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26.05.2017 23:09  Релиз системы управления списками рассылки GNU Mailman 3.1

После двух лет разработки доступен значительный релиз системы управления почтовыми рассылками GNU Mailman 3.1, используемой для организации общения разработчиков в большом числе открытых проектов. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлена официальная поддержка MySQL для хранения пользовательской базы.
  • Обеспечена совместимость с Python 3.5 и 3.6.
  • Представлена новая система шаблонов для оформления служебных сообщений, отправляемых Mailman.
  • Добавлены средства для обхода блокировщиков спама, использующих DMARC.
  • Представлена новая версия REST API и множество новых REST-ресурсов и методов.
  • Обеспечено создание недостающих доменов при выполнении команды "mailman create".
  • Реализован режим премодерируемой отписки от рассылки (удаление из списка подписчиков только после подтверждения владельца рассылки).
  • Расширены возможности web-интерфейса, добавлена поддержка аутентификации с использование учётной записи в Django (также поддерживается аутентификация через Facebook, Google, GitHub и GitLab).


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/py...)
  2. OpenNews: Увидела свет система управления списками рассылки GNU Mailman 3.0
  3. OpenNews: Новая программа: Minimalist - Minimalistic Mailing List Manager
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mailman
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