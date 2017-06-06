06.06.2017 20:10  Gentoo прекращает отслеживание уязвимостей, специфичных для архитектуры SPARC

Участники проекта Gentoo, занимающиеся формированием обновлений с устранением уязвимостей, сообщили о решении исключить SPARC из числа архитектур для которых осуществляется сопровождение проблем с безопасностью. Решение не означает полный отказ от выпуска обновлений с устранением уязвимостей в пакетах SPARC, а лишь свидетельствует о прекращении анализа специфичных для SPARC уязвимостей и выпуске уведомлений GLSA не дожидаясь стабилизации пакетов с исправлениями для SPARC. При этом большинство уязвимостей не привязаны к конкретным архитектурам и для устранения подобных уязвимостей обновления продолжат формироваться в том числе и для SPARC.



