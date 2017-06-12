12.06.2017 11:47  Доступна программа для ведения заметок OutWiker 2.0

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|4.13, Serge, 17:03, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Страницы можно помечать тегами (метками).
> Можно устанавливать закладки на страницы.
> База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.
Это всё имеется.
Кроме того, есть модуль "Вставка формул", зависящий от latex и dvipng. ЦСС с редакторе заметок? Моветон! ;)
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|5.17, Аномномномнимус, 17:42, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что из этого есть в везде? Например можно заметки править не только из под полторы ОС, да ещё на телефоне и планшете, если пошарить через Dropbox/nextCloud/Google disk ?
Обвесы в стотысяч зависимостей "собери сам" с возможностью всё потерять в случае проблем с любым из компонент как-то печально смотрятся.
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|1.10, graff, 15:41, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]
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юзал сабж, пока он по непонятной причине не стал жрать 100% цпу, перешел на MyTetra, доволен, все умеет, не тупит
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