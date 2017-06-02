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02.06.2017 08:04  Релиз i2pd 2.14, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++

Состоялся релиз i2pd 2.14 (I2P Daemon), полнофункциональной реализации клиента I2P на языке C++. Проект i2pd не является портом эталонного клиента I2P, написанного на языке Java, а представляет собой полностью независимую реализацию. Исходный код проекта распространяется под модифицированной лицензией BSD, бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu, macOS, FreeBSD, Android и Windows. Для удобства установки и обновления i2pd создан PPA-репозиторий и Docker-образ.

I2P - это универсальный анонимный сетевой уровень, все соединения в котором анонимны и используют сквозное (end-to-end) шифрование, а участники не раскрывают свои настоящие IP адреса. I2P-клиент - это программа для построения и использования анонимных I2P-сетей. Подобные сети обычно используются для анонимных peer-to-peer приложений (файлообмен, криптовалюты) и для анонимных клиент-серверных приложений (вебсайты, мессенджеры, чат-серверы). I2P позволяет людям со всего мира общаться и делиться информацией без ограничений.

В версии 2.14 отмечаются следующие изменения:

  • Добавлена возможность регулировать объем транзитного трафика;
  • Для транспортного протокола NTCP добавлена возможность работы через HTTP- и SOCKS-прокси;
  • Возможность отключить Address helper в HTTP-прокси;
  • Корректная обработка комментариев в адресной книге;
  • Возможность использовать новый режим работы клиентских туннелей для улучшения стабильности соединений.

Одновременно обновилась портативная сборка Firefox для быстрого доступа к сайтам в сети I2P - I2Pd Browser Bundle.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PurpleI2P/i...)
  2. OpenNews: Релиз i2pd 2.12, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++
  3. OpenNews: Состоялся релиз i2pd 2.10, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++
  4. OpenNews: Доступен i2pd 2.7.0, клиент анонимной сети I2P, написанный на языке C++
  5. OpenNews: Доступен i2pd 2.3, клиент анонимной сети I2P, написанный на языке C++
Автор новости: Darknet Villain
Тип: Программы
Ключевые слова: i2pd
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