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14.06.2017 21:14  Офисный пакет WPS Office 2016 доступен для Linux

Компания Kingsoft Office Software объявила о выпуске Linux-версии своего проприетарного офисного пакета WPS Office 2016, написанного с использованием Qt и продвигаемого в качестве аналога MS Office. Установочные пакеты подготовлены для Fedora, CentOS, openSUSE, Ubuntu и Linux Mint. Пакет распространяется бесплатно. Имеется полноценная поддержка русского языка.

Новый выпуск примечателен появлением средств для совместного доступа к файлам, интеграцией возможности поиска в документах, презентациях и таблицах, проведением работы по оптимизации производительности и скорости ввода/вывода, обновлением экранных эффектов и шрифтов, улучшенной системой экспорта в PDF, новой системой предпросмотра презентаций в виде миниатюр.

В состав WPS Office входит текстовый процессор, система для создания презентаций, табличный процессор и встроенный просмотрщик PDF. В качестве преимущества перед LibreOffice, Google Docs и Lotus Symphony называется привычный для пользователей MS Office интерфейс, который позволяет упростить переход пользователей на новый пакет. Пакетом поддерживается как интерфейс в стиле "Ribbon", так и классический интерфейс.

Из отличий отмечается возможность одновременной работы с группой документов через систему вкладок, по аналогии с открытием разных сайтов во вкладках современных браузеров. Доступны средства для совместного редактирования, публикации комментариев и отслеживания изменений в документе. Пакет может работать только с форматами PPT, DOC, DOCX, XLS, XLSX и PDF (экспорт), но не поддерживает формат ODF.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.wps.com/press/Linu...)
  2. OpenNews: Microsoft устранил проблему, замедлявшую работу Office 365 Onedrive в Linux
  3. OpenNews: Опубликованы исходные тексты облачного офисного пакета ONLYOFFICE Document Editors 4.0
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3
  5. OpenNews: Проект ONLYOFFICE открыл код обособленных редакторов текста, таблиц и презентаций
  6. OpenNews: Разработчики Apache OpenOffice начали обсуждение возможного закрытия проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wps, office
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  • 1.1, Timur I. Davletshin, 21:18, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Станет актуальным, когда научится формулы (их нет вообще) и ODF.
     
     
  • 2.12, kerneliq, 21:47, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Точно нет формул?
     
     
  • 3.22, Oleg, 00:29, 15/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Там не только формул нет. Там нет ещё и переносов.
     
  • 1.2, CHIM, 21:19, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Ещё одна поделка на подобии OnlyOffice.
     
     
  • 2.6, Аноним, 21:33, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    Онлиофис 8212 хороший ридер, но что-то править в нём невозможно А это 8212... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, CHIM, 21:44, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Даже как ридер он частенько на попытки открыть, тупо молчит и всё. Не увидел в нём ничего привлекательного в плане офлайна.
     
  • 1.3, Аноним, 21:25, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    лучший офис на андроид. Видел на десктопах в Китае
     
  • 1.4, Аноним, 21:25, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Для себя не нашел преимуществ перед LibreOffice (пользуюсь 5.3.3)
     
  • 1.5, Анонимус_б6_версия3, 21:28, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    эта штука сливает инфу в китай или нет?! это по сути единственный вопрос к ней
     
     
  • 2.13, Ano, 21:47, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Твоя коллекция порно китайцев вряд ли заинтересует.
     
     
  • 3.14, Анонимус_б6_версия3, 21:53, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    а моя коллекция секретной писанины?
     
     
  • 4.18, Ano, 23:05, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Твоей писаниной, думаю, должны интересоваться другие инстанции и люди. В частности психиатры.
     
  • 2.16, andrewin, 21:59, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну отруби ей интернет. Думаю, для Вас это не проблема.
     
  • 1.7, AleksK, 21:33, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А в чем новость? Эта версия у них на сайте уже год висит доступной для скачивания.
     
     
  • 2.15, CHIM, 21:59, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > А в чем новость? Эта версия у них на сайте уже год
    > висит доступной для скачивания.

    Ну вдруг никто не знает об этом, они решили так напомнить о себе.

     
  • 2.17, ыть, 22:00, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ну его вроде бы как уже и не пилят http://wps-community.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8374
     
  • 1.8, Аноним, 21:37, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Подождите, вы предлагаете ставить на пэку закрытую поделку от китайцев Это шутк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 21:42, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А фотошоп от саманцев поставил бы?
     
  • 1.11, DerRoteBaron, 21:46, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На ведроиде он, пожалуй, лучше. На десктопе я не нашёл ни единого преимущества перед Либрой, зато работает он хуже даже под кедами
     
  • 1.19, Аноним, 23:39, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У нас тут портал про открытое ПО или как?
     
     
  • 2.21, Вуайерист, 23:51, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так то оно под GNU/Linux, который открытый и свободный. Новости о всяких нативных скайпах и пивас-студиях пропускают по той же причине
     
  • 1.20, Tita_M, 23:50, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне больше понравился SoftMaker FreeOffice. На моей машине WPS Office работал не отзывчиво.
     
  • 1.23, Дегенератор, 00:30, 15/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Wordpad под Wineом шустрее
     

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