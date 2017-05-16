16.05.2017 18:21  Доступна редакция дистрибутива ROSA Fresh R9 с рабочим столом GNOME

Иконки вполне симпотные. Делюга неплохо качает. А по музыке, в репах наверняка есть что душе нравится...

И зачем минимальный образ с любым ДЕ, когда можно выбрать нормальный образ заточенный под конкретное ДЕ?... а вообще это не легко сделать, при их подходе к сборке. Установочный образ Росы, это по сути live-CD образ рабочей оси, который при установке копируется на комп и донастраивается.

