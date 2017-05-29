29.05.2017 20:17  Выпуск сборочного инструментария qbs 1.8, развиваемого проектом Qt

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.24, НяшМяш, 00:32, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Эээ, фигурные скобочки - есть, разделитель ; - есть, большинство синтаксических конструкций - тоже. Во всяком случае, сишнику куда проще читать ябыскрипт, чем какой-нибудь упрт пайтон.
|
|
|
|2.12, anonymous, 23:13, 29/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
>>Qt Build Suite, который заменит qmake в Qt 6
> Ну наконец-то они это озвучили. А то пилят, а сами qmake используют.
> Отсюда сомнение каке-то о проекте.
А что тут сомневаться? Фанбои жаваскрипта там окопались. Они так JS и в QtCore пропихнут.
|
|
|
|
|
|3.20, anonymous, 00:03, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> а не прибита гвоздями к ядру, как в qmake.
Чего там у тебя прибито?
$ ldd /opt/qt58/bin/qmake
linux-gate.so.1 => (0xb77cf000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0xb76c3000)
libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libm.so.6 (0xb767d000)
libgcc_s.so.1 => /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0xb765f000)
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 (0xb74af000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x800f0000)
>Он не привязан к Qt в том смысле, что поддержка Qt там сделана средствами самой системы сборки
Ага, написано с использованием Qt и при этом не привязано к Qt. Ты хоть читаешь, что сам пишешь?
|
|
|
|3.23, anonymous, 00:14, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> "Не привязана к Qt" - это значит "может быть использована для не-Qt
> проектов". То есть, сама QBS написана на Qt, но проекты, ее
> использующие, могут быть совсем не связанными с Qt.
Ставить Qt для сборки проекта без Qt? Какое-то бредовое применение...
|
|
|
|4.26, chig00, 04:43, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Ставить надо только библиотеки Qt, они и так в 95% случаев стоят на десктопах, даже на пользовательских. Точно так-же если писать код в gedit, то нужно будет поставить GTK, хотя проект может быть написан хоть на ассемблере.
|
|1.16, Чебурашка, 23:49, 29/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Хорошая штука на самом деле
Перевели на работе на него два небольших Qt-шных проекта c богомерзкого CMake, пока всем нравится
Из плюсов: человекочитаемые билд скрипты, простой как топор - полноценно начать юзать можно за вечер, qt и android из коробки, нормальная система профилей вместо костыльных тулчейнов в cmake.
Минусы: доки хромают, готовься читать исходники; не хватает некоторых фич (например нет аналога cmake-овских FindXXX, только pkgconfig probe или указывать флаги руками если винда); пару раз были глюки с генератором проектов для msvc.
На небольших проектах (~15kloc) по скорости сильной разницы с CMake + Makefiles не было замечено
|
|1.19, anonymous yet another, 00:02, 30/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Добавлена начальная поддержка сборки приложений для ОС QNX.
...
> Обеспечена официальная поддержка сборки приложений для FreeBSD.
Похоже, можно только то, что "предусмотрели" авторы. Ну и JavaScript умиляет.
|
|
|
|2.21, anonymous, 00:04, 30/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
>> Добавлена начальная поддержка сборки приложений для ОС QNX.
> ...
>> Обеспечена официальная поддержка сборки приложений для FreeBSD.
> Похоже, можно только то, что "предусмотрели" авторы. Ну и JavaScript умиляет.
Если бы один только жаваскрипт...
|