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06.05.2017 07:59  Обновление Firefox 53.0.2 и 52.1.1

Доступны корректирующие выпуски Firefox 53.0.2 и 52.1.1 в которых устранена уязвимость (CVE-2017-5031) во входящей в комплект библиотеке ANGLE, обеспечивающей работу WebGL поверх специфичных для разных систем API (транслирует вызовы OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9 и Direct3D 11). Проблема проявляется только на платформе Windows и связана с обращением к уже освобождённому блоку памяти в реализации API Buffer11, что можно использовать для инициирования краха (чтение из области вне границ буфера) при открытии специально оформленного контента WebGL.

В выпуске Firefox 53.0.2 также устранена ошибка с выводом предупреждения о некорректном заполнении полей с датами и email (input type="email" и type="date"). Кроме того, изменено поведение метода window.find, в котором теперь игнорируется аргумент showDialog, не определённый в спецификации.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1, Аноним, 08:05, 06/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    После последнего обновления Firefox 45 ESR 45 9 0 , браузер стал по несколько р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, paulus, 08:12, 06/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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