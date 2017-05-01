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01.06.2017 12:52  Вышел Live-дистрибутив Grml 2017.05

Спустя почти три года с момента прошлого выпуска представлен релиз Live-дистрибутива grml 2017.05, основанного на пакетной базе Debian GNU/Linux. Дистрибутив содержит подборку программ для выполнения операций по обработке текстовых данных средствами пакета texttools и для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов (восстановление данных после сбоя, разбор инцидентов и т.д.). Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. Размер полного iso-образа 590 Мб, сокращённого - 280 Мб.

Новый выпуск примечателен переходом с системы инициализации file-rc на системный менеджер systemd, но в сборочном инструментарии grml-live оставлена возможность опциональной сборки с file-rc, которая ещё какое-то время будет поддерживаться в краткосрочной перспективе. В grml-live добавлена функция "wayback machine" для установки пакетов Debian, соответствующих выбранной дате в прошлом, а также поддержка netboot.xyz и хэшей SHA-256/512. Следом за Debian 32-разрядные сборки теперь собираются только для класса процессоров i686 (поддержка i586 прекращена). Версии программ синхронизированы с репозиторием Debian Stretch. Ядро Linux обновлено до версии 4.9.29. В утилиту grml2usb и инструментарий grml-debootstrap добавлена поддержка UEFI.

  1. Главная ссылка к новости (https://grml.org/changelogs/RE...)
  2. OpenNews: Debian прекращает поддержку FTP на своих серверах
  3. OpenNews: В сборках Debian для архитектуры i386 повышены требования к классу CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: grml
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