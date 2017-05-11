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11.05.2017 09:09  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.8

Представлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.8. Вместе с NetworkManager выпущен апплет с реализацией индикатора для панели GNOME, но плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Ключевые новшества NetworkManager 1.8:

  • Изменена логика восстановления состояния после перезапуска фонового процесса NetworkManager. Перед остановкой NetworkManager теперь сохраняет в файл текущее состояние сетевых настроек и восстанавливает его после перезапуска. Указанный подход позволяет избавиться от неопределённости с восстановлением настроек во время перезапуска - просто восстановить определённые в файлах конфигурации настройки недостаточно, так как в этом случае потеряются ручные изменения. Восстановление на основе слепка активных сетевых подключений позволяет сохранить состояние в неизменном виде;
  • Улучшены средства мониторинга сетевой доступности. Для определения проброса на страницы аутентификации (captive portal) при подключении к беспроводной сети, NetworkManager периодически проверяет доступность предопределённой внешней web-страницы. Ранее подобная проверка выполнялась, используя оптимальный маршрут по умолчанию. В новом выпуске проверка повторятся для всех сетевых подключений, для которых выставлен маршрут по умолчанию. В случае, если выявлено нерабочее подключение или проброс на captive portal, но существует другое рабочее соединение, метрика в таблице маршрутизации будет изменена для направления трафика по умолчанию через данное рабочее соединение. Кроме того, для отправки проверочных запросов теперь вместо libsoup применяется библиотека libcurl, что позволило сократить число зависимостей;
  • Расширены возможности интерфейса командной строки nmcli: вывод адаптирован для упрощения автоматизированного разбора в скриптах, расширены средства обработки ошибок;
  • Добавлена поддержка настойки атрибутов для статических маршрутов;
  • Реализована защищённая обработка PIN-кодов для токенов PKCS#11;
  • Обеспечено корректное выставление MTU для соединений через GSM и CDMA;
  • Из зависимостей удалена библиотека libgudev;
  • Расширены средства для управления обновлением имени хоста;
  • В файл конфигурации NetworkManager.conf добавлена опция "driver:" для выборки сетевых устройств по имени драйвера;
  • Добавлена поддержка создания и управления dummy-интерфейсами;
  • Для teaming-устройств, создаваемых для распараллеливания трафика через несколько ethernet-адаптеров, обеспечена возможность явного определения MAC-адреса в настройках;
  • Обеспечена возможность изменения настроек агрегированных сетевых интерфейсов (bonding) на лету, без перезапуска соединения;
  • Реализована возможность добавления в профили соединений пользовательских данных в формате ключ/значение;
  • Возможность настройки таймаута аутентификации 802.1x для ускорения отката на другие соединения;
  • Улучшена поддержка виртуальных сетевых устройств (SR-IOV).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/lkundr...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.4
  3. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  4. OpenNews: Релиз распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.1
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
  6. OpenNews: Новая версия ModemManager 1.4 и Modem Manager GUI 0.0.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: networkmanager
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  • 1.1, iZEN, 11:09, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Чего с ним все носятся, как с писаной торбой Это концептуальный аналог Докера ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 11:18, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хм, да кто носится-то? Раз в год вспомнят и ладно. Чай не nginx или wine. Вот с ними носятся.
     
  • 2.5, jOKer, 11:23, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Чего с ним все носятся, как с писаной торбой?

    Тссс!... Нельзя так говорить! - его же сам Поцтеринг ваял когда-то. А раз так, то это уже "промышленное решение".

    Ну, а если серьезно, то это чуть ли не единственная софтинка умеющая конфигурировать PPoE. Остальным же, вроде Wicd, PPoE нужен как "неуловимый Джо".

     
     
  • 3.6, music, 11:35, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > умеющая конфигурировать PPoE

    раньше, да, работало, сейчас 1.4.4-r1 установлен, пробовал на днях. Не может. Через pppoe-setup + pppoe-start

     
     
  • 4.10, music, 11:52, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> умеющая конфигурировать PPoE
    > раньше, да, работало, сейчас 1.4.4-r1 установлен, пробовал на днях. Не может. Через
    > pppoe-setup + pppoe-start

    fix: Через pppoe-setup + pppoe-start  работает

     
  • 3.11, Аноним, 12:04, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё это чуть ли не единственная софтинка, умеющая конфигурировать соединения чер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, Аноним, 12:04, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поцтеринг для промышленного применения уже сделал systemd-networkd Пользую на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Гость, 11:10, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Скажите, исправили ли багу со шлюзом по умолчанию? Помню, если в соединении его прописываешь, оно становится неработоспособным навсегда. Т.е. даже полное удаление network-manager'а со всеми конфигами не помогает. Только переустановка с нуля.
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:42, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут баг скорее в прошивке между монитором и стулом.
     
  • 2.8, Аноним, 11:43, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Стабильными ОС нужно пользоваться, тогда такой хрени не будет.
     
  • 1.4, Аноним, 11:23, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь отключить такое поведение можно Желательно из GUI ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, commiethebeastie, 12:27, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обеспечено корректное выставление MTU для соединений через GSM и CDMA

    Не прошло и 5 лет. Или прошло :(

    Хороший фильтр эникеев. Интернет типа работает, но фигово...

     

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