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11.05.2017 20:46  Инициатива по выплате вознаграждений за поиск уязвимостей на сайтах Mozilla

Компания Mozilla объявила о расширении инициативы по выплате вознаграждений за выявления уязвимостей. До сих пор вознаграждения начислялись только за информацию об уязвимостях в продуктах Mozilla, но уязвимости на сайтах и web-сервисах для разработки, таких как mozilla.org и bugzilla.org, представляют не меньшую опасность и могут быть применены для атаки на всю инфраструктуру. Отныне вознаграждение можно будет получить и за сведения о проблемах с безопасностью на сайтах Mozilla.

За информацию об уязвимости, позволяющей выполнить код на сервере будет выплачено вознаграждение в $5000 для ключевых сайтов Mozilla, $2500 для основных сайтов Mozilla и $500 для вторичных ресурсов Mozilla. За сведения об обходе механизмов аутентификации или подстановке SQL-кода размер премии составит $3000 и $1500, за CSRF, XSS или захват домена - $2500 и $1000. В качестве примеров приводится XSS-уязвимость, позволяющая выполнить коммит в Git через манипуляции с комментариями на сайте bugzilla.mozilla.org, и уязвимость в сервисе arewefastyet.community.scl3.mozilla.com, позволяющая выполнить подстановку SQL-кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Mozilla увеличивает размер вознаграждения за выявление уязвимостей в Firefox
  3. OpenNews: Mozilla повышает вознаграждение за нахождение ошибок безопасности в 6 раз
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mozilla, security
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  • 1.1, лол, 21:53, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Выплаты не за безопасность браузера, а про кейсы на основании выполнения уязвимостей на популярных сайтах?
     
  • 1.5, Аноним, 23:52, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хотят сделать свой маркетинговый буллшит неуязвимым
     
  • 1.7, Аноним, 01:10, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Чтобы в процессе выявления уязвимости в тюрьму не посадили - необходимо деньг... весь текст скрыт [показать]
     

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