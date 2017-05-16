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16.05.2017 18:21  Доступна редакция дистрибутива ROSA Fresh R9 с рабочим столом GNOME

Компания "НТЦ ИТ РОСА" подготовила вариант дистрибутива ROSA Desktop Fresh R9, поставляемый с десктоп-окружением GNOME 3.22. Размер iso-образа 1.7 Гб (x86_64 и i586). Выпуск примечателен стилизацией рабочего стола на базе GNOME 3.22 под штатное оформление дистрибутивов ROSA. По умолчанию предложен набор пиктограмм la-capitaine. В базовую поставку включены браузер Firefox, видеоредактор OpenShot, аудиоредактор Audacity, почтовый клиент Evolution, torrent-клиент Deluge, медиапроигрыватели Totem и Gnome-Music.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.rosalinux.ru/2017/...)
  2. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rosa, gnome
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  • 1.1, Аноним, 18:46, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Очень симпатично.
     
     
  • 2.15, Аноним, 19:59, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Но смотрится довольно крупно Громоздко Не хватает консерватизма Не люблю тако... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 18:48, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Минимального установочного образа, чтобы можно было установить любое нужное DE и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, UraniumSun, 18:51, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > la-capitaine

    А собственный набор иконок допилить было нельзя?
    > Deluge

    Очень спорное решение
    > Gnome-Music

    Убиват

     
     
  • 2.4, кверти, 19:09, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Очень спорное решение
    >Убиват

    А с чего ты решил, что твои фломастеры самые правильные и цветные? Пуп Земли? Я тебя разочарую.

     
  • 1.5, Tigro, 19:15, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это dash to panel. Эх, topicons забыли. Вон трей слева торчит.
     
     
  • 2.7, Nemial, 19:32, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Первый релиз с новый мейнтейнером. В следующем релизе таких недочетов уже не будет
     
  • 2.14, Аноним, 19:53, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Безобразие В конце концов, так просто неинтересно Для того ли гномеры придумыв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, grigruss, 19:26, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Иконки вполне симпотные. Делюга неплохо качает. А по музыке, в репах наверняка есть что душе нравится...
    И зачем минимальный образ с любым ДЕ, когда можно выбрать нормальный образ заточенный под конкретное ДЕ?... а вообще это не легко сделать, при их подходе к сборке. Установочный образ Росы, это по сути live-CD образ рабочей оси, который при установке копируется на комп и донастраивается.
     
  • 1.8, Аноныч, 19:32, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отсутствует x86_64 обычный (не uefi)
     
     
  • 2.9, Nemial, 19:32, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эти образы сейчас на сборке, так что скоро появятся
     
     
  • 3.11, Аноныч, 19:35, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Понял, спасибо
     
  • 2.10, grigruss, 19:33, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Будет, со временем. R9 ещё месяц назад только в бета-тест вышла, так что будет.
     
     
  • 3.12, Аноныч, 19:35, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо
     
  • 2.16, KhabMan, 20:17, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Я с UEFI-образа росы умудрился как-то стартануть на своём динозавре в Legesy-режиме.
     

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