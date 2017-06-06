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06.06.2017 15:24  openSUSE Leap 42.3 намечен на конец июля

Разработчики проекта openSUSE опубликовали план подготовки релиза openSUSE Leap 42.3, который намечен на конец июля 2017 года. Новый выпуск развивается в рамках новой модели разработки, подразумевающей активное применение автоматизированных средств тестирования и публикации снапшотов, обновляемых раз в несколько дней.

Для openSUSE Leap 42.3 решено не выпускать альфа- и бета-сборки, а сразу сформировать кандидат в релизы. С учётом текущего состояние пакетной базы статус кандидата в релизы будет присвоен уже следующей снапшот-сборке. Выпуск openSUSE Leap 42.3 не содержит каких-то специфичных новшеств и нацелен в основном на обеспечение поддержки нового оборудования и обновления версий пакетов. Разработка ведётся параллельно с дистрибутивом SLE 12 Service Pack 3 (SP3), пакеты из которого применяются в качестве базовой системы openSUSE Leap 42.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2017...)
  2. OpenNews: SUSE и openSUSE представили Kubic, платформу для развёртывания контейнерной инфраструктуры
  3. OpenNews: Прекращена поддержка дистрибутива openSUSE Leap 42.1
  4. OpenNews: openSUSE и SUSE Linux Enterprise синхронизируют номера выпусков
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opensuse
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  • 1.1, Аноним, 16:23, 06/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Download openSUSE 42.3 Alpha
     
  • 1.3, Ilya Indigo, 17:17, 06/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Вот интересно, на чём будет основан SLES 15/Leap 15, таки? на Tumbleweed или на протухшем openSUSE 13?
     
     
  • 2.4, Аноним, 17:43, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Для openSUSE 13 уже не выпускаются обновления Даже для 42 1 уже не выпускаются ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Ilya Indigo, 17:56, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Для openSUSE 13 уже не выпускаются обновления. Даже для 42.1 уже не
    > выпускаются.

    Про статус поддержки Leap мне известно.

    > На 13.1 базируется SUSE 12. Уже. А не на 12.1, как подсказывает
    > логика.

    У Вас весьма странная логика.

    Конечно, если на DistroWatch сравнить по пакетам, то SLES 12 SP2 больше похожа на 13,1, но это не логично, исходя из нумерации.

    Тогда буду ожидать от SLES 15/Leap 15 чего-нибудь революционного, а данный релиз просто проходной.

     
     
  • 4.10, Аноним, 20:20, 06/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО, самый вкусный релиз - это 12 1 Даже несмотря на то, что там нет GNOME2 ... весь текст скрыт [показать]
     

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