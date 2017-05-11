11.05.2017 22:35  Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx

Компания Яндекс опубликовала исходные тексты проекта Gixy, в рамках которого развивается статический анализатор, предназначенный для выявления проблемных настроек в файлах конфигурации nginx, которые могут отрицательно повлиять на безопасность. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией MPL 2.0. В настоящее время Gixy включает следующие плагины, выявляющие различные классы проблем: ssrf - выявляет уязвимость Server Side Request Forgery, позволяющую выполнять различного рода запросы от имени Nginx. Проблема возникает, когда атакующий может контролировать адрес проксируемого сервера (второй аргумент директивы proxy_pass);

http_splitting - выявляет уязвимость HTTP Splitting, возникающую из-за неправильной обработки входных данных. Уязвимость может применяться для атак на приложение стоящее за Nginx (HTTP Request Splitting) или на клиентов приложения (HTTP Response Splitting).

origins - выявляет проблемы с проверкой заголовка запроса Referer или Origin, обычно возникающие из-за некорректного составления регулярного выражения;

add_header_redefinition - выявляет проблемы с переопределением "вышестоящих" заголовков ответа директивой "add_header";

host_spoofing - определяет возможность подмены заголовка запроса Host;

valid_referers - выявляет проблемы при конфигурировании модуля ngx_http_referer_module, вызванные использованием "none" в качестве принимаемого значения заголовка Referer;

add_header_multiline - определяет факты использования многострочных заголовков ответа.



