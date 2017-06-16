16.06.2017 22:12  Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 3.0

Представлен выпуск приложения Calibre 3.0, автоматизирующего основные операции по поддержанию коллекции электронных книг. Calibre позволяет осуществлять навигацию по библиотеке, чтение книг, преобразование форматов, синхронизацию с портативными устройствами на которых осуществляется чтение, просмотр новостей о появлении новинок на популярных web-ресурсах. В состав также входит реализация сервера для организации доступа к домашней коллекции из любой точки Сети.

В новой версии полностью переработан сервер доступа к контенту (Content Server), который позволяет со смартфона, планшета или любого устройства с браузером удалённо просматривать личную коллекцию и читать присутствующие в ней книги, в том числе поддерживается и режим чтения в offline. Для включения сервера в локальном приложении следует нажать кнопку Connect/share, после чего можно работать с программой через web-интерфейс (порт 8080).

Из других улучшений отмечается поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high DPI), незначительная модернизация интерфейса пользователя, новая заставка и возможность подключения тем оформления с разным набором пиктограмм (Preferences → Look & feel → Icon theme). В дополнение к ранее доступной возможности преобразования документов из формата Microsoft Word (DOCX) в новой версии появилась поддержка преобразования любых форматов электронных книг в DOCX.



