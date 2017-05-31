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01.06.2017 12:35  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.2, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Доступен релиз дистрибутива Bodhi Linux 4.2, пользователям которого предлагается десктоп-окружение Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17, созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития Enlightenment, разрастания окружения Enlightenment 19 и ухудшения стабильности кодовой базы. Пакетная база Bodhi Linux 4 основана на Ubuntu 16.04 LTS.

Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (745 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (695 Мб) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.4 Гб). В новом выпуске обновлены версии пакетов, в 64-разрядной сборке задействовано ядро Linux 4.10, в поставку по умолчанию включена панель управления Swami. Прекращено формирование отдельных 32-разрядных сборок в режиме PAE (обычные 32-разрядные сборки сохранены, которые работают как на системах с PAE, так и без поддержки PAE).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.bodhilinux.com/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.1, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  3. OpenNews: Новая версия дистрибутива Bodhi Linux 4.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bodhi, enlightenment, moksha
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