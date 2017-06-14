14.06.2017 08:31  Доступен дистрибутив OpenMediaVault 3, продолжающий развитие FreeNAS на технологиях Linux

После двух лет разработки состоялся релиз дистрибутива OpenMediaVault 3, нацеленного на быстрое развёртывание сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage). Проект OpenMediaVault основан в 2009 году после раскола в стане разработчиков дистрибутива FreeNAS, в результате которого наряду с основанным на FreeBSD классическим FreeNAS было создано ответвление, разработчики которого поставили перед собой цель перевести дистрибутив на ядро Linux и пакетную базу Debian. Для загрузки подготовлены установочные образы OpenMediaVault для архитектуры x86_64 (426 Мб). OpenMediaVault рассматривает в качестве приоритетных направлений разработки расширение поддержки встраиваемых устройств и создание гибкой системы установки дополнений, в то время как ключевым направлением развития FreeNAS является задействование возможностей файловой системы ZFS. По сравнению с FreeNAS достаточно сильно переработан механизм установки дополнений, вместо смены "прошивки" целиком для обновления OpenMediaVault используются штатные средства обновления отдельных пакетов и полноценный инсталлятор, позволяющий выбирать необходимые компоненты в процессе установки. Управляющий web-интерфейс OpenMediaVault написан на PHP с использованием JavaScript-фреймворка ExtJS и отличается загрузкой данных по мере необходимости при помощи технологии Ajax без перезагрузки страниц (web-интерфейс FreeNAS написан на языке Python с использованием фреймворка Django). В интерфейсе присутствуют функции организации совместного доступа к данным и разделения привилегий (в том числе поддержка ACL). Для мониторинга можно использовать SNMP (v1/2c/3), кроме того присутствует встроенная система отправки уведомлений о проблемах на email (включая отслеживание состояния дисков через S.M.A.R.T. и контроль работы системы обеспечения бесперебойного питания). Из связанных с организацией работы хранилища базовых сервисов можно отметить: SSH/SFTP, FTP, SMB/CIFS, клиент DAAP, RSync, клиент BitTorrent, NFS и TFTP. В качестве файловой системы можно использовать EXT3, EXT4, XFS и JFS. Так как дистрибутив OpenMediaVault изначально нацелен на расширение функциональности через подключение дополнений, отдельно развиваются плагины с реализацией поддержки AFP (Apple Filing Protocol), сервера BitTorrent, сервера iTunes/DAAP, LDAP, iSCSI target, UPS, LVM и антивируса (ClamAV). Поддерживается создание программных RAID (JBOD/0/1/5/6) с использованием mdadm. Особенности нового выпуска: Дистрибутив обновлён до пакетной базы Debian 8 (Jessie) и по умолчанию использует бэкпорты ядра и прошивок;

Проведён полный рефакторинг бэкенда, который адаптирован для использования systemd;

Добавлена поддержка снапшотов LVM;

Добавлена поддержка файловой системы exFAT;

Файловые системы хранилищ теперь монтируются внутри каталога /srv, в соответствии с требованиями стандарта иерархии файловой системы FHS;

Поддержка протокола TFTP выделена в плагин;

Добавлена команда omv-confdbadm, предоставляющая функции для управления БД из командной строки;

По умолчанию включён сервис SSH;

Осуществлён повсеместный переход на использование предсказуемых имён файлов устройств;

Цвета графиков адаптированы для корректного восприятия пользователями, страдающими дальтонизмом;

Маски прав доступа на файлы/каталоги SMB/CIFS изменены для обеспечения совместной работы ;

Улучшена подсистема отправки уведомлений по электронной почте;

В omv-firstaid добавлен модуль для сброса счётчика неудачных попыток входа;

Многие специфичные для дистрибутива инструменты командной строки переписаны на языке Python и адаптированы для расширения через модули/плагины;

Улучшено определение USB-носителей и накопителей с вращающимися дисками;

Прекращено формирование iso-образов для архитектуры i386, оставлены только 64-разрядные сборки;

Используемый для построения web-интерфейса фреймворк ExtJS обновлён до выпуска 6.2.



