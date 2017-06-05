05.06.2017 15:30  GitHub опубликовал результаты опроса разработчиков открытых проектов

Опубликованы результаты опроса, в котором приняли участие около 5500 пользователей и разработчиков, представленных в случайно выбранных 3800 репозиториях на GitHub, а также 500 участников из сообществ, использующих другие платформы для размещения своих проектов (Mozilla, Wikimedia и т.п.). Вопросы в том числе были доступны и на русском языке. Анализ мотивации участия в открытых проектах показал, что наибольшую важность при присоединении к разработке оказывает степень отзывчивости сопровождающих, после чего следуют такие показатели как выбор лицензии, дружелюбное отношение сообщества, активность разработки и наличие инструкций по предоставлению кода для проекта. Наличие кодекса для разработчиков, степень распространённости проекта и необходимость подписания CLA-соглашения отнесены к числу неважных факторов. По сравнению с разработчиками, пользователи отметили как более важные такие признаки, как активный ход разработки и распространённость проекта. При разборе проблем присущих открытому ПО 93% опрошенных отметили неполную или сложную для понимания документацию, 78% - отсутствие реакции на вклад в разработку или на вопросы, 48% - наличие конфликтов между участниками, 36% - отклонение предложений без объяснения причин, 18% - неприемлемый стиль общения. Около 45% из опрошенных были свидетелями грубого обращения в сообществе и 16% испытали грубые высказывание в адрес себя. Несмотря на то, что участники опроса выбирались в случайном порядке, среди них отмечается неожиданный гендерный дисбаланс - 95% опрошенных оказались мужчины и лишь 3% женщины (из оставшихся, 1% предпочли не отвечать на вопрос, а 1% причислили себя к лицам с небинарным или другим полом (из них 1% причислили себя к трансгендерам и 7% к лицам нетрадиционной ориентации). 25% женщин и 15% мужчин отметили, что чувствуют, что им не рады в сообществе, 12% женщин и 2% мужчин испытывают проблемы из-за наличия стереотипов, 6% и 3% отметили приставания или комментарии сексуального характера. 58% опрошенных считают, что по своим характеристикам открытое ПО обычно лучше проприетарного, а 30% считают открытое ПО более стабильным, чем проприетарное. 72% отметили, что всегда пытаются найти открытые инструменты при поиске ПО для решения новых задач. Из характеристик, которые пользователи считают важными при выборе открытого ПО, 88% отметили высокую стабильность, 86% - защищённость, 75% - удобство использования, 72% - совместимость. Наличие инноваций и технической поддержки не отнесены опрошенными к важным факторам. Стоимость продукта отнесена к средним по важности характеристикам.



