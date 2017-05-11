11.05.2017 19:41  Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.3

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.3.3, третьего корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.3 "fresh". Версия 5.3.3 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.2.7. Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 75 исправлений (RC1, RC2), в том числе обновлены монохромные пиктограммы Sifr и устранены проблемы, связанные с совместимостью с документами Microsoft Office.



