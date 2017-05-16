16.05.2017 18:21  Доступна редакция дистрибутива ROSA Fresh R9 с рабочим столом GNOME

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|1.3, UraniumSun, 18:51, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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> la-capitaine
А собственный набор иконок допилить было нельзя?
> Deluge
Очень спорное решение
> Gnome-Music
Убиват
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|2.4, кверти, 19:09, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Очень спорное решение
>Убиват
А с чего ты решил, что твои фломастеры самые правильные и цветные? Пуп Земли? Я тебя разочарую.
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|1.6, grigruss, 19:26, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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Иконки вполне симпотные. Делюга неплохо качает. А по музыке, в репах наверняка есть что душе нравится...
И зачем минимальный образ с любым ДЕ, когда можно выбрать нормальный образ заточенный под конкретное ДЕ?... а вообще это не легко сделать, при их подходе к сборке. Установочный образ Росы, это по сути live-CD образ рабочей оси, который при установке копируется на комп и донастраивается.
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