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04.06.2017 07:52  Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2017

Доступен релиз популярного LaTeX-дистрибутива TeX Live 2017, созданного в 1996 году на базе проекта teTeX. TeX Live является наиболее простым способом для развертывания инфраструктуры для подготовки научной документации, независимо от используемой операционной системы. Для загрузки сформирована DVD-сборка (2,8 Гб) TeX Live 2017, которая содержит рабочее Live-окружение, полный набор установочных файлов для различных операционных систем, копию репозитория CTAN (Comprehensive TeX Archive Network), подборку документации на разных языках (включая русский).

Из новшеств можно отметить:

  • В LuaTEX добавлены дополнительные callback-вызовы и средства управления вёрсткой, расширен доступ к внутренним компонентам, добавлена библиотека ffi для динамической загрузки кода на некоторых платформах;
  • В pdfTEX переменная окружения SOURCE_DATE_EPOCH_TEX_PRIMITIVES переименована в FORCE_SOURCE_DATE. При формирвании вывода теперь пропускается заданный по умолчанию блок /MediaBox, если в списке токенов \pdfpageattr присутствует строка /MediaBox;
  • В XeTEX обработка математических символов Unicode/OpenType переведена на использование библиотеки HarfBuzz;
  • В epTEX и eupTEX добавлены новые примитивы: \pdfuniformdeviate, \pdfnormaldeviate, \pdfrandomseed, \pdfsetrandomseed, \pdfelapsedtime и \pdfresettimer, которые перенесены из pdfTEX;
  • В MacTEX оставлена поддержка только выпусков macOS, поддержка которых не прекращена компанией Apple (10.10+). Бинарные сборки для старых платформ теперь не входят в состав MacTEX, но они остаются доступны в TEX Live (x86_64-darwinlegacy, i386-darwin, powerpc-darwin);
  • По умолчанию поиску файлов в дереве TEXMFLOCAL выставлен более высокий приоритет, чем в TEXMFSYSCONFIG и TEXMFSYSVAR (вначале подключаются локальные файлы, а затем системные);
  • В tlmgr добавлен новый режим для интерактивного взаимодействия и использования в скриптах, а также новая настройка "conf auxtrees" для упрощения добавления и удаления дополнительных деревьев;
  • В updmap и fmtutil теперь выводится предупреждение, если скрипты вызываются не в системном или пользовательском режимах (updmap-sys, fmtutil-sys, pdmap-user, fmtutil-user, опции -sys и -user) для исключения ошибочного вызова в пользовательском режиме;
  • В SyncTEX имена временных файлов теперь устанавливаются в виде foo.synctex(busy), вместо foo.synctex.gz(busy) (без .gz);
  • Добавлена платформонезависимая утилита texosquery-jre8 для извлечения сведений о локали и другой системной информации из документа TEX.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tug.org/texlive/...)
  2. OpenNews: Выпуск LaTeX-дистрибутива TeX Live 2016
  3. OpenNews: Вышел TeX Live 2015
  4. OpenNews: Вышел TeX Live 2014
  5. OpenNews: Каталог пакетов TeX Live
  6. OpenNews: Вышел TeX Live 2013
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: texlive, tex, latex
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  • 1.1, A.Stahl, 12:04, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >релиз популярного LaTeX-дистрибутива

    Очень популярного. Общеизвестного. Модного. И вообще...

     
     
  • 2.2, фыв, 13:01, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    96-й год это модно?
    А вообще в чем претензии? Мне вот в свое время вообще небыло желания разбираться как-же прикрутить CJK и греческий язык к teTeX, поставил texlive и забыл про любые проблемы.
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 13:39, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это не модно. Это сарказм.
     
     
  • 4.5, Аноним, 13:42, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Это не модно. Это сарказм.

    Не надо называть глупость сарказмом.

     
     
  • 5.6, A.Stahl, 13:55, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ты настолько глуп, что даже не можешь детектировать глупость? Нет, это был сарказм.
     
  • 2.4, Аноним, 13:42, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фактически единственного под никсы После того, как tetex сдох лет десять назад ... весь текст скрыт [показать]
     

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