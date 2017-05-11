11.05.2017 09:09  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.8

|
|
|
|
|
|2.5, jOKer, 11:23, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
>Чего с ним все носятся, как с писаной торбой?
Тссс!... Нельзя так говорить! - его же сам Поцтеринг ваял когда-то. А раз так, то это уже "промышленное решение".
Ну, а если серьезно, то это чуть ли не единственная софтинка умеющая конфигурировать PPoE. Остальным же, вроде Wicd, PPoE нужен как "неуловимый Джо".
|
|
|
|3.6, music, 11:35, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> умеющая конфигурировать PPoE
раньше, да, работало, сейчас 1.4.4-r1 установлен, пробовал на днях. Не может. Через pppoe-setup + pppoe-start
|
|
|
|4.10, music, 11:52, 11/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>> умеющая конфигурировать PPoE
> раньше, да, работало, сейчас 1.4.4-r1 установлен, пробовал на днях. Не может. Через
> pppoe-setup + pppoe-start
fix: Через pppoe-setup + pppoe-start работает
|
|1.2, Гость, 11:10, 11/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
Скажите, исправили ли багу со шлюзом по умолчанию? Помню, если в соединении его прописываешь, оно становится неработоспособным навсегда. Т.е. даже полное удаление network-manager'а со всеми конфигами не помогает. Только переустановка с нуля.
|