07.05.2017 09:33  FastMail продолжит развитие Cyrus IMAP после сворачивания разработки в CMU

Университет Карнеги-Меллона (CMU) объявил об отказе от использования и разработки почтовой системы Cyrus, которая развивалась последние 19 лет. Ключевым звеном почтовой инфраструктуры Cyrus являлся открытый IMAP-сервер Cyrus IMAP, который также развивался под покровительством CMU.

Компания FastMail, развивающая продукты на базе Cyrus IMAP и последнее время являющаяся наиболее активным разработчиком данной системы, сообщила, что открытый проект Cyrus IMAP останется на плаву и компания предоставит все необходимые для этого ресурсы. Кроме работников FastMail уже ранее задействованных в разработке Cyrus IMAP, на следующей неделе будет нанят ещё один разработчик. Кроме того, компания также договорилась о переходе на работу в FastMail Кена Мурчисона (Ken Murchison), одного из ключевых разработчиков Cyrus IMAP, ранее трудоустроенного в CMU. Рассматривается возможность создания независимой некоммерческой организации для управления разработкой Cyrus IMAP или передачи проекта под покровительство одной из существующих некоммерческих организаций.

Возможности FastMail поддержать проект на плаву подтверждаются переводом разработки на GitHub, Bugzilla и Phabricator, и недавним релизом Cyrus IMAP 3.0, подготовленным в основном силами сотрудников данной компании. Cyrus IMAP 3.0 примечателен начальной реализацией спецификации JMAP, предложенной FastMail. JMAP заменяет связку IMAP + SMTP, работает поверх HTTPS, использует JSON и значительно упрощает организацию работы с почтой в мобильных и web-системах. Кроме обработки писем в JMAP также предусмотрена возможность подключения расширений для работы с контактами и календарём-планировщиком (вместо CardDAV/CalDAV).

В Cyrus IMAP 3.0 также появилась поддержка отдельного архивного раздела, возможность реплицирования почтовых ящиков, поддержка подключения встраиваемого поискового движка на базе Xapian, нитевидное построение цепочки ответов (threaded), возобновлена поддержка интеграции с антивирусным ПО ClamAV, прекращено использование Berkeley DB, добавлен экспериментальный сервер для создания резервных копий и реализована порция новых расширений IMAP.



