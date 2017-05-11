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11.05.2017 19:41  Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.3

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.3.3, третьего корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.3 "fresh". Версия 5.3.3 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.2.7. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 75 исправлений (RC1, RC2), в том числе обновлены монохромные пиктограммы Sifr и устранены проблемы, связанные с совместимостью с документами Microsoft Office.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3.2
  3. OpenNews: Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.1
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1, lone_wolf, 20:08, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Хорошая офисный пакет, правда на терминальнике под окнами себя ведет не корректно (генерит тысячи бэкапных фалов с 0 размером файла по 7 штук в минуту)
     
     
  • 2, Pickle, 20:18, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У нашего софта на терминальниках модальные окна умудрялись прятаться под основное да так, что с основным работать можно было. А вы про бэкапы с нулевым размером =)
     
  • 3, Аноним, 20:39, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    К сожалению, Libre Office так и не смогли подтянуть за несколько лет Пользовать... весь текст скрыт [показать]
     

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