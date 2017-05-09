09.05.2017 22:48  Исполнительный комитет JCP не утвердил модульную систему в Java 9

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|2.30, qsdg, 02:08, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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А мы (в Google) -- наоборот, переписали с Python на Java, и очень рады, что теперь не нужно писать (и самое главное -- мэйнтэйнить) десятки юнит-тестов на каждый юнит, т.к. Java статически типизирована. Раньше test/code ratio по строчкам кода доходил иногда до трёх. В Java -- около единицы теперь.
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|3.18, D, 01:03, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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D торт, на мой взгляд незаслужено замалчиваемый, для веб есть vibe.d который уделывает ноду, из минусов - парадигм много - как следствие куча вилосипедов с разными парадигмами, кто-то предпочитает писать либы без изключений, кто-то наборот. Таких удобных шаблонов нигде не видел (из компилируемых). Кранее время наблюдается появление в С++ иногих фич из D, но по мощи шаблонов С++ до D далеко.
Например на этапе компилицяци считать файл в строку
auto fileContent = import("some_file.data");
Распарсить, и динамически сформировать какой либо код
char[] generatedCode = ...
Подключить сгенерированый код
mixin(generatedCode);
Этот код будет скомпилирован так же как весь остальной написаный вручную
Симпатичен Go пробовал на нем писать, рулит для написания небольших демонов, статическая линковка в 1 бинарь, хотелось бы такое в D, но после D никак не идет, многословен
Пробовал Rust - замудреный, но хотелось бы возможности в D иметь подсчет ссылок вместо GC
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|4.22, Ан, 01:25, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Пробовал Rust - замудреный, но хотелось бы возможности в D иметь подсчет ссылок вместо GC
Там есть весьма интересная штука Rocket. Хотя он написан с использованием фич из nightly. А сама замудрённость не проблемна как мне кажется.
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|5.34, D, 02:36, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Пробовал Rust - замудреный, но хотелось бы возможности в D иметь подсчет ссылок вместо GC
> Там есть весьма интересная штука Rocket. Хотя он написан с использованием фич
> из nightly. А сама замудрённость не проблемна как мне кажется.
Rust многословен, на то время что я его смотрел не было аналогов mixin, static if из D
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|4.29, Crazy Alex, 02:04, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что такое D я и сам могу рассказать :-) Интересен опыт его внедрения в реальной системе, о описанием плюсов, граблей и способов их обхода.
А так - да, пул потоков из двадцати строчек, мини-орм из сотни и так далее - писал, и было на редкость приятно. Вот vibe.d как-то не оценил, роутер был какой-то совершенно убогий. Но давно это было, там наверняка давно допилили его. По сравнению с плюсами, конечно, небо и земля - писать проще, гибкость больше. Один UFCS чего стоит.
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|3.21, Ан, 01:21, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Там как раз бардак начался из-за отсутствия стандарта.
И Java судя по статье в не меньший бардак способна скатиться учитывая JBoss Modules, OSGi.
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