13.05.2017 21:56  Обновление медиапроигрывателя VLC 2.2.5

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|1.2, A.Stahl, 22:11, 13/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>В том числе устранены артефакты в виде зелёной линии при выводе видео на системах с проприетарными драйверами AMD
Хех, а я думал что это проблемы самого видео, а вот оно как на самом деле-то. Даже не знаю смешно ли это...
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|3.9, A.Stahl, 22:43, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Этот артефакт был лишь на блоке видео под одним кодеком и одним контейнером. На других было всё нормально.
>Судя по твоему вопросу выше про 360
И что же это? Не все тут спам от MPEG-LA читают и в курсе новых арабств.
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