04.06.2017 07:52  Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2017

Доступен релиз популярного LaTeX-дистрибутива TeX Live 2017, созданного в 1996 году на базе проекта teTeX. TeX Live является наиболее простым способом для развертывания инфраструктуры для подготовки научной документации, независимо от используемой операционной системы. Для загрузки сформирована DVD-сборка (2,8 Гб) TeX Live 2017, которая содержит рабочее Live-окружение, полный набор установочных файлов для различных операционных систем, копию репозитория CTAN (Comprehensive TeX Archive Network), подборку документации на разных языках (включая русский). Из новшеств можно отметить: В LuaTEX добавлены дополнительные callback-вызовы и средства управления вёрсткой, расширен доступ к внутренним компонентам, добавлена библиотека ffi для динамической загрузки кода на некоторых платформах;

В pdfTEX переменная окружения SOURCE_DATE_EPOCH_TEX_PRIMITIVES переименована в FORCE_SOURCE_DATE. При формирвании вывода теперь пропускается заданный по умолчанию блок /MediaBox, если в списке токенов \pdfpageattr присутствует строка /MediaBox;

В XeTEX обработка математических символов Unicode/OpenType переведена на использование библиотеки HarfBuzz;

В epTEX и eupTEX добавлены новые примитивы: \pdfuniformdeviate, \pdfnormaldeviate, \pdfrandomseed, \pdfsetrandomseed, \pdfelapsedtime и \pdfresettimer, которые перенесены из pdfTEX;

В MacTEX оставлена поддержка только выпусков macOS, поддержка которых не прекращена компанией Apple (10.10+). Бинарные сборки для старых платформ теперь не входят в состав MacTEX, но они остаются доступны в TEX Live (x86_64-darwinlegacy, i386-darwin, powerpc-darwin);

По умолчанию поиску файлов в дереве TEXMFLOCAL выставлен более высокий приоритет, чем в TEXMFSYSCONFIG и TEXMFSYSVAR (вначале подключаются локальные файлы, а затем системные);

В tlmgr добавлен новый режим для интерактивного взаимодействия и использования в скриптах, а также новая настройка "conf auxtrees" для упрощения добавления и удаления дополнительных деревьев;

В updmap и fmtutil теперь выводится предупреждение, если скрипты вызываются не в системном или пользовательском режимах (updmap-sys, fmtutil-sys, pdmap-user, fmtutil-user, опции -sys и -user) для исключения ошибочного вызова в пользовательском режиме;

В SyncTEX имена временных файлов теперь устанавливаются в виде foo.synctex(busy), вместо foo.synctex.gz(busy) (без .gz);

Добавлена платформонезависимая утилита texosquery-jre8 для извлечения сведений о локали и другой системной информации из документа TEX.



