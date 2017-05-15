15.05.2017 17:56  Arch Linux прекращает поддержку ABS (Arch Build System)

Разработчики Arch Linux объявили о переводе инструментария ABS (Arch Build System) и связанной с ним системы загрузки PKGBUILD на базе rsync (rsync://rsync.archlinux.org/abs), в разряд устаревших. Пакет extra/abs уже удалён из репозитория, а rsync.archlinux.org/abs будет отключен в конце месяца. В качестве причины отказа от ABS называются излишне большие затраты на сопровождение.

Вместо ABS рекомендуется использовать утилиту asp из репозитория extra, которая предоставляет похожую функциональность. В частности, команда "asp export pkgname" может быть использована в качестве альтернативы abs. Для загрузки PKGBUILD также может использоваться репозиторий Subversion или зеркала svntogit.



