14.06.2017 15:54  Конференция PyCon Russia пройдёт 16-17 июля недалеко от Москвы

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16-17 июля недалеко от Москвы в пятый раз пройдет конференция для python-разработчиков PyCon Russia 2017. Формат PyConRu прежний: два дня на природе, доклады и мастер-классы от российских и иностранных докладчиков, Lightning Talks и афтепати.
Уже в программе:
- Paul Hildebrandt (Walt Disney Animation Studios, США),
- Łukasz Langa (Facebook, США),
- Nina Zakharenko (Venmo, США),
- Lynn Root (Spotify, США),
- Maciej Fijałkowski (PyPy, ЮАР),
- Андрей Степанов (Тинькофф Банк),
- Александр Кошкин (Positive Technologies),
- Кирилл Борисов (Яндекс),
- Елизавета Шашкова (JetBrains),
- Михаил Юматов (ЦИАН),
- Игорь Новиков (Scalr),
- Олег Чуркин (Rambler&Co),
- Александр Хаёров (Ingram Micro (ex Parallels)
До 30 июня билеты стоят 15 500 рублей (в стоимость включено проживание и трансфер). Специальная цена для студентов — 9000 рублей. Требуется предварительная регистрация.