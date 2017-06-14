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14.06.2017 08:31  Доступен дистрибутив OpenMediaVault 3, продолжающий развитие FreeNAS на технологиях Linux

После двух лет разработки состоялся релиз дистрибутива OpenMediaVault 3, нацеленного на быстрое развёртывание сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Проект OpenMediaVault основан в 2009 году после раскола в стане разработчиков дистрибутива FreeNAS, в результате которого наряду с основанным на FreeBSD классическим FreeNAS было создано ответвление, разработчики которого поставили перед собой цель перевести дистрибутив на ядро Linux и пакетную базу Debian. Для загрузки подготовлены установочные образы OpenMediaVault для архитектуры x86_64 (426 Мб).

OpenMediaVault рассматривает в качестве приоритетных направлений разработки расширение поддержки встраиваемых устройств и создание гибкой системы установки дополнений, в то время как ключевым направлением развития FreeNAS является задействование возможностей файловой системы ZFS. По сравнению с FreeNAS достаточно сильно переработан механизм установки дополнений, вместо смены "прошивки" целиком для обновления OpenMediaVault используются штатные средства обновления отдельных пакетов и полноценный инсталлятор, позволяющий выбирать необходимые компоненты в процессе установки.

Управляющий web-интерфейс OpenMediaVault написан на PHP с использованием JavaScript-фреймворка ExtJS и отличается загрузкой данных по мере необходимости при помощи технологии Ajax без перезагрузки страниц (web-интерфейс FreeNAS написан на языке Python с использованием фреймворка Django). В интерфейсе присутствуют функции организации совместного доступа к данным и разделения привилегий (в том числе поддержка ACL). Для мониторинга можно использовать SNMP (v1/2c/3), кроме того присутствует встроенная система отправки уведомлений о проблемах на email (включая отслеживание состояния дисков через S.M.A.R.T. и контроль работы системы обеспечения бесперебойного питания).

Из связанных с организацией работы хранилища базовых сервисов можно отметить: SSH/SFTP, FTP, SMB/CIFS, клиент DAAP, RSync, клиент BitTorrent, NFS и TFTP. В качестве файловой системы можно использовать EXT3, EXT4, XFS и JFS. Так как дистрибутив OpenMediaVault изначально нацелен на расширение функциональности через подключение дополнений, отдельно развиваются плагины с реализацией поддержки AFP (Apple Filing Protocol), сервера BitTorrent, сервера iTunes/DAAP, LDAP, iSCSI target, UPS, LVM и антивируса (ClamAV). Поддерживается создание программных RAID (JBOD/0/1/5/6) с использованием mdadm.

Особенности нового выпуска:

  • Дистрибутив обновлён до пакетной базы Debian 8 (Jessie) и по умолчанию использует бэкпорты ядра и прошивок;
  • Проведён полный рефакторинг бэкенда, который адаптирован для использования systemd;
  • Добавлена поддержка снапшотов LVM;
  • Добавлена поддержка файловой системы exFAT;
  • Файловые системы хранилищ теперь монтируются внутри каталога /srv, в соответствии с требованиями стандарта иерархии файловой системы FHS;
  • Поддержка протокола TFTP выделена в плагин;
  • Добавлена команда omv-confdbadm, предоставляющая функции для управления БД из командной строки;
  • По умолчанию включён сервис SSH;
  • Осуществлён повсеместный переход на использование предсказуемых имён файлов устройств;
  • Цвета графиков адаптированы для корректного восприятия пользователями, страдающими дальтонизмом;
  • Маски прав доступа на файлы/каталоги SMB/CIFS изменены для обеспечения совместной работы ;
  • Улучшена подсистема отправки уведомлений по электронной почте;
  • В omv-firstaid добавлен модуль для сброса счётчика неудачных попыток входа;
  • Многие специфичные для дистрибутива инструменты командной строки переписаны на языке Python и адаптированы для расширения через модули/плагины;
  • Улучшено определение USB-носителей и накопителей с вращающимися дисками;
  • Прекращено формирование iso-образов для архитектуры i386, оставлены только 64-разрядные сборки;
  • Используемый для построения web-интерфейса фреймворк ExtJS обновлён до выпуска 6.2.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.openmediavault.org/...)
  2. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива SmallWall, продолжившего развитие проекта m0n0wall
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива ZFSguru 0.3
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ FreeNAS 9.3
  5. OpenNews: FreeNAS 10 "Corral" отозван из-за проблем с качеством
  6. OpenNews: Представлен дистрибутив для создания сетевых хранилищ FreeNAS Corral
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openmediavault
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  • 1.1, Аноним, 09:24, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Кто-то ставил?
     
     
  • 2.5, аНоним, 09:49, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Пару лет уже стоит, начиная с первой сборки.
     
  • 2.6, Анонс, 10:19, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Домашний NAS на нём. RAID 5, всё просто супер!
     
  • 1.3, oashnic, 09:33, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Не поздно ли до debian 8 обновились? Через несколько дней уже debian 9 выходит
     
     
  • 2.4, анонимоус, 09:35, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    мне тоже кажется, что цифра 9 важней стабильности системы
     
  • 1.7, Денис, 10:45, 14/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ZFSONLINUX хоть развернут из коробки и поддержан в GUI или религия не позволила?
     
     
  • 2.8, Школьник, 10:53, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем им ZFS? Если он будет, то и смысла в форке FreeNAS никакого уже как бы и нет.

    ЗЫ Зачем вообще в Линуксе нормальная современная ФС? Лучше ведь сидеть с окаменелыми древностями, зато под идеологически правильной лицензией и авторства своих, проверенных ребят на окладе у RedHat.

     
     
  • 3.10, кверти, 10:58, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > ZFS
    > нормальная современная ФС

    петросян чтоли?

     
  • 2.9, кверти, 10:56, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если мне и даром твоя zfs не нужна, то это означает что у меня что-то с религией не в порядке? Может тебе лечится пора, Дениска?
     
     
  • 3.11, F, 11:04, 14/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, тебе. Держись!
     

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