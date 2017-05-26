26.05.2017 23:09  Релиз системы управления списками рассылки GNU Mailman 3.1

После двух лет разработки доступен значительный релиз системы управления почтовыми рассылками GNU Mailman 3.1, используемой для организации общения разработчиков в большом числе открытых проектов. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: Добавлена официальная поддержка MySQL для хранения пользовательской базы.

Обеспечена совместимость с Python 3.5 и 3.6.

Представлена новая система шаблонов для оформления служебных сообщений, отправляемых Mailman.

Добавлены средства для обхода блокировщиков спама, использующих DMARC.

Представлена новая версия REST API и множество новых REST-ресурсов и методов.

Обеспечено создание недостающих доменов при выполнении команды "mailman create".

Реализован режим премодерируемой отписки от рассылки (удаление из списка подписчиков только после подтверждения владельца рассылки).

Расширены возможности web-интерфейса, добавлена поддержка аутентификации с использование учётной записи в Django (также поддерживается аутентификация через Facebook, Google, GitHub и GitLab).



