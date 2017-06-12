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12.06.2017 11:47  Доступна программа для ведения заметок OutWiker 2.0

Спустя год с момента предыдущего релиза вышла новая стабильная версия программы OutWiker 2.0, предназначенная для хранения заметок в виде дерева. Программа написана на языке Python (интерфейс на wxWidgets), распространяется под лицензией GPLv3 и доступна в сборках для Linux и Windows.

Особенности программы:

  • База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.
  • К заметкам можно прикреплять любые файлы. Прикрепленные таким образом картинки можно показывать на странице.
  • С помощью плагинов можно добавлять новые возможности.
  • Можно проверять орфографию одновременно для нескольких языках.
  • Страницы могут быть разных типов. В данный момент поддерживаются текстовые страницы, страницы в формате HTML и вики-страницы. С помощью плагина Markdown можно создавать заметки с использованием языка Markdown.
  • Страницы можно помечать тегами (метками).
  • Можно устанавливать закладки на страницы.
  • Можно менять внешний вид страниц с помощью стилей CSS.
  • Каждой странице можно присвоить иконку из набора встроенных картинок или из внешнего файла.
  • Можно создавать ссылки между страницами.
  • Можно вставлять формулы в формате TeX (с помощью плагина TexEquation).
  • Есть возможность раскраски исходных текстов программ на различных языках программирования (с помощью плагина Source).
  • Программа может работать в переносимом режиме, т.е. может хранить все настройки рядом с запускаемым файлом (для этого рядом с запускаемым файлом нужно создать файл outwiker.ini).

Основные изменения в OutWiker 2.0:

  • Переход на библиотеку wxPython 3.0.
  • В редактор добавлена возможность дублировать текущую строку с помощью горячей клавиши или меню.
  • В редактор добавлена возможность удалять текущую строку с помощью горячей клавиши или меню.
  • В редактор добавлена возможность перемещения строк вверх / вниз с помощью горячих клавиш или меню.
  • В редактор добавлена возможность для слияния строк с помощью горячей клавиши или меню.
  • В редактор добавлена возможность удаления слов слева / справа с помощью горячей клавиши или меню.
  • Добавлены пункты меню и горячие клавиши для перемещения по тексту.
  • Добавлены пункты меню и горячие клавиши для копирования / вырезания текущей строки в буфер обмена.
  • В редактор добавлены возможности для редактирования слов и строк.
  • Добавлен параметр командной строки "--page, -p" для выбора страницы при запуске.
  • Добавлен параметр командной строки "--normal" для отключения свертывания окна при запуске.
  • Добавлен параметр командной строки "--debug" для запуска в режиме отладки.
  • Восстановлена работоспособность иконки в трее под Linux.
  • Добавлена возможность создавать псевдонимы для страниц.
  • Переделан интерфейс для установки горячих клавиш.
  • Добавлена настройка для изменения цвета фона поля редактора.
  • Добавлена настройка для изменения цвета фона выделенного текста.

Также были добавлены новые плагины: для создания заметок в формате Markdown, плагин, позволяющий задавать произвольное имя для заметки, не совпадающее с именем папки. Плагин для вставки формул в формате TeX теперь использует библиотеку KaTeX для создания формул (до этого использовался mimeTeX). Также в этой версии были сделаны некоторые улучшения в интерфейсе программы, расширены возможности для плагинов, началась работа по созданию технической документации, описывающей внутреннее устройство программы.

  1. Главная ссылка к новости (http://jenyay.net/Soft/Outwike...)
Автор новости: jenyay
Тип: Программы
Ключевые слова: outwiker
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  • 1.1, Аноним, 15:03, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Для запуска И ещё иcходники это жаргонизм всё же Исходные коды более л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 17:41, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть улучшения взаимодействия с git Очень удобно, но из-за временных меток и к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Serge, 15:10, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Чем оно лучше Zim-wiki или cherrytree? Похоже на очередной велосипед...
     
     
  • 2.6, Аноним, 15:34, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    вот кстати да, тоже хотел спросить про зим
     
     
  • 3.11, Аноним, 16:02, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я тоже сначала хотел спросить, но всё же у автора есть что ответить, я думаю По... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Serge, 17:03, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Страницы можно помечать тегами (метками).
    > Можно устанавливать закладки на страницы.
    > База заметок хранится в виде директорий на диске, а не в одном файле.

    Это всё имеется.

    Кроме того, есть модуль "Вставка формул", зависящий от latex и dvipng. ЦСС с редакторе заметок? Моветон! ;)

     
     
  • 5.17, Аномномномнимус, 17:42, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что из этого есть в везде? Например можно заметки править не только из под полторы ОС, да ещё на телефоне и планшете, если пошарить через Dropbox/nextCloud/Google disk ?
    Обвесы в стотысяч зависимостей "собери сам" с возможностью всё потерять в случае проблем с любым из компонент как-то печально смотрятся.
     
  • 2.16, gresolio, 17:42, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё отличная программа - MyTetra
    http://webhamster.ru/site/page/index/articles/projectcode/105
     
     
  • 3.20, Crazy Alex, 18:21, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И она, кажется, единственная, умеющая просто из буфера вставить картинку
     
  • 1.3, VINRARUS, 15:15, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    echo "omg" > /home/12.06.17.txt лучшая заметка.
     
     
  • 2.21, Crazy Alex, 18:23, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пока этих "заметок" мало и они текстовые - да. А как только нужны теги, картики и прочее - лучшей сразу быть перестаёт.
     
  • 1.4, Аноним, 15:21, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Был бы на Си..а такое не интересно.
     
     
  • 2.8, Аноним, 15:35, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    с асм вставками и в ядро
     
     
  • 3.12, Аноним, 16:25, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А если вам вдруг понадобиться вести заметки со скоростью миллиона знаков в секун... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 18:09, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 думаю, что быстрее затык будет в фс чем в питоне 2 может все таки выбрать и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 15:24, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    У некоторых IDE выглядит проще
     
     
  • 2.9, Аноним, 15:38, 12/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это заметки! Тут ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО!
     
  • 1.7, Аноним, 15:35, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    из официального ppa на 16.04 даже не запускается последние пол-года
     
  • 1.10, graff, 15:41, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    юзал сабж, пока он по непонятной причине не стал жрать 100% цпу, перешел на MyTetra, доволен, все умеет, не тупит
     
  • 1.14, Pofigist, 17:39, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сделал бы кто-нибуть не веб-интерфейс к любой готовой вики с БД... Вот это было бы интересно. :)
     
  • 1.18, Turbid, 18:05, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это лучше DokuWiki или встроенного редактора Markdown в Seafile? Какой смысл в локальной wiki?
     

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