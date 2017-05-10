The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

17.06.2017 23:47  Второй бета-выпуск FreeBSD 11.1

Подготовлен второй бета-выпуск FreeBSD 11.1. Выпуск FreeBSD 11.1-BETA2 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BANANAPI, BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, GUMSTIX, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.1 запланирован на 26 июля.

С новшествами FreeBSD 11.1 можно ознакомиться в анонсе первого бета-выпуска. По сравнению с первым бета-выпуском в FreeBSD 11.1-BETA2 отмечены следующие изменения:

  • В bsdinstall обеспечено сохранение настроек ZFS min_auto_ashift и добавлен режим автоматической конфигурации ZFS для систем ARM64;
  • Обеспечена возможность использования системных вызовов cpuset_getaffinity(2) и cpuset_setaffinity(2) в режиме capabilities;
  • Утилита bmake обновлена до версии 20170510;
  • Команда 'locate all off' в sesutil теперь корректно отключает светодиоды на пустых ses-слотах;
  • Драйвер msk(4) обновлён для корректного использования MSI (message signalled interrupts) на системах Softiron Overdrive 1000;
  • Драйвер pcib(4) обновлён для использования серийных номеров вместо GUID для устройств, прикреплённых к виртуальным машинам Hyper-V;
  • Устранено потенциальное разыменование нулевого указателя и проблемы с размером буфера в коде RPC;
  • В SMBFS решены проблемы с сохранёнными паролями, длиной больше 18 символов;
  • Устранена порция проблем, связанных со сбросом страниц памяти в раздел подкачки;
  • В утилите top изменен расчёт степени сжатия ZFS ARC и исключена лишняя статистика, уже учтённая в других счётчиках;
  • Решены потенциальные проблемы при передаче файлов больше 4 Гб на 32-разрядных системах.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 11.1
  3. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2017 года
  4. OpenNews: Intel усиливает поддержку проекта FreeBSD
  5. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за четвёртый квартал 2016 года
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним84701, 00:15, 18/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Решены потенциальные проблемы при передаче файлов больше [b]4 Гб на 32-разрядных[/b] системах.

    А новость точно не из архива двадцатилетней давности? o_O

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList