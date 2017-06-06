06.06.2017 15:24  openSUSE Leap 42.3 намечен на конец июля

Разработчики проекта openSUSE опубликовали план подготовки релиза openSUSE Leap 42.3, который намечен на конец июля 2017 года. Новый выпуск развивается в рамках новой модели разработки, подразумевающей активное применение автоматизированных средств тестирования и публикации снапшотов, обновляемых раз в несколько дней.

Для openSUSE Leap 42.3 решено не выпускать альфа- и бета-сборки, а сразу сформировать кандидат в релизы. С учётом текущего состояние пакетной базы статус кандидата в релизы будет присвоен уже следующей снапшот-сборке. Выпуск openSUSE Leap 42.3 не содержит каких-то специфичных новшеств и нацелен в основном на обеспечение поддержки нового оборудования и обновления версий пакетов. Разработка ведётся параллельно с дистрибутивом SLE 12 Service Pack 3 (SP3), пакеты из которого применяются в качестве базовой системы openSUSE Leap 42.3.



