11.05.2017 09:09  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.8

Представлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.8. Вместе с NetworkManager выпущен апплет с реализацией индикатора для панели GNOME, но плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки. Ключевые новшества NetworkManager 1.8: Изменена логика восстановления состояния после перезапуска фонового процесса NetworkManager. Перед остановкой NetworkManager теперь сохраняет в файл текущее состояние сетевых настроек и восстанавливает его после перезапуска. Указанный подход позволяет избавиться от неопределённости с восстановлением настроек во время перезапуска - просто восстановить определённые в файлах конфигурации настройки недостаточно, так как в этом случае потеряются ручные изменения. Восстановление на основе слепка активных сетевых подключений позволяет сохранить состояние в неизменном виде;

Улучшены средства мониторинга сетевой доступности. Для определения проброса на страницы аутентификации (captive portal) при подключении к беспроводной сети, NetworkManager периодически проверяет доступность предопределённой внешней web-страницы. Ранее подобная проверка выполнялась, используя оптимальный маршрут по умолчанию. В новом выпуске проверка повторятся для всех сетевых подключений, для которых выставлен маршрут по умолчанию. В случае, если выявлено нерабочее подключение или проброс на captive portal, но существует другое рабочее соединение, метрика в таблице маршрутизации будет изменена для направления трафика по умолчанию через данное рабочее соединение. Кроме того, для отправки проверочных запросов теперь вместо libsoup применяется библиотека libcurl, что позволило сократить число зависимостей;

Расширены возможности интерфейса командной строки nmcli: вывод адаптирован для упрощения автоматизированного разбора в скриптах, расширены средства обработки ошибок;

Добавлена поддержка настойки атрибутов для статических маршрутов;

Реализована защищённая обработка PIN-кодов для токенов PKCS#11;

Обеспечено корректное выставление MTU для соединений через GSM и CDMA;

Из зависимостей удалена библиотека libgudev;

Расширены средства для управления обновлением имени хоста;

В файл конфигурации NetworkManager.conf добавлена опция "driver:" для выборки сетевых устройств по имени драйвера;

Добавлена поддержка создания и управления dummy-интерфейсами;

Для teaming-устройств, создаваемых для распараллеливания трафика через несколько ethernet-адаптеров, обеспечена возможность явного определения MAC-адреса в настройках;

Обеспечена возможность изменения настроек агрегированных сетевых интерфейсов (bonding) на лету, без перезапуска соединения;

Реализована возможность добавления в профили соединений пользовательских данных в формате ключ/значение;

Возможность настройки таймаута аутентификации 802.1x для ускорения отката на другие соединения;

Улучшена поддержка виртуальных сетевых устройств (SR-IOV).



