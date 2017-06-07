07.06.2017 14:11  Ежедневные сборки Ubuntu переведены по умолчанию на GNOME

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|1.6, Sunderland93, 14:46, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]
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>> В отличие от Unity, GNOME поддерживает лишь целочисленные коэффициенты масштабирования, т.е. по сути могут применяться только соотношения 1:1 и 2:1.
А в KDE как?
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|2.13, dimqua, 15:19, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>Тут нужна поддержка сообщества, чтобы другие загорелись твоей идеей и подхватили ее
Согласен, но хотели наоборот сделать, видимо. Типа "сначала запилим, а потом и сообщество подхватит! Будет бесплатно на нас работать". :-)
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|4.27, Старый кедераст., 16:00, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вот те на! Посмотрел, и правда, похоже, не они. Тогда, тем более, не понятна суть конфликта между ними и KDE neon... Во истину, не исповедимы пути GPL.
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|2.31, iPony, 16:22, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Потому что КДЕ глючнее и хуже поддерживает Wayland. А из полюсов ничего.
От КДЕ даже отказались в ынтерпрайзной сусе.
А поддержка, потому что нужен проект для тестирования Qt и QML
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|1.18, Имя, 15:32, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]
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Потратили столько человеко-лет на долбанный юнити, лучшбы помогали пилить гном4 или 5 :)
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|3.37, X4asd, 17:18, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> По сути теперь этот дистрибутив ничем, кроме как кое-что изкоробки и пары своих патчей
как эт не отличается? а испорченный Гном -- он ведь только в Убунте.
в остальных дистрибутивах -- обычный нормальный Гном
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