Причем сделать хостер вряд ли с этим что-то мог.
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|2.47, пох, 15:14, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>>коммерческий хостинг
>>php 5.1.4
> ну вот КАК? как такое возможно.
рискнешь поменять на хостинге с 4000 клиентов? (и, главное - смысл?)
Но клиенты, похоже, действительно были преудивительными.
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|1.26, ABATAPA, 12:45, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> южнокорейский хостинг-оператор Nayana
> устаревшее ПО, не обновляемое уже около 10 лет
> ядро Linux 2.6.24.2 (Debian Etch?), собранное в 2008 году
Нет слов. :|
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|1.44, ввввв, 15:10, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А вот интересно, как они налоговый аудит пройдут?
Кто докажет, что это выплаты, а не отмывание?
p.s. мне кажется, что у этих товарищей бизнес процветал, а теперь ещё и на налогах сэкономили))
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|2.48, пох, 15:18, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> p.s. мне кажется, что у этих товарищей бизнес процветал, а теперь ещё
не, херня- 3400 копеечных клиентов на древних серверах (это сколько - 200 клиентов на сервер, что-ли?), это не бизнес. Жалкое выживание. Понятно, почему они не рисковали апгрейдиться.
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|2.52, Andrey Mitrofanov, 15:26, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> А вот интересно, как они налоговый аудит пройдут?
> Кто докажет, что это выплаты, а не отмывание?
> p.s. мне кажется, что у этих товарищей бизнес процветал, а теперь ещё
> и на налогах сэкономили))
Точно! Отмывают чёрные[black ops] платежи Микрософта за чёрный анти-линакс пиар. #сорватьвсёчтоскрыто
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