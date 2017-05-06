06.05.2017 21:56  Выпуск Debian 8.8

Опубликовано корректирующее обновление дистрибутива Debian 8.8, в которое включены все выпущенные обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 69 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 90 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 8.8 можно отметить удаление пакетов cgiemail (без сопровождающего), grive (неработоспособен после изменения Google API), libapache2-authenntlm-perl (не работает с Apache 2.4), libwww-dict-leo-org-perl, live-f1, owncloud-apps и owncloud (не обеспечена поддержка выпуска обновлений). В libvirt улучшена совместимость с QEMU 2.6+. До свежих выпусков обновлены PostgreSQL, VLC и драйверы NVIDIA (340.102, 304.135).

Установочные сборки Debian 8.8 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 8.8, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



