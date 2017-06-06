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06.06.2017 20:10  Gentoo прекращает отслеживание уязвимостей, специфичных для архитектуры SPARC

Участники проекта Gentoo, занимающиеся формированием обновлений с устранением уязвимостей, сообщили о решении исключить SPARC из числа архитектур для которых осуществляется сопровождение проблем с безопасностью. Решение не означает полный отказ от выпуска обновлений с устранением уязвимостей в пакетах SPARC, а лишь свидетельствует о прекращении анализа специфичных для SPARC уязвимостей и выпуске уведомлений GLSA не дожидаясь стабилизации пакетов с исправлениями для SPARC. При этом большинство уязвимостей не привязаны к конкретным архитектурам и для устранения подобных уязвимостей обновления продолжат формироваться в том числе и для SPARC.

  1. Главная ссылка к новости (https://archives.gentoo.org/ge...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Gentoo Linux представил Live-сборку
  3. OpenNews: Продемонстрирован запуск Gentoo в окружении информационной системы автомобиля Tesla
  4. OpenNews: GNOME 3.20 адаптирован для работы в Gentoo без systemd
  5. OpenNews: Репозиторий пакетов Gentoo переведён c CVS на Git
  6. OpenNews: Лицензионные проблемы с поставкой файлов Gentoo в репозиториях ChromiumOS и CoreOS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gentoo, sparc
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  • 1, bircoph, 22:03, 06/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Просто людей не хватает для своевременного тестирования пакетов на SPARC, им мало кто пользуется сейчас. В stable он, наверное, останется, но с минимумом пакетов, необходимых для stage3. На unstable ничто не повлияет.

    Проблема вызвана тем, что у нас уязвимость считается закрытой, только когда исправление попало в stable всех архитектур. Соответственно, если arch team не справляется вовремя со стабилизацией, баг может висеть месяцами, соответственно, мейнтенеры пакетов не могут удалить старую какашку.

     
     
  • 2, Michael Shigorin, 22:11, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Возможно, ещё и время сборки важно.
     

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