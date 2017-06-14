14.06.2017 15:54  Конференция PyCon Russia пройдёт 16-17 июля недалеко от Москвы

16-17 июля недалеко от Москвы в пятый раз пройдет конференция для python-разработчиков PyCon Russia 2017. Формат PyConRu прежний: два дня на природе, доклады и мастер-классы от российских и иностранных докладчиков, Lightning Talks и афтепати.

Уже в программе:

Paul Hildebrandt (Walt Disney Animation Studios, США),

Łukasz Langa (Facebook, США),

Nina Zakharenko (Venmo, США),

Lynn Root (Spotify, США),

Maciej Fijałkowski (PyPy, ЮАР),

Андрей Степанов (Тинькофф Банк),

Александр Кошкин (Positive Technologies),

Кирилл Борисов (Яндекс),

Елизавета Шашкова (JetBrains),

Михаил Юматов (ЦИАН),

Игорь Новиков (Scalr),

Олег Чуркин (Rambler&Co),

Александр Хаёров (Ingram Micro (ex Parallels)

До 30 июня билеты стоят 15 500 рублей (в стоимость включено проживание и трансфер). Специальная цена для студентов — 9000 рублей. Требуется предварительная регистрация.



