The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

14.06.2017 15:54  Конференция PyCon Russia пройдёт 16-17 июля недалеко от Москвы

16-17 июля недалеко от Москвы в пятый раз пройдет конференция для python-разработчиков PyCon Russia 2017. Формат PyConRu прежний: два дня на природе, доклады и мастер-классы от российских и иностранных докладчиков, Lightning Talks и афтепати.

Уже в программе:

  • Paul Hildebrandt (Walt Disney Animation Studios, США),
  • Łukasz Langa (Facebook, США),
  • Nina Zakharenko (Venmo, США),
  • Lynn Root (Spotify, США),
  • Maciej Fijałkowski (PyPy, ЮАР),
  • Андрей Степанов (Тинькофф Банк),
  • Александр Кошкин (Positive Technologies),
  • Кирилл Борисов (Яндекс),
  • Елизавета Шашкова (JetBrains),
  • Михаил Юматов (ЦИАН),
  • Игорь Новиков (Scalr),
  • Олег Чуркин (Rambler&Co),
  • Александр Хаёров (Ingram Micro (ex Parallels)

До 30 июня билеты стоят 15 500 рублей (в стоимость включено проживание и трансфер). Специальная цена для студентов — 9000 рублей. Требуется предварительная регистрация.

  1. Главная ссылка к новости (http://pycon.ru/2017/program/s...)
Автор новости: itpeople
Тип: К сведению
Ключевые слова: pycon, python
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor TopList