12.06.2017 11:47  Доступна программа для ведения заметок OutWiker 2.0

Спустя год с момента предыдущего релиза вышла новая стабильная версия программы OutWiker 2.0, предназначенная для хранения заметок в виде дерева. Программа написана на языке Python (интерфейс на wxWidgets), распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux и Windows. Особенности программы: База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.

К заметкам можно прикреплять любые файлы. Прикрепленные таким образом картинки можно показывать на странице.

С помощью плагинов можно добавлять новые возможности.

Можно проверять орфографию одновременно для нескольких языках.

Страницы могут быть разных типов. В данный момент поддерживаются текстовые страницы, страницы в формате HTML и вики-страницы. С помощью плагина Markdown можно создавать заметки с использованием языка Markdown.

Страницы можно помечать тегами (метками).

Можно устанавливать закладки на страницы.

Можно менять внешний вид страниц с помощью стилей CSS.

Каждой странице можно присвоить иконку из набора встроенных картинок или из внешнего файла.

Можно создавать ссылки между страницами.

Можно вставлять формулы в формате TeX (с помощью плагина TexEquation).

Есть возможность раскраски исходных текстов программ на различных языках программирования (с помощью плагина Source).

Программа может работать в переносимом режиме, т.е. может хранить все настройки рядом с запускаемым файлом (для этого рядом с запускаемым файлом нужно создать файл outwiker.ini). Основные изменения в OutWiker 2.0: Переход на библиотеку wxPython 3.0.

В редактор добавлена возможность дублировать текущую строку с помощью горячей клавиши или меню.

В редактор добавлена возможность удалять текущую строку с помощью горячей клавиши или меню.

В редактор добавлена возможность перемещения строк вверх / вниз с помощью горячих клавиш или меню.

В редактор добавлена возможность для слияния строк с помощью горячей клавиши или меню.

В редактор добавлена возможность удаления слов слева / справа с помощью горячей клавиши или меню.

Добавлены пункты меню и горячие клавиши для перемещения по тексту.

Добавлены пункты меню и горячие клавиши для копирования / вырезания текущей строки в буфер обмена.

В редактор добавлены возможности для редактирования слов и строк.

Добавлен параметр командной строки "--page, -p" для выбора страницы при запуске.

Добавлен параметр командной строки "--normal" для отключения свертывания окна при запуске.

Добавлен параметр командной строки "--debug" для запуска в режиме отладки.

Восстановлена работоспособность иконки в трее под Linux.

Добавлена возможность создавать псевдонимы для страниц.

Переделан интерфейс для установки горячих клавиш.

Добавлена настройка для изменения цвета фона поля редактора.

Добавлена настройка для изменения цвета фона выделенного текста. Также были добавлены новые плагины: для создания заметок в формате Markdown, плагин, позволяющий задавать произвольное имя для заметки, не совпадающее с именем папки. Плагин для вставки формул в формате TeX теперь использует библиотеку KaTeX для создания формул (до этого использовался mimeTeX). Также в этой версии были сделаны некоторые улучшения в интерфейсе программы, расширены возможности для плагинов, началась работа по созданию технической документации, описывающей внутреннее устройство программы.



