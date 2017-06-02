02.06.2017 08:04  Релиз i2pd 2.14, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++

Состоялся релиз i2pd 2.14 (I2P Daemon), полнофункциональной реализации клиента I2P на языке C++. Проект i2pd не является портом эталонного клиента I2P, написанного на языке Java, а представляет собой полностью независимую реализацию. Исходный код проекта распространяется под модифицированной лицензией BSD, бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu, macOS, FreeBSD, Android и Windows. Для удобства установки и обновления i2pd создан PPA-репозиторий и Docker-образ.

I2P - это универсальный анонимный сетевой уровень, все соединения в котором анонимны и используют сквозное (end-to-end) шифрование, а участники не раскрывают свои настоящие IP адреса. I2P-клиент - это программа для построения и использования анонимных I2P-сетей. Подобные сети обычно используются для анонимных peer-to-peer приложений (файлообмен, криптовалюты) и для анонимных клиент-серверных приложений (вебсайты, мессенджеры, чат-серверы). I2P позволяет людям со всего мира общаться и делиться информацией без ограничений.

В версии 2.14 отмечаются следующие изменения:

Добавлена возможность регулировать объем транзитного трафика;

Для транспортного протокола NTCP добавлена возможность работы через HTTP- и SOCKS-прокси;

Возможность отключить Address helper в HTTP-прокси;

Корректная обработка комментариев в адресной книге;

Возможность использовать новый режим работы клиентских туннелей для улучшения стабильности соединений.

Одновременно обновилась портативная сборка Firefox для быстрого доступа к сайтам в сети I2P - I2Pd Browser Bundle.



