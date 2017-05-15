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15.05.2017 17:56  Arch Linux прекращает поддержку ABS (Arch Build System)

Разработчики Arch Linux объявили о переводе инструментария ABS (Arch Build System) и связанной с ним системы загрузки PKGBUILD на базе rsync (rsync://rsync.archlinux.org/abs), в разряд устаревших. Пакет extra/abs уже удалён из репозитория, а rsync.archlinux.org/abs будет отключен в конце месяца. В качестве причины отказа от ABS называются излишне большие затраты на сопровождение.

Вместо ABS рекомендуется использовать утилиту asp из репозитория extra, которая предоставляет похожую функциональность. В частности, команда "asp export pkgname" может быть использована в качестве альтернативы abs. Для загрузки PKGBUILD также может использоваться репозиторий Subversion или зеркала svntogit.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.archlinux.org/news...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: abs, arch, linux
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  • 1, Анонимуч, 18:01, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Дойную корову зарезали. Эхх...
     
     
  • 2, Аноним, 18:08, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да ладно. Кто сырым то abs пользовался?
     
     
  • 5, Jack, 18:18, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Никто уже почти, по наблюдениям, ага.
    У всех клиенты, которые если умеют ABS, то через SVN.
     
  • 3, Шпили Уили, 18:12, 15/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    АБС для тех, кто любит глотать недожареные котлеты.
     
     
  • 4, Аноним, 18:18, 15/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Arch для тех, кто любит глотать. (fixed)
    Можешь не благодарить.
     

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