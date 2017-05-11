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11.05.2017 22:35  Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx

Компания Яндекс опубликовала исходные тексты проекта Gixy, в рамках которого развивается статический анализатор, предназначенный для выявления проблемных настроек в файлах конфигурации nginx, которые могут отрицательно повлиять на безопасность. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией MPL 2.0.

В настоящее время Gixy включает следующие плагины, выявляющие различные классы проблем:

  • ssrf - выявляет уязвимость Server Side Request Forgery, позволяющую выполнять различного рода запросы от имени Nginx. Проблема возникает, когда атакующий может контролировать адрес проксируемого сервера (второй аргумент директивы proxy_pass);
  • http_splitting - выявляет уязвимость HTTP Splitting, возникающую из-за неправильной обработки входных данных. Уязвимость может применяться для атак на приложение стоящее за Nginx (HTTP Request Splitting) или на клиентов приложения (HTTP Response Splitting).
  • origins - выявляет проблемы с проверкой заголовка запроса Referer или Origin, обычно возникающие из-за некорректного составления регулярного выражения;
  • add_header_redefinition - выявляет проблемы с переопределением "вышестоящих" заголовков ответа директивой "add_header";
  • host_spoofing - определяет возможность подмены заголовка запроса Host;
  • valid_referers - выявляет проблемы при конфигурировании модуля ngx_http_referer_module, вызванные использованием "none" в качестве принимаемого значения заголовка Referer;
  • add_header_multiline - определяет факты использования многострочных заголовков ответа.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  5. OpenNews: Опубликованы исходные тексты Яндекс-клиента для мгновенного обмена сообщениями
  6. OpenNews: Yandex выпустил браузер на основе Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Andrey_Karpov, 23:18, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Статический анализ, статический анализ везде....

    Методология растёт и ширится. И это неизбежно. Сложность и размер программных проектов растёт и чем дальше, тем сложнее будет обходиться без вспомогательных средств статического анализа. Просто невозможно уже всё знать, помнить и иметь возможность просмотреть.

     
     
  • 4, Анонистый калий, 23:27, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А вы почему раньше Яндекса ничего не сделали?
     
  • 2, kai3341, 23:21, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    ммм, NGINX-Studio
     
     
  • 3, Andrey_Karpov, 23:26, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Между прочим, масса ниш ещё не занято. Выбирай и делай. И анализаторы потихоньку пишут, кто для Ada, кто для 1C. Тренд (хотя конечно маленький в сравнении, скажем, с играми для телефонов).
     
     
  • 5, kai3341, 23:39, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Техническая сингулярность всё ближе. Вокруг куча способов прострелить себе ногу.
    Я имел короткий опыт разработки на JavaScript. Из-за автоматического приведения типов заведомо ошибочный код работал. И самое страшное, что работал правильно. Но при этом код совсем не соответствовал спецификации.
    Ошибаться больно. Мне повезло, что ошибку я заметил сразу, отладка могла растянуться на недели
     

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