17.06.2017 23:47  Второй бета-выпуск FreeBSD 11.1

Подготовлен второй бета-выпуск FreeBSD 11.1. Выпуск FreeBSD 11.1-BETA2 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, GUMSTIX, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.1 запланирован на 26 июля. С новшествами FreeBSD 11.1 можно ознакомиться в анонсе первого бета-выпуска. По сравнению с первым бета-выпуском в FreeBSD 11.1-BETA2 отмечены следующие изменения: В bsdinstall обеспечено сохранение настроек ZFS min_auto_ashift и добавлен режим автоматической конфигурации ZFS для систем ARM64;

Обеспечена возможность использования системных вызовов cpuset_getaffinity(2) и cpuset_setaffinity(2) в режиме capabilities;

Утилита bmake обновлена до версии 20170510;

Команда 'locate all off' в sesutil теперь корректно отключает светодиоды на пустых ses-слотах;

Драйвер msk(4) обновлён для корректного использования MSI (message signalled interrupts) на системах Softiron Overdrive 1000;

Драйвер pcib(4) обновлён для использования серийных номеров вместо GUID для устройств, прикреплённых к виртуальным машинам Hyper-V;

Устранено потенциальное разыменование нулевого указателя и проблемы с размером буфера в коде RPC;

В SMBFS решены проблемы с сохранёнными паролями, длиной больше 18 символов;

Устранена порция проблем, связанных со сбросом страниц памяти в раздел подкачки;

В утилите top изменен расчёт степени сжатия ZFS ARC и исключена лишняя статистика, уже учтённая в других счётчиках;

Решены потенциальные проблемы при передаче файлов больше 4 Гб на 32-разрядных системах.



