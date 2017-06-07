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07.06.2017 13:05  Выпуск платформы для распределённой обработки данных Apache Hadoop 2.8

После двух лет разработки организация Apache Software Foundation опубликовала релиз Apache Hadoop 2.8, свободной платформы для организации распределённой обработки больших объёмов данных с использованием парадигмы map/reduce, при которой задача делится на множество более мелких обособленных фрагментов, каждый из которых может быть запущен на отдельном узле кластера. Хранилище на базе Hadoop может охватывать тысячи узлов и содержать эксабайты данных.

В состав Hadoop входит реализация распределенной файловой системы Hadoop Distributed Filesystem (HDFS), автоматически обеспечивающей резервирование данных и оптимизированной для работы MapReduce-приложений. Для упрощения доступа к данным в Hadoop хранилище разработана БД HBase и SQL-подобный язык Pig, который является своего рода SQL для MapReduce, запросы которого могут быть распараллелены и обработаны несколькими Hadoop-платформами. Проект оценивается как полностью стабильный и готовый для промышленной эксплуатции. Hadoop активно используется в крупных промышленных проектах, предоставляя возможности, аналогичные платформе Google Bigtable/GFS/MapReduce, при этом компания Google официально делегировала Hadoop и другим проектам Apache право использования технологий, на которые распространяются патенты, связанные с методом MapReduce.

Основные изменения в Apache Hadoop 2.8:

  • Проведена работа по увеличению средств защиты, в том числе добавлены средства для блокирования атак XFS (Cross-Frame Scripting, загрузка web-интерфейса в iframe) и CSRF (Cross Site Request Forgery, подстановка скрытых обращений к REST API);
  • Для улучшения интеграции с другими приложениями представлен отдельный jar-архив hadoop-hdfs-client с компонентами клиента HDFS, который в отличие от архива hadoop-hdfs не содержит кода, связанного с обеспечением работы сервера, и требует меньше зависимостей;
  • Добавлена поддержка сервиса Microsoft Azure Data Lake в качестве источника и приёмника данных;
  • S3A, клиент для работы с данными, хранимыми в Amazon S3, существенно улучшен в плане масштабирования, производительности и безопасности. Судя по тестам Apache Hive TCP-DS, при работе с данными в хранилище S3 производительность Apache Hadoop теперь выше, чем у проприетарного коннектора Amazon EMR;
  • Серия улучшений, связанных с WebHDFS, включая интегрированный фильтр для защиты от атак CSRF, поддержку OAuth2 и управление разрешением/запретом снапшотов;
  • Добавлена возможность реконфигурации ресурсов YARN NodeManager через CLI-интерфейс RM Admin, что позволяет использовать более гибкую модель распределения ресурсов в кластерах, построенных поверх облачных систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Незащищённые Hadoop-серверы отдают более 5 Пб данных без аутентификации
  3. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  4. OpenNews: Уязвимость в Apache Hadoop
  5. OpenNews: Увидела свет платформа для распределённой обработки данных Apache Hadoop 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, hadoop
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  • 1, Аноним, 13:40, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Ничего себе, только узнал, а это какие ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 14:16, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    https arstechnica com information-technology 2010 01 googles-mapreduce-patent-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 15:58, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А когда это, наконец, можно будет собрать из исходников См https wiki debian... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Аноним, 16:02, 07/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    https://m.slashdot.org/story/324121
     

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