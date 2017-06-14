14.06.2017 21:14  Офисный пакет WPS Office 2016 доступен для Linux

Компания Kingsoft Office Software объявила о выпуске Linux-версии своего проприетарного офисного пакета WPS Office 2016, написанного с использованием Qt и продвигаемого в качестве аналога MS Office. Установочные пакеты подготовлены для Fedora, CentOS, openSUSE, Ubuntu и Linux Mint. Пакет распространяется бесплатно. Имеется полноценная поддержка русского языка.

Новый выпуск примечателен появлением средств для совместного доступа к файлам, интеграцией возможности поиска в документах, презентациях и таблицах, проведением работы по оптимизации производительности и скорости ввода/вывода, обновлением экранных эффектов и шрифтов, улучшенной системой экспорта в PDF, новой системой предпросмотра презентаций в виде миниатюр.

В состав WPS Office входит текстовый процессор, система для создания презентаций, табличный процессор и встроенный просмотрщик PDF. В качестве преимущества перед LibreOffice, Google Docs и Lotus Symphony называется привычный для пользователей MS Office интерфейс, который позволяет упростить переход пользователей на новый пакет. Пакетом поддерживается как интерфейс в стиле "Ribbon", так и классический интерфейс.

Из отличий отмечается возможность одновременной работы с группой документов через систему вкладок, по аналогии с открытием разных сайтов во вкладках современных браузеров. Доступны средства для совместного редактирования, публикации комментариев и отслеживания изменений в документе. Пакет может работать только с форматами PPT, DOC, DOCX, XLS, XLSX и PDF (экспорт), но не поддерживает формат ODF.