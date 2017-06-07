07.06.2017 14:11  Ежедневные сборки Ubuntu переведены по умолчанию на GNOME

Ежедневные сборки, применяемые в процессе подготовки осеннего выпуска Ubuntu 17.10, переведены по умолчанию на использование штатного рабочего стола GNOME Shell, вместо применяемой ранее оболочки Unity. Из базовой поставки также убрана порция пакетов и приложений, специфичных для Unity, включая центр управления, панель для управления online-аккаунтами и ответвление от файлового менеджера Nautilus. В качестве дисплейного менеджера по-прежнему предлагается LightDM в котором доступно два сеанса: GNOME и GNOME поверх Wayland.

В сборке также задействована обновлённая тема оформления Ambiance. Средства для интеграции с интернет магазином Amazon заменены на кнопку, открывающую сайт Amazon во вкладке Firefox.

Разработчики Ubuntu также скооперировались с командой GNOME для устранения проблем, проявляющихся при работе на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). В отличие от Unity, GNOME поддерживает лишь целочисленные коэффициенты масштабирования, т.е. по сути могут применяться только соотношения 1:1 и 2:1. Задачей совместной работы является реализация дробных значений коэффициентов масштабирования и добавление поддержки выбора разных масштабов для каждого экрана в многомониторных конфигурациях.



