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13.05.2017 21:56  Обновление медиапроигрывателя VLC 2.2.5

Спустя 11 месяцев с момента прошлого обновления (2.2.4) сформирован корректирующий релиз медиаплеера VLC 2.2.5.1, в котором устранены накопившиеся ошибки. В том числе устранены артефакты в виде зелёной линии при выводе видео на системах с проприетарными драйверами AMD, решены проблемы с искажением звука при воспроизведении некоторых mp3-файлов в macOS и 64-разрядных сборках Windows, улучшена обработка Lua-скриптов. Обновлены библиотеки для работы с кодеками. Устранены уязвимости в распаковщиках медиаконтейнеров и декодировщиках. Добавлена защита от подстановки вредоносных DLL на платформе Windows.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.videolan.org/news.h...)
  2. OpenNews: VLC тестирует просмотр в режиме 360 градусов
  3. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 2.2.4 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: В Debian 7 Wheezy прекращена поддержка Mediawiki, VLC, libv8 и SOGo
  5. OpenNews: Подготовлены сборки медиаплеера VLC для ChromeOS
  6. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 2.2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vlc, videolan
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  • 1.1, Аноним, 22:05, 13/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ага, а видео 360 так и не завели под linux
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 22:18, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >видео 360

    А что это?

     
     
  • 3.8, Аноним, 22:38, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Тут не знает никто.


     
  • 2.18, paulus, 23:13, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И зачем тебе панорамы? ;)
     
  • 1.2, A.Stahl, 22:11, 13/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >В том числе устранены артефакты в виде зелёной линии при выводе видео на системах с проприетарными драйверами AMD

    Хех, а я думал что это проблемы самого видео, а вот оно как на самом деле-то. Даже не знаю смешно ли это...

     
     
  • 2.7, Аноним, 22:36, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Думал, что это проблема всех видео, что ты посмотрел Или ты смотрел в жизни все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, A.Stahl, 22:43, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Этот артефакт был лишь на блоке видео под одним кодеком и одним контейнером. На других было всё нормально.
    >Судя по твоему вопросу выше про 360

    И что же это? Не все тут спам от MPEG-LA читают и в курсе новых арабств.

     
     
  • 4.10, Аноним, 22:47, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Харош юродствовать Уже давно сгуглил бы, если бы не знал Я понимаю, что ты в с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.11, Crazy Alex, 22:50, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вменяемые люди ищут то, что им нужно, а не то, что вдруг кому-то захотелось и модным стало
     
     
  • 6.14, Аноним, 22:53, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты тоже не стал гуглить? Из прЫнцЫпа?


     
  • 1.3, Аноним, 22:12, 13/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда уже 3.0 выйдет?
     
  • 1.4, Аноним, 22:15, 13/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем оно лучше mpv?
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 22:21, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сумма порядковых номеров литер названия меньше. Это важно!


     
  • 2.13, Crazy Alex, 22:52, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гуй с настройками есть, например. Если надо посмотреть "а что есть на определённую тему" - в десять раз удобнее мана с командной строкой.
     
     
  • 3.15, Аноним, 22:59, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зацени лайфхак Просматриваешь свои тамбики с видосями из файл-менеджера, щёлкае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, paulus, 23:16, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Гуй с настройками есть, например.

    mpv и так хорош, но для одаренных есть gui в виде smplayer или mpv-gui (в pra linux)

     
  • 1.12, Аноним, 22:51, 13/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Оно до сих пор обрубает видео аудио из интернетов, которое стояло на паузе больш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 22:59, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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  • 3.17, Аноним, 23:06, 13/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    До 1 гб? До 2-х? Больше?


     

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