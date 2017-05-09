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09.05.2017 22:48  Исполнительный комитет JCP не утвердил модульную систему в Java 9

Исполнительные комитет JCP (Java Community Process) отклонил принятие спецификации JSR 376 (Java Platform Module System), в рамках которой развивалось ключевое улучшение платформы Java 9, релиз которой запланирован на 27 июля 2017 года. JSR 376 отражает изменения, подготовленные в рамках проекта Jigsaw, и предлагает принципиально новые для Java средства разбиения программ и JDK на модули.

Против добавление в Java средств для разбиения на модули проголосовало 13 из 23 активных участников комитета. Среди проголосовавших против: IBM, Red Hat, Eclipse Foundation, Hewlett Packard Enterprise, SAP и Twitter. Из участников, голосовавших за принятие JSR 376, можно отметить Intel, Fujitsu, Goldman Sachs, Oracle. В течение 30 дней планируется выставить на голосование обновлённый вариант спецификации, в случае одобрения которого ещё удастся выпустить Java 9 в срок.

По мнению сторонников проекта Jigsaw разбиение кода платформы Java на модули упростит создание, сопровождение и распространение больших приложений, позволив избавиться от наблюдаемых в настоящее время проблем с монолитными JAR и распространением наборов классов. Система модулей даст возможность легко выделять функциональность и формировать настраиваемые конфигурации, адаптируемые как для развёртывания на больших серверах, так и на встраиваемой технике. Модульные приложения, построенные на основе модульной платформы Java, потребуют загрузки меньшего объёма данных и позволят достигнуть более высокой производительности за счёт более эффективной оптимизации специфичных для используемой конфигурации модулей.

Основными противниками принятия JSR 376 стали компании IBM и Red Hat. Остальные в основном присоединились к мнению IBM или проголосовали против, так как среди участников совета не был достигнут консенсус и остаются нерешёнными спорные вопросы. Компания IBM проголосовала против, так как считает, что спецификация ещё не готова для утверждения и требует дополнительной доработки.

Компания Red Hat полагает, что внедрение Jigsaw приведёт к нарушению работы уже существующих приложений и, как следствие, инициирует раскол экосистемы и фрагментацию сообщества: с одной стороны окажутся системы на базе Jigsaw, в с другой все остальные решения, включая Java SE ClassLoader и OSGi. Отмечается также негативное влияние на выпуск Java EE 9, который невозможно будет построить на базе Jigsaw, так как это потребует разорвать обратную совместимость, переносимость и паритет в функциональности с прошлыми выпусками спецификаций Java EE. Оппоненты утверждают, что Red Hat пытается защитить уже поставляемую в платформе WildFly собственную систему загрузки модулей JBoss Modules, которую трудно будет сохранить в неизменном виде после внедрения Jigsaw.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выход Java 9 переносится на июль 2017 года
  3. OpenNews: Java 9 переносится на 2017 год
  4. OpenNews: Обнародован график подготовки Java 9
  5. OpenNews: Новшества Java 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: java
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  • 1.1, Владислав Никифоров, 23:06, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Java давно не торт. Мы всем отделом (200 человек) переписали наш софт на Python и сэкономили за год $1.5 млн. Python выигрывает в скорости разработки, гибкости и поддержке.
     
     
  • 2.5, Отражение луны, 23:38, 09/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –2 +/
    В свою очередь нода выигрывает у питона. Но с первоначальным утверждением согласен.
     
  • 2.13, Аноним, 00:19, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Переписали бы на Ruby, выиграли бы ещё больше, так ещё и были бы готовы работать... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Lolwat, 00:33, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут ruby давно не модно. Все хотят nodejs.
     
     
  • 4.16, Lolwat, 00:34, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тут ruby давно не модно. Все хотят nodejs.

    Тут = USA

     
     
  • 5.19, Аноним, 01:07, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Про всех статистика не показывает https trends google com trends explore cat 5... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.20, о6какатрон, 01:19, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://trends.google.com/trends/explore?cat=5&date=today 12-m&q=/m/0505cl,/m/06y_qx,/m/0bbxf89,phyton

    так более информативно

     
     
  • 7.23, Аноним, 01:27, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    я не знаю, кто такой phyton, но ясно, что за пределами РФ на Python веб разработ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.45, ., 04:49, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ясно только то, что _ты_ за пределами РФ никогда не был. :-)
     
     
  • 9.46, Аноним, 04:55, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ага Именно поэтому сижу за рабочим местом если в РФ, то ночью и мониторю ветк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Аноним, 01:44, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ахаха, руби в данный момент используется ТОЛЬКО для быстрого выпуска прототипов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 02:02, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вот про низкий порог вхождения на руби обычно говорят те, кто в него так и не см... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.39, Аноним, 04:13, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вы оба правы и не правы На Ruby очень удобно писать dsl, это поистине замечател... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.41, Аноним, 04:27, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это не Хаскель Если код написан нормально, а не в последнюю ночь перед сдачей п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.42, Аноним, 04:33, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чем плох Тем что блок - только одна функция Традиционную схему преобразования ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, qsdg, 02:08, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А мы (в Google) -- наоборот, переписали с Python на Java, и очень рады, что теперь не нужно писать (и самое главное -- мэйнтэйнить) десятки юнит-тестов на каждый юнит, т.к. Java статически типизирована. Раньше test/code ratio по строчкам кода доходил иногда до трёх. В Java -- около единицы теперь.
     
     
  • 3.31, qsdg, 02:09, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    PS: А скорость разработки страдает только у тех, кто не умеет пользоваться современными IDE.
     
     
  • 4.40, Аноним, 04:16, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отчасти вы правы, idea очень сильно помогает, но эта ситуация не только у java ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.43, Аноним, 04:40, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, особенно умиляет отсутствие упоминания конкретного интерпретатора 8212 в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 23:27, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Забавно смотреть на попытки расшевелить то что двигаться не способно от рождения... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Crazy Alex, 00:13, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если они не угадают - будет не Go и не Rust, а .NET, так что лучше уж пусть осторожничают
     
  • 2.25, Аноним, 01:49, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Судя по массовому вовлечению разработчиков со стороны создателей языка и дикому ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, mimocrocodile, 23:31, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    сколько они лет уже этот jigsaw теребят?
    микрософт уже успел .net опенсорснуть и под линукс выпустить.
    воистину https://en.wikipedia.org/wiki/Design_by_committee
     
     
  • 2.26, Avator, 01:59, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно поинтересоваться причем тут .Net.
    При том что под Linux похоже его используют три калеки (и не так уже  важно OpenSource он или нет).
     
  • 1.6, Аноним, 23:47, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как на JVM выполнить аналог питоновского :
    python -m SimpleHTTPServer 8080
     
     
  • 2.11, Crazy Alex, 00:14, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не надо ездить на карьерном самосвале за хлебом. На легковушке, впрочем, тоже щебень возить не стоит.
     
     
  • 3.17, Аноним, 00:53, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В смысле сервера не надо писать на Java? Да вы не Crazy а Mad или Nut.
     
     
  • 4.27, Crazy Alex, 01:59, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В смысле джава - не для "simple server". И вообще не для simple. А вот в сложных вещах ей самое место.
     
     
  • 5.38, Аноним, 03:54, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и дурик ты.
    groovy -l 80 SimpleWebServer

     
  • 2.32, хренсгары, 02:20, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    java -jar SimpleHTTPServer.jar

    Этож надо быть недоумком, чтоб считать, что за python -m SimpleHTTPServer 8080 нету реального кода, и оно там само волшебным образом запускается.

     
     
  • 3.37, Аноним, 03:40, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ответил не по теме, посчитал что сам "доумок"
     
  • 1.7, Аноним, 23:51, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Перевожу бекенд с Java на D, ИМХО в плане С-синтаксиса альтернатив нет. А жаль
     
     
  • 2.12, Crazy Alex, 00:16, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вау, и как? Неплохо было бы услышать о практическом опыте. В идеале - в виде статьи...
     
     
  • 3.18, D, 01:03, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    D торт, на мой взгляд незаслужено замалчиваемый, для веб есть vibe.d который уделывает ноду, из минусов - парадигм много - как следствие куча вилосипедов с разными парадигмами, кто-то предпочитает писать либы без изключений, кто-то наборот. Таких удобных шаблонов нигде не видел (из компилируемых). Кранее время наблюдается появление в С++ иногих фич из D, но по мощи шаблонов С++ до D далеко.

    Например на этапе компилицяци считать файл в строку

    auto fileContent = import("some_file.data");

    Распарсить, и динамически сформировать какой либо код

    char[] generatedCode = ...

    Подключить сгенерированый код

    mixin(generatedCode);

    Этот код будет скомпилирован так же как весь остальной написаный вручную

    Симпатичен Go пробовал на нем писать, рулит для написания небольших демонов, статическая линковка в 1 бинарь, хотелось бы такое в D, но после D никак не идет, многословен

    Пробовал Rust - замудреный, но хотелось бы возможности в D иметь подсчет ссылок вместо GC

     
     
  • 4.22, Ан, 01:25, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пробовал Rust - замудреный, но хотелось бы возможности в D иметь подсчет ссылок вместо GC

    Там есть весьма интересная штука Rocket. Хотя он написан с использованием фич из nightly. А сама замудрённость не проблемна как мне кажется.

     
     
  • 5.34, D, 02:36, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Пробовал Rust - замудреный, но хотелось бы возможности в D иметь подсчет ссылок вместо GC
    > Там есть весьма интересная штука Rocket. Хотя он написан с использованием фич
    > из nightly. А сама замудрённость не проблемна как мне кажется.

    Rust многословен, на то время что я его смотрел не было аналогов mixin, static if из D

     
  • 4.29, Crazy Alex, 02:04, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что такое D я и сам могу рассказать :-) Интересен опыт его внедрения в реальной системе, о описанием плюсов, граблей и способов их обхода.

    А так - да, пул потоков из двадцати строчек, мини-орм из сотни и так далее - писал, и было на редкость приятно. Вот vibe.d как-то не оценил, роутер был какой-то совершенно убогий. Но давно это было, там наверняка давно допилили его. По сравнению с плюсами, конечно, небо и земля - писать проще, гибкость больше. Один UFCS чего стоит.

     
     
  • 5.33, D, 02:34, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все что нужно есть так или иначе, на крайняк можно прикрутить Cишную-либу Я бы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.36, Crazy Alex, 02:53, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм, ясно, спасибо
     
  • 1.8, vitalif, 23:55, 09/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    jigsaw это наконец-то разделяемые библиотеки для явы?

    блин, да дайте две, нет, дайте стопицот!!! зачем отменили, гады!!!

     
     
  • 2.14, Sw00p aka Jerom, 00:20, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    чтобы бардака как в случае js не было
     
     
  • 3.21, Ан, 01:21, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там как раз бардак начался из-за отсутствия стандарта.
    И Java судя по статье в не меньший бардак способна скатиться учитывая JBoss Modules, OSGi.
     
  • 1.9, Аноним, 00:12, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Java - серьезный продукт для серьезных решений Никаких недоделок не должно быт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.35, A.Stahl, 02:39, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оракакль недокакль Яву. Трагедия! Оракакля недокакля! Пусть валят в жoпу, откуда и вылезли...
     
  • 1.44, Аноним, 04:45, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё правильно сделали Что Jigsaw 8212 зашквар, стало ясно уже когда при обсу... весь текст скрыт [показать]
     

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