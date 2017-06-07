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07.06.2017 14:11  Ежедневные сборки Ubuntu переведены по умолчанию на GNOME

Ежедневные сборки, применяемые в процессе подготовки осеннего выпуска Ubuntu 17.10, переведены по умолчанию на использование штатного рабочего стола GNOME Shell, вместо применяемой ранее оболочки Unity. Из базовой поставки также убрана порция пакетов и приложений, специфичных для Unity, включая центр управления, панель для управления online-аккаунтами и ответвление от файлового менеджера Nautilus. В качестве дисплейного менеджера по-прежнему предлагается LightDM в котором доступно два сеанса: GNOME и GNOME поверх Wayland.

В сборке также задействована обновлённая тема оформления Ambiance. Средства для интеграции с интернет магазином Amazon заменены на кнопку, открывающую сайт Amazon во вкладке Firefox.

Разработчики Ubuntu также скооперировались с командой GNOME для устранения проблем, проявляющихся при работе на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). В отличие от Unity, GNOME поддерживает лишь целочисленные коэффициенты масштабирования, т.е. по сути могут применяться только соотношения 1:1 и 2:1. Задачей совместной работы является реализация дробных значений коэффициентов масштабирования и добавление поддержки выбора разных масштабов для каждого экрана в многомониторных конфигурациях.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
  2. OpenNews: Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME
  3. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
  4. OpenNews: Скрипт для стилизации GNOME под оформление Unity, Windows и macOS
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.24
  6. OpenNews: Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, gnome
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  • 1.1, asdf, 14:15, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Давно пора
     
  • 1.2, fsdgsdfsagsdfasdf, 14:17, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Жутковато. Надеюсь, иконки к релизу заменят.
     
     
  • 2.4, th3m3, 14:40, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    Это же дефолт Гнома. Ставь какие хочешь.
     
     
  • 3.9, Аноним Анонимович Анонимов, 15:04, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Шрифт убунту запилили, почему бы подстать темы не запилить иконки? Вроде как должен быть фирстиль, в одном ключе. Эстетическая красота.
     
  • 3.36, X4asd, 17:10, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Это же дефолт Гнома

    разбижался

     
  • 1.3, Аноним, 14:23, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Одумались.
     
  • 1.5, Sunderland93, 14:44, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Не думал что Ambiance оставят. Одна из немногих приятных тем оформления
     
     
  • 2.15, Аноним, 15:21, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ее не просто оставили, ее доработали и, видимо, будут дорабатывать дальше Так ч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Sunderland93, 14:46, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >> В отличие от Unity, GNOME поддерживает лишь целочисленные коэффициенты масштабирования, т.е. по сути могут применяться только соотношения 1:1 и 2:1.

    А в KDE как?

     
     
  • 2.28, Аноним, 16:02, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Параметры системы - Экран - Масштабирование содержимого экрана Можно ставить з... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Kroz, 14:49, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Эх, столько человекочасов потрачено впустую А всё почему Потому что у кого-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, dimqua, 15:19, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >Тут нужна поддержка сообщества, чтобы другие загорелись твоей идеей и подхватили ее

    Согласен, но хотели наоборот сделать, видимо. Типа "сначала запилим, а потом и сообщество подхватит! Будет бесплатно на нас работать". :-)

     
  • 2.16, prokoudine, 15:28, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    gg: design by committee
     
  • 2.22, 1, 15:47, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Почему впустую ? За это было заплачено.
    Этак все SPARC-и и Alfa были выпущены впустую.
     
  • 1.8, Аноним, 14:58, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    А почему эти идиоты не выбрали KDE, если они являются их спонсорами Да и KDE пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 15:14, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Им красношляпа платит, очевидно же.
     
  • 2.14, Старый кедераст., 15:20, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Достаточно сравнить кубунту м неоном и, с горечью, осознать, что каноники просто не умеют готовить кеды. Так что тут, наверное, типичный пример "не шмогла".
     
     
  • 3.17, Аноним, 15:29, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кубунту не каноники пилят если что.
     
     
  • 4.27, Старый кедераст., 16:00, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот те на! Посмотрел, и правда, похоже, не они. Тогда, тем более, не понятна суть конфликта между ними и KDE neon... Во истину, не исповедимы пути GPL.
     
     
  • 5.33, Аноним84701, 16:52, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Между тогдашним лидером сообщества разрабов Кубунты и каноникалом были трения, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, Emily, 15:45, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пожалуйста, не надо, нас, лишать Кубунту!
     
  • 2.31, iPony, 16:22, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что КДЕ глючнее и хуже поддерживает Wayland. А из полюсов ничего.
    От КДЕ даже отказались в ынтерпрайзной сусе.
    А поддержка, потому что нужен проект для тестирования Qt и QML
     
     
  • 3.39, Аноним, 17:26, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тонкая кастомизация из коробки без всяких этих ваших расширений, нет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 15:15, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А чё считать значение из монитора и выставить автоматически в иксах, вместо масш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 15:39, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кто-то сидит в полуметре от 1920х1080 24" кто-то в 1,5 метрах от 4k 40"
     
  • 2.26, Dragonic, 15:57, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > в иксах

    Оно сложнее, чем кажется
    Как минимум, там вяленый, а не иксы. И должна быть поддержка иксоаппов (Xwayland).

     
     
  • 3.29, Аноним, 16:04, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда Убунта успела на вяленый по умолчанию перейти Я что-то пропустил в криока... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Dragonic, 16:15, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С возвращением!

    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46401
    http://www.omgubuntu.co.uk/2017/04/ubuntu-will-run-wayland-default

    Может, и передумают в последний момент. Но поскольку следующий релиз после 17.04 -- LTS...

     
     
  • 5.38, Аноним, 17:25, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ух ты. Круто. Значит жду в Дебьяне лет через 10.
     
  • 1.18, Имя, 15:32, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потратили столько человеко-лет на долбанный юнити, лучшбы помогали пилить гном4 или 5 :)
     
     
  • 2.24, Аноним, 15:52, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По сути теперь этот дистрибутив ничем, кроме как кое-что изкоробки и пары своих ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, X4asd, 17:18, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > По сути теперь этот дистрибутив ничем, кроме как кое-что изкоробки и пары своих патчей

    как эт не отличается? а испорченный Гном -- он ведь только в Убунте.

    в остальных дистрибутивах -- обычный нормальный Гном

     
  • 1.19, Emily, 15:33, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну и пофиг! Кеды рулят!
     
     
  • 2.23, ubuntu, 15:50, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Ну и пофиг! Кеды рулят!

    Лучше бы они просто работали...

     
  • 1.25, Аноним, 15:53, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://github.com/bill-mavromatis/gnome-layout-manager
    Решение :)
     
  • 1.32, Аноним, 16:43, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как-то у мня заглючила RHEL5 на ретрокомпе, и я воспользовался Ubuntu LiveCD, чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 16:58, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ха, только хотел поинтересоваться почему LightDM оставили, как в ленту прилетело... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, Аноним, 17:06, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может будет ppa с unity?
     

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